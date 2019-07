KOERS KORT. “Alpecin en Canyon willen team bouwen rond Van der Poel” - Quintana naar Arkéa-Samsic? JDK/DMM

09 juli 2019

23u49 1

“Alpecin en Canyon willen team bouwen rond Van der Poel”

Is er een nieuw team rond Mathieu van der Poel in de maak? Jose Azevedo, algemeen directeur van Katusha-Alpecin, vertelt aan Cyclingnews dat de toekomst van zijn wielerformatie onzeker is en hij zijn renners geen contracten voor volgend seizoen kan aanbieden. Alpecin zou aan het einde van het seizoen de wielerformatie verlaten en ook fietsleverancier Canyon stapt mogelijk uit het project. Tuttobic meent te weten waarom: volgens het Italiaanse medium willen Alpecin en Canyon de handen in elkaar slaan om een team te bouwen rond Mathieu van der Poel.

Azevedo bevestigt dat er een financieel probleem is bij de huidige wielerformatie. Onder meer de verlenging van Ilun Zakarin zit in het slop. “Ik kan niet zeggen of Zakarin langer blijft. We zijn aan het onderhandelen, maar dit is niet het juiste moment om iets te zeggen. Ik kan ook nog niet zeggen of Alpecin daadwerkelijk vertrekt. We willen ons nu focussen op de Tour de France.” Wellicht komt er op de eerste rustdag - dinsdag 16 juli - meer informatie over de toekomst.

Na-Tourcriterium Aalst strikt Belgisch kampioen Tim Merlier

Het na-Tourcriterium van Aalst heeft met kersvers Belgisch kampioen Tim Merlier zijn eerste renner vastgelegd. Het criterium wordt gereden op maandag 29 juli, daags na de slotetappe van de Tour, en dus hoopt men ook nog minstens één trui van de Tour naar de carnavalsstad te halen, zo maakten de organisatoren bekend.

“Met Tim Merlier hebben we alvast één in het oog springende naam op de affiche van onze 84ste editie”, stelt organisator Johny Van den Borre. “Er komen er nog. We gaan er alles aan doen om opnieuw de eindwinnaar van de Tour naar Aalst te halen. Dat lukt ons vaak, maar niet altijd. Sommige renners rijden immers geen criteriums. We leggen de komende dagen verdere contacten met alle Belgen die momenteel in de Ronde van Frankrijk aan de slag zijn. Het moet wel allemaal betaalbaar blijven. We kunnen terugvallen op goede sponsors, maar vergeet niet dat wij geen entreegelden ter beschikking hebben. Het na-Tourcriterium van Aalst is en blijft gratis.”

Giovanni Visconti en Jonas Koch aan het feest

Na drie etappezeges in de editie van 2018 heeft de Italiaan Giovanni Visconti (Neri Sottoli) de overwinning geboekt in de derde rit van de Ronde van Oostenrijk (2.1). De Duitser Jonas Koch (CCC) werd derde en is de nieuwe leider.

Tijdens een etappe door het middengebergte bleek de jonge Duitser Georg Zimmermann de beste van een vroege vlucht van vier. Hij werd op de laatste beklimming, met top op 35 kilometer van de aankomst in Frohnleiten, bijgehaald door een elitegroep van dertien achtervolgers. Daarbij onder meer Visconti en een bedrijvige Carlos Betancur.

In de laatste vlakke kilometers dikte de kopgroep verder aan. In de uiteindelijke sprint klopte Visconti de Zwitser Colin Stüssi en de 26-jarige Koch, die voor de derde dag op rij top vier haalde in de daguitslag en de rode leiderstrui overneemt van de Duitser Jannik Steimle. Dimitri Peyskens (Wallonie-Bruxelles) was de beste Belg in de rituitslag op de zesde plaats.

Morgen ligt de aankomst van de korte vierde etappe bovenop de Fuscher Törl, een klim buiten categorie van ruim zeventien kilometer.

Quintana neemt drie man mee naar Arkéa-Samsic

De geruchtenmolen draait op volle toeren in het peloton. Volgens één daarvan zou Nairo Quintana Movistar verlaten om volgend jaar naar Arkéa-Samsic te trekken. De Franse ploeg wil overstappen naar WorldTour-niveau en wil daarvoor fors investeren, al is het de vraag of ze Quintana ook effectief kunnen betalen. Volgens Wielerflits wel. Sterker, volgens de Nederlandse wielersite is er zelfs sprake van een driedubbele overgang. Niet alleen Quintana zou Movistar verlaten, maar ook Ruben Fernandez en Winner Anacona zouden meekunnen met hun kopman naar Arkéa-Samsic. Tot slot zou ook Dayer Quintana weer met zijn broer in één ploeg rijden. De twee reden tussen 2014 en 2018 al vier jaar bij elkaar in het shirt van Movistar. Dit seizoen is de jongste van de twee broers actief bij Neri Sottoli-Selle Italia.

Bennett moet Viviani vervangen bij Deceuninck-Quick.Step

Deceuninck-Quick.Step heeft zijn vervanger voor de vertrekkende Elia Viviani beet. Patrick Lefevere bevestigde gisteren aan de start van de derde Tourrit in Binche dat het team een mondeling akkoord heeft met de Ier Sam Bennett, 28 en einde contract bij Bora-Hansgrohe. Een officiële handtekening mag pas in augustus worden gezet. “Het spreekt voor zich dat we op zoek moesten naar een alternatief voor Viviani. Dat menen we met Bennett te hebben gevonden”, aldus Lefevere. Viviani verhuist na twee seizoenen (Deceuninck-)Quick.Step samen met Fabio Sabatini, één van zijn belangrijkste lead-outs, naar het Franse Cofidis.

Bennett komt in de spurtershiërarchie van Bora-Hansgrohe na Peter Sagan en Pascal Ackermann pas op de derde plaats. Toch was hij dit seizoen al acht keer succesvol. Op zijn resultatenlijstje: een rit in de Ronde van San Juan en de UAE Tour, twee etappes in Parijs-Nice en de Ronde van Turkije, een rit in de Dauphiné en de Ierse titel op de weg. Vorig jaar won Bennett ook drie keer in de Giro. Lefevere wil nu eerst werk maken van een paar interne dossiers (Vakoc, Serry).

Deceuninck-Quick.Step verlengt contract van Florian Sénéchal

Florian Sénéchal zal ook in 2020 en 2021 de kleuren van Deceuninck-Quick.Step verdedigen. Hij verlengde zijn contract bij de Belgische WorldTourploeg met twee jaar. Sénéchal, die morgen zijn 26ste verjaardag viert, is bezig aan zijn tweede seizoen bij het team van Patrick Lefevere. Daarvoor reed hij vier jaar bij Cofidis.

De Fransman won dit seizoen met Le Samyn (1.1) zijn eerste profkoers, werd zesde in Parijs-Roubaix en was er ook bij in de Giro. “Het was mijn doel een nieuw contract bij dit team te ondertekenen”, zegt Sénéchal. “Ik heb met Patrick gesproken en hem gezegd dat ik graag koersen wil winnen en sterker voor de dag wil komen in de klassiekers. Al van toen ik een jonge renner was, hoopte ik deel uit te maken van deze fantastische selectie. Dit is in mijn ogen de beste ploeg ter wereld. Toen ik hier twee jaar geleden toekwam, gaf mij dat heel veel voldoening. Ik wil Patrick en de sponsors bedanken voor het vertrouwen. Ik voel mij hier uitstekend en hoop nog lang bij de Wolfpack te blijven.”

Van Vleuten grijpt de macht in eerste bergetappe

Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott) is de nieuwe rozetruidraagster van de Giro Rosa, de Ronde van Italië voor vrouwen. Ze won de eerste bergrit met ruime voorsprong. De vijfde rit van deze Giro Rosa verloor in laatste instantie de beruchte Gaviapas, maar met aankomst bovenop de Passo Torri di Fraele (7,3 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 8,3%) beloofde de eerste echte bergetappe toch het klassement door elkaar te halen.

Nikola Noskova, Pauliena Rooijakkers en Leah Kirchmann begonnen met een kleine voorsprong op een erg uitgedund peloton aan de slotklim, maar zij werden al snel overvleugeld door de 36-jarige Van Vleuten die vroeg voor de aanval koos. Het achtervolgend pelotonnetje zag de achterstand op de wereldkampioene tijdrijden gestaag oplopen tot meer dan twee minuten.

Lucinda Brand werd tweede, roze trui Katarzyna Niewiadoma derde. Maar dat volstond voor de Poolse niet voor een verlenging van haar leiderspositie in het klassement. Ze wordt voorbijgewipt door Van Vleuten, de uittredende winnares. Die krijgt woensdag een opdracht op haar maat voorgeschoteld: een klimtijdrit van 12,1 km tussen Chiuro en Teglio.