KOERS KORT. Amstel Gold Race verlegt start in Maastricht naar Vrijthof De wielerredactie

07 december 2018

De Amstel Gold Race verlegt de start in Maastricht van de Markt naar het Vrijthof. Dat plein is groter en biedt meer ruimte voor de voorstelling van de renners in zowel de mannen- als de vrouwenwedstrijd. “We hadden al enkele jaren het Vrijthof op het oog als startlocatie”, aldus de organisatie. “Toen de gemeente Maastricht met het voorstel kwam de start naar dit plein te verhuizen, hebben we direct toegehapt. We zijn zeer verheugd dat we het Vrijthof kunnen betrekken bij de start van de Amstel Gold Race.” De Amstel Gold Race wordt volgend seizoen gereden op zondag 21 april 2019.