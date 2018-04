Koers kort: Angel Lopez slaat toe in koninginnenrit Tour of the Alps, 20-jarige Sosa nieuwe leider Redactie

17 april 2018

15u25

Bron: Belga 0

Angel Lopez slaat toe in koninginnenrit Tour of the Alps, Sosa nieuwe leider

Miguel Angel Lopez heeft de koninginnenrit van de Tour of the Alps gewonnen. De 24-jarige Colombiaan van Astana kwam als eerste boven op de Alpe di Pampeago. Thibaut Pinot finishte in zijn zog als tweede, de 20-jarige Ivan Sosa werd knap derde. Die laatste is meteen ook de nieuwe leider.

Na zo’n 25 kilometer kozen Quentin Jauregui, Stephen Rabitsch, Oscar Rodríguez, Marco Frapporti, Omer Goldstein en Jacopo Mosca voor het hazenpad. Het zestal reed een maximale voorsprong van zo’n vijftal minuten bij elkaar. Door het lastige parcours werd de kopgroep in de finale uit elkaar getrokken, terwijl in de achtergrond UAE en FDJ het peloton op sleeptouw namen.

Jauregui, Rabitsch en Frapporti waren de sterksten voorin. De drie avonturiers begonnen met een bonus van een dikke minuut aan de Alpe di Pampeago. Die slotklim is 7,7 kilometer lang aan een gemiddeld stijgingspercentage van 9,8%. Spek voor de bek van mannen als Chris Froome, Thibaut Pinot en Fabio Aru, de drie favorieten voor de dagzege.

Op de Alpe di Pampeago liet Jauregui z’n metgezellen meteen ter plekke. Maar de overwinning zat er niet in voor de talentvolle Fransman van AG2R. Op vijf kilometer van de streep was ook zijn liedje uitgezongen. Vervolgens was het de beurt aan Jan Hirt, Riccardo Zoidl schoof mee.

De andere favorieten keken de kat uit de boom. Ging Hirt of Zoidl hier voor een verrassing zorgen? Neen. De troepen van Team Sky nam het duo wat verder opnieuw te grazen. Onder de vod ontbond Froome zijn duivels. Pinot, Domenico Pozzovivo, de verbluffende Ivan Sosa en Miguel Angel Lopez volgden het spoor van de Brit. Een sprint met z'n vijven, en daarin toonde Lopez zich de snelste. Twee op twee voor Astana. Pinot finishte als tweede, de 20-jarige Sosa derde. Die laatste verovert meteen ook de leiderstrui. Straf. Man van de toekomst?

👏 Nouvelle victoire pour @AstanaTeam : @SupermanlopezN vainqueur de la 2e étape du #TourDesAlpes.



2- @ThibautPinot

3- Ivan Sosa

4- @chrisfroome

5- @pozzovivod #TotA pic.twitter.com/4T6YjeXmm3 La GazetteDes Sports(@ GazetteDesSport) link

Voormalig arts Armstrong beschuldigt Spaanse pisterenners uit jaren '90 van dopinggebruik

De Spaanse arts Luis Garcia del Moral, voor het leven geschorst door het Amerikaanse antidopingagentschap (USADA) voor zijn inbreng in het dopingsysteem van US Postal, heeft in 2016 tegenover het Internationaal Tribunaal voor de Sport (TAS) het bestaan van een dopingprogramma binnen het Spaanse pisteteam tussen 1993 en 1998 naar buiten gebracht. Dat meldt de Spaanse krant El Pais. De arts leverde EPO, groeihormonen en corticoïden aan het team.

"Ik was tussen 1993 en 1998 verantwoordelijk voor het Spaanse pisteteam, maar niet voor hun medische controles", zou Garcia del Moral hebben laten optekenen. Hij antwoordde vervolgens 'ja' op de vraag of er een dopingsysteem had bestaan.

De arts bewees zijn beweringen met een op 15 juli 1996 (vier dagen voor de start van de Olympische Spelen in Atalanta) gedateerd kassaticketje met uitgaven in een apotheek en met een overschrijving aan Michele Ferrari, de Italiaanse arts van Lance Armstrong, die eveneens voor het leven werd geschorst door het USADA.

Toenmalig voorzitter van de Spaanse wielerbond, Juan Serra, verzekerde aan El Pais "nooit met Ferrari te hebben gewerkt", het omgekeerde van wat hij in 1996 beweerde.

Zes Spaanse baanwielrenners namen deel aan de Olympische Spelen van Atlanta in 1996, midden tijdens de dopingconjunctuur binnen het Spaanse team. Ze behaalden geen medailles.

De antwoorden van de arts kwamen er op vragen van de advocaat van Johan Bruyneel, de voormalig sportief directeur van het team, die zijn schorsing van tien jaar door het USADA aanvocht. Garcia del Moral werkte na zijn periode bij het Spaanse pisteteam (1993-1998) vijf jaar voor het US Postal-team van Lance Armstrong (1999-2003). Hij werkte mee aan de eerste vijf Tourzeges van de Amerikaan, die hem intussen werden ontnomen.

Alaphilippe wil komaf maken met tweede plaatsen in Waalse Pijl

Julian Alaphilippe eindigde in de Amstel Gold Race op de zevende plek. "Ik wist vooraf dat de Amstel de moeilijkste koers van de drie Ardense klassiekers zou zijn", zei de Fransman van Quick-Step Floors na afloop. "Ontgoocheld ben ik daarover niet. Mijn hoofd zat al bij de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik."

Alaphilippe werd bij zijn debuut in 2015 tweede en deed een jaar nadien dat kunstje over in de Waalse Pijl. Vorig jaar was hij er niet bij door een knieblessure, nu hoopt hij wel op een glansprestatie in de Waalse klimkoers. Alaphilippe won dit jaar al drie keer. Vooral zijn dubbele ritzege in de Ronde van het Baskenland begin april doet vermoeden dat hij de topconditie te pakken heeft.

"In de Amstel was ik mee met de favorieten", zei de Fransman. "De conditie was goed. Ik onthoud dat ik een indrukwekkende Valverde aan het werk zag, maar ook dat ik in orde ben en ik kijk uit naar wat volgt in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken. Dat zijn twee andere koersen en daar zullen we een ander scenario zien dan in de Amstel Gold Race. Daar probeer ik het gewoon opnieuw. Iedereen weet intussen dat ik genoeg heb van mijn tweede plaatsen."

Bahrain-Merida start met rits kopmannen in Seraing

Bahrain-Merida heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Waalse Pijl (WorldTour) van morgen. Het team van sportdirecteur Rik Verbrugghe kan op weg naar Hoei rekenen op een sterk uitgebalanceerd zevental.

De Italianen Enrico Gasparotto en Vincenzo Nibali krijgen het gezelschap van de Baskische broers Jon en Gorka Izagirre en verder de Sloveen Grega Bole, de Oostenrijker Hermann Pernsteiner en de Italiaanse veteraan Franco Pellizotti.

"Het zal een eliminatierace worden", blikte Verbrugghe vooruit. "De laatste twee klimmetjes, de Côte de Cherave en de Muur van Hoei, zullen zoals gewoonlijk het verschil maken. Het is afwachten hoe de andere teams de race zullen aanpakken, maar wij hebben voor de finale Enrico (Gasparotto) en de Izagirre-broers."

Gasparotto, zondag nog derde in de Amstel Gold Race, keek met vertrouwen de wedstrijd tegemoet. "Ik wil beter doen dan mijn vijfde plaats in 2016", opende hij. "Ik heb twee opties: demarreren op de Côte de Cherave of wachten op de Muur van Hoei. Ik ben kalm en zal vooral mijn aandacht richten op Valverde en Alaphilippe. Dat zijn voor mij de twee grote favorieten woensdag."

. Selectie Bahrain-Merida:

Grega Bole (Sln), Franco Pellizotti (Ita), Jon Izagirre (Spa), Gorka Izagirre (Spa), Vincenzo Nibali (Ita), Hermann Pernsteiner (Oos), Enrico Gasparotto (Ita)

Valverde: "Niemand laten ontsnappen en dan op Muur toeslaan"

Alejandro Valverde heeft al vijf overwinningen op zak in de Waalse Pijl. Ook morgen is de 37-jarige veteraan andermaal topfavoriet. "Als ik de kop heb op 200 à 250 meter van de finish, dan wordt het moeilijk voor de anderen om me te verslaan."

In 2006 won Valverde de Waalse Pijl. Daarna duurde het tot 2013 vooraleer hij opnieuw mocht juichen, maar sindsdien won hij wel vier keer op rij. "Luik en de Waalse Pijl zijn gewoon wedstrijden die me goed liggen", laat hij optekenen in een persbericht. "Op een veeleisend parcours met veel bochten kom ik altijd goed voor de dag. Het is natuurlijk ook zwaar voor mij, maar na zo'n koers wordt de finale gemakkelijker. Mijn rivalen hebben immers ook afgezien en dan moet ik een minder grote inspanning leveren om me te positioneren in het slot."

En daar draait het om in de Waalse Pijl, positie kiezen en dan ook uitstekend timen wanneer je je versnelling plaatst. "Mijn team en ik proberen ervoor te zorgen dat niemand ontsnapt op het eind en dan is het aan mij. Ik bekijk de afstand tot de finish en dan sla ik toe. Als ik op kop rijd met nog 200 à 250 meter te gaan, dan wordt het moeilijk voor de anderen om me te verslaan. Het is een versnelling bergop die ik intussen als geen ander beheers. Dat is mijn grote troef, mijn voordeel ten opzichte van de concurrenten."

Kwiatkowski: “Vroeger aanvallen om Valverde te kunnen kloppen”

"Ik had meer verwacht in de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race", blikte Michal Kwiatkowski terug in een interview in het teamhotel in Maastricht. "Ik wilde in beide wedstrijden een mooi resultaat neerzetten, maar dat lukte me jammer genoeg niet. Ik denk niet dat ik tactisch fouten heb gemaakt in die koersen. Ik had gewoon de benen niet om mee te doen voor de zege, zeker zondag niet in de Amstel. Ik ben ontgoocheld door die resultaten, maar dat hoort ook bij koers."

De Ardense klassiekers zijn de twee belangrijkste doelen voor de wereldkampioen van Ponferrada. "Ik heb er hard voor getraind, maar het klopt dat ik momenteel niet het gevoel heb dat ik dans op de pedalen. En dat heb je nodig als je een wedstrijd wil winnen. De conditie is goed, alleen niet super, maar dat kan nog komen en ik geloof er nog steeds in dat ik woensdag of zondag wel een goede prestatie kan neerzetten."

Hoe moet je Alejandro Valverde verslaan op de Muur van Hoei? Welke tactiek moet je hanteren? "Nu er slechts zeven renners in een ploeg zijn, wordt het toch iets moeilijker voor Movistar om de wedstrijd te controleren", vindt Kwiatkowski. "Als hij op kop zit met 200 à 250 meter te gaan, zal het inderdaad moeilijk zijn om hem te kloppen, zoals hij zelf zegt. Er is geen enkele andere renner die op zo'n helling zo'n versnelling in de benen heeft. We moeten met verschillende teams druk zetten op Movistar en agressief koersen. Je kan vechten om tweede te worden na Valverde of je kan proberen om daarvoor iets op poten te zetten, voor de zege proberen te gaan. Dat is het idee, maar simpel is dat niet. Want als je vroeger aanvalt, riskeer je een ereplaats te vergooien. Daarom is het goed om meerdere troeven in een ploeg te hebben, zoals Team Sky met mij en Sergio Henao. Alles hangt af van hoe sterk Movistar nog is in de finale."