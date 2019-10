KOERS KORT. Arashiro is winnaar in Saitama - Bernal verhuist naar Monaco en denkt aan twee grote ronden in 2020 DMM

27 oktober 2019

Japanner Yukiya Arashiro wint voor eigen volk

Yukiya Arashiro heeft zondag het criterium van Saitama gewonnen. De Japanner van Bahrain Merida haalde het voor eigen volk nadat hij wegsprong uit een elitegroepje. Tourwinnaar Egan Bernal moest vrede nemen met een tweede plaats, Vuelta-winnaar Primoz Roglic finishte als derde.

Geen Chris Froome aan de start van het Criterium van Saitama, een organisatie van ASO met tal van wielervedetten om het wielrennen in Japan populairder te maken. De Brit acht zich nog niet klaar om in een koersend peloton te rijden, wel nam hij deel aan de ploegentijdrit voorafgaand aan het Criterium. Zijn team, met ook nog Jonathan Castroviejo en Egan Bernal, nam geen risico’s onderweg en finishte bij de laatste ploegen.

De wedstrijd zelf had het niet veel om het lijf. Elk om zijn beurt schoof een topper wel eens mee in een vroege vlucht, de eerste ontsnapping was er één met Jakob Fuglsang, Romain Bardet en Matteo Trentin, maar zou het niet uitzingen tot het eind.

Uiteindelijk kwam de winnaar uit een groepje met Roglic, Arashiro, Castroviejo, Mezgec en Fugslang. De Japanner sprong vlak voor het ingaan van de laatste ronde weg en werd niet meer bijgebeend, ondanks weerwerk van Roglic en ook nog Bernal die de sprong naar voren had gemaakt. Hij volgt op de erelijst Alejandro Valverde op die niet van de partij was, maar werd vervangen door Primoz Roglic.

Egan Bernal verhuist naar Monaco

Egan Bernal (Ineos) won zondag het Criterium van Saitama niet, maar dat zal hem wellicht worst wezen. De winnaar van de Tour van dit jaar genoot met volle teugen van de aandacht in Japan, maar kan zich nog niet uitspreken over zijn programma voor 2020. Eén ding staat wel al vast: binnenkort verhuist hij naar Monaco.

De Colombiaan pendelt heen en weer tussen Zuid-Amerika en Europa. De voorbije jaren verbleef hij in Andorra, dat ook op grote hoogte ligt en waar hij zijn thuissituatie een beetje kon simuleren. Bovendien was er ook geen sprake van een taalbarrière. Het gunstige fiscale klimaat speelde wellicht ook een rol: inwoners betalen slechts 10 procent belastingen. In Monaco betaal je geen belastingen, maar is het wonen wel veel duurder. Toch verhuist Bernal nu naar het prinsdom. “Ik woon inderdaad in Andorra”, vertelde hij aan Belga in de marge van een interview vooraf aan het Criterium van Saitama. “Maar ik verhuis binnenkort wel naar Monaco.”

Daar vindt hij immers heel wat van zijn ploegmaten terug zoals Chris Froome, Geraint Thomas en Michal Kwiatkowski. Bovendien heeft zijn team er een huis en kan hij er beroep doen op allerlei faciliteiten van de ploeg: maaltijden aan huis, een mecanicien en trainer in de buurt.

Bernal is de titelverdediger in de Tour van 2020, maar weet overigens nog niet wat zijn plannen zijn volgend seizoen. Giro, Tour, Vuelta of een combinatie van twee rondes. “Ik weet het nog niet, ik heb ook voor Giro en Vuelta veel respect”, zegt hij. “Anderzijds zou ik er ook wel bij willen zijn in de Tour van 2020 als titelverdediger. Het plan moet nog gemaakt worden.”

De Giro van komend jaar lijkt iets minder op zijn maat, met drie tijdritten. “Dat is inderdaad niet mijn favoriete onderdeel, vooral omdat de laatste tijdrit op de slotdag volgt. Anderzijds zijn er ook veel lange etappes en dat is iets wat ik wel graag heb, net zoals veel lange beklimmingen. In de Tour zijn de etappes in 2020 korter en heb je veel kortere, explosieve hellingen. We zien wel. Ik houd wel van het Giro-parcours, het is heel compleet, maar ik kan nu nog niet zeggen welk parcours me het beste ligt. Ik keer graag terug naar de Tour, maar ik wil er ook wel in de Giro zijn. De ploeg zal daarin een beslissing maken, zij hebben daarin meer expertise en ik wil daar nu nog niet te veel over nadenken, of ik één of twee Grote Rondes rijd en welke dat zullen zijn.”

Lotto-Soudal werft Steff Cras en Matthew Holmes aan

Lotto-Soudal heeft zich met Steff Cras en de Brit Matthew Holmes versterkt. Dat meldde het Belgische WorldTeam vandaag. Beide klimmers tekenden voor twee seizoenen.

De 23-jarige Cras komt over van Katusha Alpecin, waarbij hij in 2018 zijn profcarrière startte. In 2015 en 2016 reed hij al voor het belofteteam van Lotto Soudal, in 2017 maakte hij de overstap naar het opleidingsteam van BMC. “Voor mij is dit dus een terugkeer naar een vertrouwde omgeving”, klinkt het. “Deze overstap maakt me erg blij, na een wisselvallig seizoen. Ik startte sterk in Oman, maar kende dan gezondheidsproblemen. Gelukkig kon ik het seizoen met een positieve noot eindigen. Ik reed mijn eerste grote ronde en kwam toch wel erg sterk uit de Vuelta. Ik verlang nu al naar 2020.”

Holmes, 25 jaar, was de jongste zes jaar actief voor het Britse continentale team Madison Genesis. “Lotto Soudal contacteerde me na het Test Event in Tokio (waarin hij vierde werd). Maar ik kon pas echt geloven dat ik WorldTour-renner word, toen ik vrijdag mijn contract tekende. Wat een droom! Het wordt alvast een grote stap: van wedstrijden in Groot-Brittannië naar wedstrijden over de hele wereld. De ploeg heeft vertrouwen in me en dat sterkt me. Ik zal me focussen op de kleinere rittenkoersen. Ik start er als helper, maar zal regelmatig wel mijn kans krijgen.”

“Met de aanwerving van Cras en Holmes is het team voor volgend seizoen compleet”, meldt Lotto Soudal. De formatie geeft 27 renners onderdak: Sander Armée, Steff Cras, Jasper De Buyst, Thomas De Gendt, John Degenkolb (Dui), Stan Dewulf, Jonathan Dibben (GBr), Caleb Ewan (Aus), Frederik Frison, Philippe Gilbert, Kobe Goossens, Carl Fredrik Hagen (Noo), Adam Hansen (Aus), Matthew Holmes (GBr), Rasmus Iversen (Den), Roger Kluge (Dui), Nikolas Maes, Tomasz Marczynski (Pol), Rémy Mertz, Stefano Oldani (Ita), Gerben Thijssen, Tosh Van der Sande, Brian Van Goethem, Harm Vanhoucke, Brent Van Moer, Jelle Wallays en Tim Wellens.

Gianluca Brambilla rijdt ook volgend jaar nog voor Trek-Segafredo

Gianluca Brambilla rijdt ook in 2020 nog voor Trek-Segafredo. Dat maakte het Amerikaanse WorldTeam zaterdag bekend. De 32-jarige Italiaan maakte in 2018 de overstap van Quick-Step naar Trek. Hij reed zes seizoenen voor het team van Patrick Lefevere. Voordien reed hij drie jaar (2010-2012) in het truitje van Colnago.

Bij Trek is Brambilla een teammaat van Jasper Stuyven en Edward Theuns. Volgend jaar krijgt hij er zijn landgenoot Vincenzo Nibali als ploegmaat bij. “Daar kijk ik erg naar uit. Ik ben klaar om hem in het hooggebergte bij te staan. Daarnaast wil ik volgend jaar zelf ook nog eens winnen. Het maakt niet uit hoe of waar, ik wel echt nog eens winnen.” Brambilla’s laatste van vier profzeges dateert al van september 2016, toen hij een etappe in de Vuelta won.