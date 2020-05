KOERS KORT. Alsnog andere datum voor Sanremo en Lombardije? - Brabantse pijl streeft naar 7 oktober De wielerredactie

13 mei 2020

07u33 0

Alsnog andere datum voor Sanremo en Lombardije?

De herschikte UCI-WorldTourkalender ligt er nu wel, maar nóg zijn niet alle partijen het eens met de nieuwe data. Zo ziet RCS Sport de Ronde van Lombardije liever verschuiven van 31 oktober (waar in principe het Italiaans kampioenschap wordt gelegd) naar 8 augustus, één week na de Strade Bianche. Die dag staat nu Milaan-Sanremo ingepland, maar voor de Primavera heeft RCS een andere datum in gedachten: 22 augustus. Eén week voor de start van de Tour, met andere woorden. Extra kopbrekens dus voor de UCI. Dat de nieuwe voorstellen voor alle duidelijkheid nog niet goedkeurde. (JDK)

Brabantse pijl streeft naar 7 oktober

In het kalenderontwerp, dat de Belgische wielerfederatie Belgian Cycling gisteren overmaakte aan de UCI, streeft de Brabantse Pijl volgens wielerflits.be naar de organisatiedatum van 7 oktober. Dat is netjes tussen Luik-Bastenaken-Luik (4/10) en het ‘dubbelweekend’ van de Amstel Gold Race (10/10) en Gent-Wevelgem (11/10) in. Ook de Scheldeprijs hoopt nog op een mooie datum. Volgende week maandag maakt de UCI de definitieve Europese kalender bekend. (JDK)

Lees ook: Sommige teams bidden om te overleven, andere praten nu al over versterking: “Wielrennen aan twee snelheden”