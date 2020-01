KOERS KORT. Alvarado langer bij Alpecin-Fenix - D’Hoore en Kopecky zijn terug en pakken meteen zilver in Canada De wielerredactie

26 januari 2020

15u25 16

Alvarado blijft langer bij Alpecin-Fenix

Veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado komt nog zeker tot en met februari 2024 uit voor Alpecin-Fenix. Het contract van de 21-jarige Nederlandse liep nog twee jaar door. Nog voor de wereldbekerwedstrijd van Hoogerheide, waarin ze door een val de eindzege in de wereldbeker liet glippen, ondertekende ze de nieuwe, verbeterde verbintenis.

“Het geeft aan dat de ploeg vertrouwen in me heeft”, vertelde ze na de door Lucinda Brand gewonnen wedstrijd. Alvarado viel kort voor de finish en zag de als tweede geëindigde Annemarie Worst er met de eindzege van de wereldbeker vandoor gaan. Ze won wel het eindklassement bij de beloften.

Zilver bij terugkeer voor duo D’hoore/Kopecky

Bij hun terugkeer als koppel in de ploegkoers zijn Jolien D’hoore en Lotte Kopecky zaterdagnacht als tweede geëindigd tijdens de Canadese wereldbekermanche baanwielrennen in Milton. De 29-jarige D’hoore en de 24-jarige Kopecky zijn voormalige wereld- en Europese kampioenen in de ploegkoers, maar een ontgoochelend WK in 2019 en blessureleed dreven de twee een tijd uit elkaar. Tijdens hun terugkeer in Milton was daar onderweg resultaatmatig al niet veel meer van te merken. Het duo won twee van de twaalf tussensprinten en moest in de eindspurt enkel Frankrijk voor laten gaan.

Het zorgde voor een totaal van 28 punten, slechts twee minder dan het winnende Britse koppel Neah Evans en Laura Kenny. Het brons was voor de Verenigde Staten. De ploegkoers maakt dit jaar in Tokio zijn rentree op de Olympische Spelen. D’hoore en Kopecky maken ook deel uit van de nationale achtervolgingsploeg, die eerder deze week een vierde plek veroverde in Milton en zich ook nog hoopt te kwalificeren voor Tokio.

Nicky Degrendele, die zondag ook nog in actie komt in de keirin, kon zaterdagnacht in het sprintonderdeel doorstoten tot de kwartfinales, maar werd daarin uitgeschakeld door de Amerikaanse Madalyn Godby. Winst was uiteindelijk voor de Nederlandse Laurine van Riessen. Nederland pakte dankzij Jan-Willem van Schip ook goud in het omnium voor mannen, waar geen enkele Belg aan de start kwam.

Ster ZLM Tour dit jaar in mei

De ZLM Tour krijgt een nieuwe datum. De Nederlandse rittenkoers wordt dit jaar van 27 tot en met 31 betwist. “Doordat de koers nu in het Pinksterweekend valt, biedt dit meer mogelijkheden voor toeschouwers om te komen kijken naar één van de etappes”, zegt Martin de Kok van organisator Libéma Profcycling. Aanvankelijk stond de ZLM Tour, die deel uitmaakt van de UCI ProSeries, gepland van 3 tot en met 7 juni. “Maar Door het wegvallen van de Tour of Norway kregen wij de kans om de ZLM Tour een week naar voren te halen en van 27 tot en met 31 mei te verrijden’, legt De Kok uit. “Dat heeft onder meer als voordeel dat we de veiligheid van de renners tijdens de wedstrijd beter kunnen garanderen. Verder is de nieuwe datum van de ZLM Tour ook gunstiger ten opzichte van andere grote wedstrijden, zoals de Giro d’Italia, Ronde van Zwitserland en Critérium du Dauphiné. We hopen hierdoor nog meer teams en bekende renners uit de WorldTour aan de start te krijgen. Dit past tevens bij onze ambitie om uit te groeien tot dé ideale voorbereidingswedstrijd in de aanloop naar de Tour de France en La Vuelta.” Vorig jaar won Mike Teunissen.