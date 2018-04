Koers kort: Anna van der Breggen wint Waalse pijl bij de vrouwen - Pinot nieuwe leider Ronde van de Alpen - Cavendish sneller terug dan verwacht Redactie

18 april 2018

Van der Breggen: " Stilaan begin ik te houden van de Muur van Hoei"

Anna van der Breggen heeft haar vierde overwinning beet in de Waalse Pijl. "Die Muur blijft verschrikkelijk, maar stilaan begin ik er toch van te houden", sprak ze na afloop.

Boels Dolmans zat in een zetel in de finale. Teamgenote Megan Guarnier maakte deel uit van een kopgroep van vier. "Van mij mocht Megan best wel winnen", aldus Van der Breggen. "Dit is een koers waar ze enorm veel van houdt en na zo'n moeilijk seizoen vorig jaar gunde ik haar de overwinning. Helaas het kwam weer samen op de Muur."

En dus moest Van der Breggen aan de bak. "Dit was een zeer moeilijke wedstrijd door de vernieuwde finale en dus was het echt lastig op het eind. Je voelde de vermoeidheid in de benen slaan, maar ik zette door. Normaal ben je blij als je het bordje van 150 meter ziet, maar op de Muur weet je dan dat het nog een eind afzien is. Ik zette door en pak de zege. Dit is best wel anders dan de vorige drie edities, door die andere finale en ik ben hier heel trots op."

Valverde is de koning van de Muur van Hoei, is zij dan de koningin? "Als jullie dat zeggen, ja", lachte ze. "Maar inderdaad, het loopt hier wel goed, stilaan begin ik van die Muur te houden. Je kan deze finish met geen enkele andere wedstrijd vergelijken."

Van der Breggen droeg de zege ook op aan een mecanicien die onlangs een hartstilstand kreeg. "Dat was best wel even slikken. Hij is er normaal altijd bij, maar gelukkig kregen we aan het begin van de wedstrijd te horen dat hij opnieuw wakker is en dat is wel fijn om weten."

Pinot neemt leiding Ronde van de Alpen over

Thibaut Pinot is de nieuwe leider in de Ronde van de Alpen. De 27-jarige Fransman eindigde in de derde rit, over bijna 140 kilometer van Ora naar Merano, als tweede en nam de eerste plaats in het klassement over van de Colombiaan Ivan Ramiro Sosa.

De zege ging naar de 22-jarige Australiër Ben O'Connor, die solo finishte. Pinot was een dag eerder ook al als tweede geëindigd. Domenico Pozzovivo uit Italië werd woensdag derde en is op 15 seconden van Pinot nu tweede in het klassement. De Brit Chris Froome staat vierde op 16 tellen van de leider. De Ronde van de Alpen duurt tot en met vrijdag.

🏆💪 Impressive win from Ben O’CONNOR (DDD) on the Stage 3 of the @Tourof_TheAlps 💪🏆



Congratulations !#TotA pic.twitter.com/HGGDWnata5 Tour of The Alps(@ Tourof_TheAlps) link

Cavendish viert rentree in Ronde van Yorkshire

Mark Cavendish maakt zijn comeback in de Ronde van Yorkshire (3-6 mei). Dat bevestigt zijn team Dimension Data. "Ik ben blij dat ik zo goed hersteld ben van mijn blessures", luidt het bij 'Cav'. "Ik keer dus sneller terug dan verwacht. Geweldig om mijn rentree te maken in een thuiskoers als de Ronde van Yorkshire."

Cavendish liep eind februari bij een val in de Ronde van Abu Dhabi een hersenschudding op, brak bij een nieuwe tuimelperte in de inleidende ploegentijdrit van Tirreno-Adriatico een rib en deed daar nog eens een ribbreuk en een geblesseerde enkel bovenop bij zijn crash in de finale van Milaan-Sanremo.