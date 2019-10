KOERS KORT. Amerikaanse overheid eist nog steeds 1,2 miljoen dollar van Bruyneel DMM

03 oktober 2019

Johan Bruyneel is de Amerikaanse overheid nog altijd een bedrag van 1,2 miljoen dollar verschuldigd. In de nasleep van de dopingaffaire rond Lance Armstrong kreeg de gewezen ploegleider van US Postal een fikse boete, maar die weigert hij te betalen.

USA Today bericht op zijn website dat het Amerikaanse gerecht vorig jaar een lokale notaris naar de woning van Bruyneel in het Madrileense San Sebastian de los Reyes stuurde om hem officiële documenten te overhandigen. Toen de 55-jarige West-Vlaming begreep wie hij voor zich had, weigerde hij de enveloppe te ontvangen.

“De Spaanse notaris was in staat te bevestigen dat de persoon die de deur opende Bruyneel was, maar Bruyneel weigerde de documenten te aanvaarden”, staat te lezen in een officiële verklaring die de Amerikaanse overheid vorige maand neerlegde bij een rechtbank in Washington DC.

De 1,2 miljoen dollar is gebaseerd op het salaris dat Bruyneel ontving toen hij ploegmanager was van het team gesponsord door United States Postal Service. Lance Armstrong keek na zijn dopingbekentenis aan tegen een schadevergoeding van 100 miljoen dollar maar trof een schikking voor 6,65 miljoen. Bruyneel heeft elke medewerking aan het onderzoek altijd geweigerd. Hij werd net als Armstrong levenslang geschorst.