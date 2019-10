KOERS KORT. Allegaert wint verrassend de Eurométropole Tour, operatie voor Hodeg - Roglic haalt eerste eendagszege uit z’n carrière binnen Redactie

05 oktober 2019

17u04 1

Allegaert wint Eurométropole Tour

De eerste koers van kersvers wereldkampioen Mads Pedersen was er eentje om snel te vergeten. De Deen gaf op weg van La Louvière naar Doornik op als titelverdediger in de Eurométropole Tour. In de finale leek de wedstrijd een kolfje naar de hand van Deceuninck-Quick.Step. Onder een hels tempo liet de ploeg van Lefevere het gat vallen voor kersvers aanwinst Steimle. De Duitser won na Koolskamp Koers bijna z’n tweede wedstrijd voor Deceuninck-Quick.Step, maar hij werd geremonteerd door Oliver Naesen.

De voormalig Belgisch kampioen bracht Edward Theuns en Piet Allegaert in z'n wiel mee. Die laatste twee streden tot op de meet voor de zege. Uiteindelijk waren de bloemen verrassend voor de renner van Sport Vlaanderen-Baloise. De sprint werd ook opgeschrikt door een zware val van Alvaro Hodeg. De Colombiaan mistte een haakse bocht in de slotkilometer. Hodeg moet door zijn val dit weekend nog onder het mes. Zijn toestand is stabiel, maar hij liep bij z’n val wel een gebroken (linker)arm, een gebroken (rechter)schouder en twee gebroken ribben op. Zijn seizoen zit er van zelfsprekend op. Bij de vrouwen won de Nederlandse Demi Vollering.

Allegaert: “Aangedaan door deze zege”

“Ik kan niet in woorden uitdrukken hoe ik me voel. Ik ben erg aangedaan door deze zege”, stelde Allegaert. “Ik had goede benen. Onze kopgroep hield stand, de sprint was onvermijdelijk. Ik had de kans om aan de rechterzijde van de weg te rijden voor het aansnijden van de laatste bocht. Op links was er dan een valpartij, die ik niet gezien heb. Ik heb gewoon alles gegeven tot aan de meet. Ook al ben ik geen echte sprinter, toch heb ik Sénéchal en Stuyven geklopt.”

Kersvers wereldkampioen Mads Pedersen kwam niet in het stuk voor. “Ik had een slechte dag, na een hele lange week zonder training”, aldus de Deen, die verkouden was en zijn titel dus niet kon verlengen. “Ik wou toch aan de start staan, ondanks die verkoudheid. Maar ik deed nooit echt mee. Ik denk dat mijn lichaam zijn limieten heeft bereikt en dat merk je in een koers als deze. Maar ik was blij eindelijk mijn regenboogtrui te kunnen aantrekken.”

Roglic wint met Ronde van Emilië z’n eerste eendagskoers

Ook in Italië staan nog enkele mooie najaarskoersen op het programma. Met de Giro dell’Emilia deed het peloton de wegen aan die in de openingstijdrit van Giro voor spektakel zorgden. Bekende grond voor Primoz Roglic dus, de Sloveen pakte uit op de flanken van de San Luca in Bologna. Vijf maanden later deed hij dat opnieuw. Na een interessante finale sloot Roglic met een elitegroepje aan bij een vijftal eerder ontsnapte renners.

De Sloveen keek naar niemand om op de steilste stroken van de San Luca. Michael Woods kon als laatste volgen, maar plafonneerde. Ook Tour-winnaar Bernal kon niet mee. Roglic hield het na zijn demarrage nog een halve kilometer uit tot aan de meet. Voor de Sloveen is het de eerste eendagszege uit zijn carrière. De andere 38 overwinningen behaalde hij telkens in een grote of kleine wielerrondes.

Dubbelslag voor Adam Yates in Kroatië

Adam Yates heeft de koninginnenrit in de Ronde van Kroatië gewonnen. De Brit van Mitchelton-Scott heerste op de slotklim in Platak en soleerde naar de zege. De Italiaan Davide Villella finishte op tien tellen, Victor de la Parte eindigde als derde in dezelfde tijd. Yates is de nieuwe leider met alleen nog een etappe op zondag voor de boeg.

Op de klim van buiten categorie, halfweg koers, spatte de kopgroep uit elkaar en bleven enkel Plaza en Novak nog over toen een groep met favorieten, zo’n vijftien renners, hen opraapte. Van samenwerking was vooraan weinig sprake, op veertig kilometer van het eind kregen we opnieuw een groot peloton en het was wachten tot de slotklim.

Toch besloot Ruben Plaza wel om opnieuw zijn kans te gaan. Hij kreeg nog het gezelschap van Greg Bole en Quintin Pacher. Zij begonnen met een marge van veertig seconden aan de voet van de slotklim, maar zouden het niet uitzingen tot het einde. Adam Yates versnelde op vijf kilometer van het eind en soleerde naar de zege. Hij telt nu vijftien seconden voorsprong op Davide Villella en zeventien op Victor De La Parte.

In het Wielercentrum Eddy Merckx in Gent hebben Kenny De Ketele (puntenkoers), Lindsay De Vylder (scratch) en het koppel Moreno De Pauw/Lindsay De Vylder (ploegkoers) de Belgische titel behaald. Bij de vrouwen pakte Jolien D'hoore (scratch en puntenkoers) de gouden medaille en de bijhorende tricolore trui.

Kenny De Ketele nam de puntenkoers voor zijn rekening. De Ketele behaalde 60 punten, acht meer dan Sasha Weemaes. Jules Hesters pakte de bronzen medaille, dit met 51 punten achter zijn naam. Lindsay De Vylder was dan weer de beste in de scratch. Hij hield Robbe Ghys en Fabio Van Den Bossche achter hem. Het koppel Moreno De Pauw/Lindsay De Vylder pakte de Belgische tittel ploegkoers. Zij hielden Kenny De Ketele/Robbe Ghys af. Fabio Van Den Bossche met Jules Hesters vervolledigden het podium.

In de scratch bij de vrouwen was Jolien D'hoore de sterkste. Lotte Kopecky werd tweede voor Gilke Croket. Ook in de puntenkoers stond er geen maat op D'hoore. Zij behaalde 37 punten, drie meer dan Lotte Kopecky. Shari Bossuyt finishte als derde met 25 punten achter haar naam.

- Uitslagen -

. Mannen

BK scratch:

1. Lindsay De Vylder

2. Robbe Ghys

3. Fabio Van Den Bossche

4. Sasha Weemaes; 5. Jules Hesters

BK puntenkoers:

1. Kenny De Ketele 60 punten

2. Sasha Weemaes 52

3. Jules Hesters 51

4. Lindsay De Vylder 49; 5. Fabio Van Den Bossche 43

BK Ploegkoers

1. Moreno De Pauw/Lindsay De Vylder 63 punten

2. Kenny De Ketele/Robbe Ghys 54

3. Fabio Van Den Bossche/Jules Hesters 40

4. Sasha Weemaes/Gerben Thijssen 19

5. Brent Van Mulders/Tuur Dens -12

. Vrouwen

BK scratch:

1. Jolien D'hoore

2. Lotte Kopecky

3. Gilke Croket

4. Shari Bossuyt; 5. Annelies Dom

BK puntenkoers:

1. Jolien D'hoore 37 punten

2. Lotte Kopecky 30

3. Shari Bossuyt 25

4. Annelies Dom 25; 5. Gilke Croket 4