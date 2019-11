KOERS KORT. Alejandro Valverde rijdt de Tour als voorbereiding op Olympische Spelen - Biermans naar Israel Cycling Academy DMM

18 november 2019

Alejandro Valverde rijdt Tour als voorbereiding op Olympische Spelen

Alejandro Valverde rijdt volgend seizoen de Tour de France als voorbereiding op de Olympische Spelen in Tokio. Dat deelde de manager van zijn team Movistar mee. Van de olympische wegrit heeft de 39-jarige Spanjaard een hoofddoel gemaakt.

“Behalve de Tour ligt er voor de Spelen nog niets vast voor Alejandro”, verklaarde Eusebio Unzué. De Tour de France eindigt op 19 juli, de olympische wegrit staat al op 25 juli op het programma. “Maar dat mag voor Alejandro geen probleem zijn. Hij past zich snel aan eender welk klimaat aan en heeft ook niet veel last van jetlag.”

Valverde droomt ervan om met een olympische titel op een hoogtepunt afscheid te kunnen nemen van de wielersport.

Jenthe Biermans rijdt in 2020 voor Israël Cycling Academy

Jenthe Biermans rijdt volgend jaar voor Israël Cycling Academy. Dat maakte het team officeel bekend. Biermans komt mee over van Katasha Alpecin, wiens WorldTour-licentie werd overgenomen door Israël Cycling Academy.

De 24-jarige Biermans startte in 2017 zijn profcarrière bij Katusha. Het jaar voordien was hij wel al stagiair bij Wanty-Gobert. Naar zijn eerste profzege is de winnaar van de Ronde van Vlaanderen voor junioren 2013 nog op zoek. Bij Israel Cycling Academy wordt Biermans een ploegmaat van Ben Hermans en Tom Van Asbroeck. Erik Van Lancker is er sportdirecteur.

“Jenthe is nog een renner in volle ontwikkeling, maar nu al een allrounder”, vertelt Van Lancker. “Hij kan ons helpen in de klassiekers, zowel in de Vlaamse- als de Ardennenklassiekers. In die wedstrijden zal hij onze kopmannen op de cruciale fases goed kunnen beschermen.”

“Voor mij is het een kans om verder te groeien”, reageerde Biermans. “De tweede helft van afgelopen seizoen was goed en ik hoop de volgende stap te kunnen zetten. Als junior werd ik Belgisch kampioen en won ik in de nationale driekleur Vlaanderens mooiste. Vandaar mijn liefde voor de klassiekers. Bij de beloften werd ik twee keer tweede in Parijs-Roubaix. De klassiekers blijven mijn hoofddoel en hopelijk kan ik een vooraanstaande rol spelen in het klassieke team van mijn nieuwe ploeg.”

Israel Cycling Acaemy kondigde ook nog de komst van de 36-jarige Spaanse klimmer Dani Navarro aan. Ook die komt van Katusha over.