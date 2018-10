KOERS KORT. Alaphilippe zet punt achter seizoen - Richeze viert in Turkije, Gaviria breekt sleutelbeen - Skujins wint Tre Valli Varesine Redactie

Julian Alaphilippe zet punt achter seizoen en ontbreekt dus in Lombardije

Julian Alaphilippe komt dit seizoen niet meer in actie. Dat deelde zijn ploeg Quick.Step mee. De Fransman geeft dus forfait voor de Ronde van Lombardije, waarin hij vorig jaar nog als tweede finishte.

"Na het WK voelde ik mij leeg", zegt Alaphilippe. "Ik wilde nog graag de laatste wedstrijden in Italië rijden, waaronder Lombardije, maar dit is de juiste beslissing. Het was een lang seizoen met vanaf februari tal van doelen, die fysiek en mentaal veel hebben gevraagd. Liefst wilde ik het seizoen op een positieve noot eindigen, maar ik heb er niet de conditie voor."

Alaphilippe heeft het beste seizoen uit zijn carrière achter de rug met twaalf overwinningen, inclusief Waalse Pijl, twee Tour-etappes en de Clasica San Sebastian. Quick.Step rijdt in Italië voor de Ronde van Lombardije nog Milaan-Turijn en de Ronde van Piemonte.

Let Skujins snelt naar zege in Italië

Toms Skujins heeft de Tre Valli Varesine (Ita/1.BC) op zijn naam gebracht. De 27-jarige Let haalde het na 212 km van Saronne naar Varese voor de Fransman Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) en de Brit Peter Kennaugh (Bora-hansgrohe).

Na een snelle beginfase wist uiteindelijk na 35 km een groep van vijf weg te rijden uit het peloton: Matteo Bono (UAE-Team Emirates), Michael Storer (Team Sunweb), Alessandro Tonelli (Bardiani), Edoardo Zardini (Willier Triestina-Selle Italia) en Paolo Toto (Sangemini-MG Kvis). Maximaal reden ze een voorgift van acht minuten bij elkaar waarna Movistar, met wereldkampioen Valverde, in actie schoot, samen met ook Astana. Het ging er nerveus aan toe in het peloton, een groep van vier zette een tegenaanval op: Danilo Celano, Michael Gogl, Vincenzo Albanese en Colin Stussi, maar zonder succes. Het zorgde er wel voor dat de vluchters steeds meer van hun voorsprong zagen wegtikken. En op 65 km van het einde was die gezakt tot 1 minuut.

Het regende aanvallen, een groep van tien zou de oversteek maken: onder hen Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), onze landgenoot Floris De Tier (LottoNL-Jumbo), Giovanni Visconti (Bahrain-Merida), en opnieuw Michael Gogl (Trek-Segafredo). Wat later zou ook Luis Leon Sanchez (Astana), Nathanael Berhane (Dimension Data) en Sebastian Reichenbach (Groupama-FDJ) de aansluiting maken. Maar ook die groep zou het niet uitzingen tot het einde. Het waren Toms Skuijns, Robert Power en Nico Denz die meer geluk hadden en een mooie voorsprong bij elkaar fietsten. Op 20 km van het einde kregen ze nog het gezelschap van een achtervolgend groepje met Antwan Tolhoek en Wilco Kelderman, Giovanni Visconti, Emanuel Buchmann, Mathias Frank en Ivan Santaromita. Op een kleine halve minuut volgde het peloton met favorieten.

Op de laatste steile klim sprong Power weg, maar ook dat volstond niet voor de zege. In de slotfase keerde eerst Kennaugh terug, daarna ging Rigoberto Uran, uit de groep met favorieten, hem nog voorbij, maar finaal zouden Thibaut Pinot, Mathias Frank, Peter Kennaugh, Michael Woods, Toms Skuijns én Wilco Kelderman opnieuw aansluiten. In de sprint toonde Skuijns zich de snelste, goed voor zijn vierde zege van het seizoen. Hij volgt op de erelijst Alexandre Geniez op.

Tom Dumoulin wil meer Nederlanders op de fiets

Met de Tour de Dumoulin wil de Nederlandse topwielrenner Tom Dumoulin meer landgenoten op een koersfiets krijgen. Het eendagsevent vindt volgend jaar plaats, op de eerste zondag na he WK wielrennen, en werd gisteren door Tom Dumoulin zelf aan het publiek gepresenteerd.

De Tour de Dumoulin zal op de wegen van Nederlands en Belgisch Limburg worden gereden, met uitvalsbasis in Maastricht, waar hij woont. Het moet een massa-fietstocht voor jong en oud worden. Maar vooral moet het de drempel die jongeren nu voelen wanneer ze over een koerscarrière dromen, helpen verlagen.

"Als je twaalf bent en je wilt gaan koersen, waar moet je dan naartoe? Waar is er een club? Waar kan ik trainen? Wielrennen is zoveel moeilijker om te doen dan voetballen."

Dumoulin heeft er al uren over nagedacht, zegt hij, op zijn lange trainingsritten die hij maakt; Nederland is fietsland bij uitstek, maar te weinig jongeren willen coureur worden. Of tenminste: ze weten niet hoe ze eraan moeten beginnen.

Die voorzet wil Tom Dumoulin nu geven met de Tour de Dumoulin. Waarmee de Girowinnaar van 2017 meteen ook zijn geweten sust. "Ik ben een ongelooflijke egoïstische topsporter die niets bijdraagt aan de samenleving. Op deze manier kan ik mijn bekendheid toch inzetten voor het grotere goed." (MG)

Richeze bezorgt Quick.Step 70ste seizoenszege in Turkije, kopman Gaviria breekt sleutelbeen

Maximiliano Richeze heeft de eerste etappe van de Ronde van Turkije gewonnen. Kopman Fernando Gaviria brak na een valpartij in de slotfase zijn sleutelbeen, waarna de Argentijn de klus zelf klaarde. Sam Bennett werd tweede, Jempy Drucker derde. Voor Quick.Step Floors was het reeds de zeventigste zege van het seizoen.

De vroege vlucht van de dag kwam op naam van vijf renners: Nicolas Sessler (Burgos-BH), Ander Barrenetxea en Benat Txoperena (Esukadi-Murias), Ferit Samli (Turkse selectie) en onze landgenoot Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen-Baloise). Veel voorsprong kregen de vluchters nooit, onder impuls van Bora-Hansgrohe en Quick.Step Floors, werden ze steeds binnen het vizier gehouden.

Op 13 km van het eind was hun verhaal uit en hoewel de Turkse kampioen Onur Balkan nog probeerde te verrassen met een late uitval, zou ook hij tot de orde geroepen worden. Er zou gesprint worden, de snelheid lag hoog, de ploegen organiseerden zich, al was er wel even opschudding toen op zo'n 4 km van het eind Gaviria ten val kwam. De Colombiaan brak daarbij zijn sleutelbeen, maar reed wel nog de etappe uit. Hoe dan ook: zijn seizoen zit erop.

Quick.Step Floors trok dan maar de kaart van een andere snelle man en dankzij een slim manoeuvre in de laatste bocht van Alvaro Hodeg, kon Richeze met enkele meters voorsprong zijn sprint starten. Hij haalde het voor Sam Bennett.

Richeze is meteen ook de eerste leider, met vier seconden voorsprong op Bennett. Kenneth Van Rooy staat vierde op zeven tellen. Voor de 35-jarige Richeze is het zijn tweede overwinning van het seizoen, eerder won hij een rit in de Ronde van San Juan (2.1)

Benat Intxausti van Sky naar Euskadi-Murias

De Spanjaard Benat Intxausti neemt na drie seizoenen afscheid van Team Sky. De 32-jarige renner verlaat de Britse topformatie in om eigen land voor Euskadi-Murias, een team met procontinentale licentie (het tweede niveau), te gaan fietsen.

Intxaustia werd eind 2015 door Sky weggeplukt bij Movistar. Hij won dat jaar voor de tweede keer in zijn carrière een etappe in de Giro. In 2012 was de Bask ook al tiende geworden in de Vuelta, een jaar later won hij de Ronde van Peking.

Maar in het shirt van Sky bleven de successen uit. Hij werd evenmin geselecteerd voor grote rondes om kopmannen Froome en Thomas bij te staan.

"Hij heeft twee moeilijke jaren achter de rug maar wij waren erop gebrand hem bij ons team te halen", zegt ploegmanager Jon Odriozola. "Hij is volgend jaar in staat om mooie dingen te tonen."

Taco van der Hoorn tekent voor twee jaar bij LottoNL-Jumbo

De Nederlander Taco van der Hoorn zet zijn wielercarrière verder bij LottoNL-Jumbo. Hij ondertekende bij de WorldTourploeg uit eigen land een contract voor twee jaar, zo is vandaag bekendgemaakt. De 24-jarige Van der Hoorn komt over van Team Roompot-Nederlandse Loterij.

"We zien in Taco een goede klassieke renner en we willen hem daarin verder gaan ontwikkelen", zegt sportief directeur Merijn Zeeman van Team LottoNL-Jumbo.

Van der Hoorn hoopt in de toekomst een rol van betekenis te spelen in de finale van grote voorjaarsklassiekers. "Ik vind het gaaf dat ik dat doel bij Team LottoNL-Jumbo na kan streven", zegt hij.

Door een hersenschudding stond de Nederlander zes maanden buitenspel. Daarna won hij de derde rit in de BinckBank Tour en de Primus Classic Impanis-Van Petegem. In 2017 was hij de beste in de Schaals Sels. "De manier waarop hij is teruggekeerd na die hersenschudding, bewijst dat hij uit het juiste hout is gesneden", aldus Zeeman.

Ethiopische klimmer Tsgabu Grmay verhuist naar Mitchelton-Scott

De Ethiopiër Tsgabu Grmay zet zijn wielerloopbaan verder bij Mitchelton-Scott. Hij moet bij de Australische formatie kopmannen Simon en Adam Yates en Esteban Chaves bijstaan in de grote rondes.

Grmay, 27, zette zijn handtekening onder een contract voor twee seizoenen. De klimmer komt over van Trek-Segafredo.

Sportief directeur Matt White omschrijft de zesvoudig Ethiopisch kampioen, die al vijf grote rondes uitreed waaronder twee keer de Tour, als een "kleine vechter en een solide klimmer". "Hij is pas 27 maar heel veelzijdig. Hij kan tijdrijden, klimmen en we zullen we hem gebruiken om onze kopmannen te ondersteunen in de klimwedstrijden."

