Koers Kort. Amstel verdubbelt prijzengeld vrouwen, Deceuninck met Jakobsen naar Scheldeprijs

09 april 2019

12u06

Bron: Belga, Wielerflits 0

Amstel verdubbelt prijzengeld voor vrouwen

Dit jaar zal het prijzengeld van de Amstel Gold Race voor vrouwen verdubbelen, dat meldde Leontien van Moorsel, de koersdirectrice van de wedstrijd: “De Nederlandse vrouwen staan aan de wereldtop en verdienen deze waardering”. Door de verdubbeling zal de winnares van de Amstel dit jaar 2.500 euro verdienen, wat nog altijd 13.500 euro minder is als bij de mannen.

Amstel Gold Race verhoogt prijzengeld Ladies edition.

Naast het prijzengeld zal ook het startgeld voor elke ploeg stijgen. Alle teams samengerekend, komt dat op een totale stijging van 10.000 euro. “Belangrijk is nu om ook de sport in de breedte te laten groeien zodat alle ploegen zich verder kunnen professionaliseren. Om die reden hebben we ook de vergoedingen voor alle vrouwenteams aanzienlijk verhoogd”, verklaarde Van Moorsel.

De Amstel Gold Race wordt op 21 april verreden. Vorig jaar was het de Nederlandse, toenmalige wereldkampioene Chantal Blaak die het laken naar haar toetrok. Binnen twee weken staat haar landgenote Annemiek van Vleuten als topfavoriet aan de start.

Vrijbuitersploeg van Lotto-Soudal hoopt massasprint te vermijden in Scheldeprijs

Lotto-Soudal staat morgen zonder absolute kopman aan de start van de Scheldeprijs. De manschappen van de Nationale Loterij hopen dan ook de traditionele massaspurt in Schoten te vermijden. Ploegleider Frederik Willems ziet de wind als mogelijk gunstige factor om waaiers te vormen.

"Met de weersomstandigheden die momenteel worden voorspeld, schat ik de kans op een pure massasprint iets minder hoog in", blikte Willems vooruit. "Wanneer het toch op een sprint uitdraait, verwacht ik eerder een groep van een vijftigtal renners. De wind zou gunstig staan om waaiers te vormen, dus is het onmiddellijk na de start alle hens aan dek. De tocht door Zeeland - waar brede wegen afgewisseld worden door smalle passages - is bovendien nog twintig kilometer langer in vergelijking met vorig jaar. Het wordt zaak om ons voldoende voor te bereiden op de cruciale punten en de verschillende windrichtingen in te calculeren. Het blijft afwachten hoe de weersomstandigheden effectief zijn morgen maar we moeten zeker en vast attent van start gaan en proberen om zelf het initiatief te nemen."

"Voor ons mag er gerust een groep van een twintigtal renners strijden om de overwinning", vervolgde Willems. "Met Nikolas Maes, Lawrence Naesen en Enzo Wouters hebben we enkele ijzers in het vuur. Een kleine kopgroep met daarbij enkele Lotto-Soudal-renners zou een mooi scenario zijn, maar daarvoor moet de waaiervorming eerst en vooral plaatsvinden. De kasseistrook tijdens de twee lokale ronden is een belangrijk punt. Je kan er de wedstrijd doorgaans niet naar je hand zetten, maar daarna volgt de passage langs het Albertkanaal, waar de wind volgens de huidige voorspellingen schuin in de rug zal blazen. Daar kunnen scheurtjes in het peloton ontstaan, waardoor je mogelijks niet meer aan sprinten toekomt. Renners als Ackermann, Jakobsen en Kittel behoren tot de favorieten en zullen het gewicht van de wedstrijd moeten dragen.”

Deceuninck-Quick.Step start in Scheldeprijs met uittredend winnaar Jakobsen als kopman

Deceuninck-Quick Step staat morgen met de Nederlandse spurtbom Fabio Jakobsen als kopman aan de start van de Scheldeprijs. Jakobsen triomfeerde vorig jaar in Schoten en mikt op een nieuwe zege. In vergelijking met de selectie van vorige zondag voor de Ronde van Vlaanderen wagen enkel Tim Declercq en Iljo Keisse zich aan de dubbel. Kopmannen Philippe Gilbert, Yves Lampaert en Zdenek Stybar sparen zich voor Parijs-Roubaix van komende zondag.

"De Scheldeprijs is dan wel een vlakke wedstrijd, maar dat wil niet zeggen dat hij makkelijk is", begon sportdirecteur Tom Steels zijn voorbeschouwing. "Het kan een erg onvoorspelbare en brutale race zijn. Het peloton rijdt meer dan 140 kilometers over smalle straatjes door open velden. Bij een sterke wind kan er dus chaos ontstaan. Daarom moet je ten alle tijde gefocust blijven. We wonnen vorig jaar met Fabio en gaan ook dit jaar voor het hoogste. We komen met twee jonge spurters aan de start, Fabio en Alvaro (Hodeg). Zij zullen gesteund worden door een sterk en intelligent team, dat een wedstrijd kan aanvoelen. We kijken met veel optimisme uit naar de start."

Naast snelle mannen Jakobsen en Hodeg start Deceuninck-Quick.Step met landgenoten Tim Declercq en Iljo Keisse, de Italiaan Davide Martinelli, de Deense kampioen Michael Morkov en de Fransman Florian Sénéchal.