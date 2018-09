KOERS KORT. Alaphilippe zegeviert in Groot-Brittannië, Bevin nieuwe leider - Van Avermaet en Wellens naar Canada De wielerredactie

04 september 2018

15u48 0

Alaphilippe zegeviert in Groot-Brittannië, Bevin nieuwe leider

De derde rit van de Ronde van Groot-Brittannië was een prooi voor Julian Alaphilippe. De Fransman van Quick.Step Floors toonde zich de snelste van een uitgedund peloton. Patrick Bevin werd tweede en neemt de leiderstrui over van Alessandro Tonelli, die in de finale moest afhaken. Daarnaast twee Belgen in de top tien vandaag: Jasper De Buyst werd vijfde, Xandro Meurisse tiende.

📸 Victory for @alafpolak (@quickstepteam) in Bristol!



1) Alaphilippe (QSF)

2) Bevin (BMC)

3) Lipens (ONE)



Patrick Bevin (@BMCProTeam) moves into the @OVOEnergy Green Jersey.#OVOToB pic.twitter.com/sbyfMqbo9x Tour of Britain 🇬🇧(@ TourofBritain) link

Vijf WorldTour-teams tekenen present voor Primus Classic Impanis-Van Petegem

Met Lotto-Soudal, BMC, Katusha-Alpecin, LottoNL-Jumbo en Trek-Segafredo verschijnen er zaterdag 15 september vijf WorldTour-teams aan de start van de achtste editie van de Primus Classic Raymond Impanis-Peter Van Petegem (1.BC), zo maakten de organisatoren vandaag bekend in Haacht. Opvallend, Quick.Step Floors is daar (voorlopig) niet bij.

"Tot op heden hebben wij nog geen overeenkomst met Quick.Step Floors. Zij leverden met Matteo Trentin (2017) en Fernando Gaviria (2016) onze laatste twee winnaars. Wij proberen het team van Patrick Lefevere alsnog te overtuigen om met een selectie te starten in onze wedstrijd, maar gemakkelijk zal dat niet worden. Wel kregen we de bevestiging dat Greg Van Avermaet, winnaar in 2014, start bij BMC", stelt koersdirecteur Ben Impanis.

"De finale van onze koers kreeg bovendien hier en daar een kleine verbetering. Na de Holstheide trekken wij naar de Hulstbergstraat in Bertem voor onze laatste van dertien hellingen. Deze situeert zich op 19 kilometer van de finish. De rest van het parcours werd in grote lijnen behouden. Na een lusje doorheen Brakel, met na 1 kilometer de Tenbossestraat, gaat het via Geraardsbergen met de Zonnebloemstraat naar de provincies Vlaams-Brabant en Henegouwen waar we Silly, Enghien en Braine-le-Comte aandoen. In Waals-Brabant liggen onder meer de beklimmingen van de Rue de Haut-Ittre, Rue de l'Arbre de la Justice, de Rue de Corbais, Chemain du Relais, Rue des Quatre Carrés en de Chaussée d'Ottenbourg. Eens in Huldenberg zitten we in volle finale om dan koers naar Haacht te zetten. Het parcours is selectief genoeg zodat het wellicht opnieuw niet tot een massasprint komt", meldde Ben Impanis.

Vorig jaar kleurde een kopgroep met vijftien renners de finale. Daaruit trokken Matteo Trentin en Jean-Pierre Drucker in de aanval. Op een brug in het zicht van de eindmeet zonderde de Italiaan Trentin zich af en haalde het voor de Luxemburger Drucker en de Duitser André Greipel. Beste Belg was toen Jonas Rickaert met een negende plaats. De laatste Belgische zege dateert van 2015 toen Sean De Bie in Haacht de beste was.

Lotto-Soudal trekt kaart Wellens in Quebec en Montreal

Tim Wellens start als kopman van Lotto-Soudal in de GP's van Quebec (vrijdag) en Montreal (zondag). De Limburger won in 2015 in Quebec en is nu opnieuw kanshebber op de zege.

"We trekken met één uitgesproken kopman naar Canada en dat is Tim. Het zijn twee lastige koersen en hij heeft in het verleden al bewezen die aan te kunnen. Wellens is onze kopman voor de volle 100 % - zowel voor de GP de Quebec als voor de GP de Montreal", verduidelijkt sportdirecteur Herman Frison. "Hier wint altijd iemand met veel kracht: ofwel een sterke sprinter, ofwel een betere klimmer die het peloton net voorblijft. Er zijn geen sprinters meer op het einde, wat deze wedstrijden dus ook niet geschikt maakt voor renners als André Greipel. Tim Wellens heeft die machtsprint na een lastige wedstrijd nog wel en maakt het meeste kans binnen de Lotto-Soudal-selectie. Daarom rijdt iedereen van de ploeg vrijdag en zondag in dienst van Tim. Natuurlijk hangt veel af van de weersomstandigheden: die keer dat hij won, was het bijvoorbeeld erg slecht weer en dan is Tim altijd goed. We moeten hoe dan ook de koers hard maken: hoe moeilijker de finale, hoe beter voor Tim."

De rest van het team voor dit Canadese tweeluik bestaat uit de Deen Lars Bak, de Australiër Adam Hansen en de Belgen Jens Debusschere, Nikolas Maes, Rémy Mertz en Harm Vanhoucke.

PREVIEW GP CYCLISTE DE QUEBEC & DE MONTREAL



Lotto Soudal will line up at the #GPCQM with one outspoken leader!



💬 SD Herman Frison: "@Tim_Wellens is a rider that still has a lot of power to sprint after a difficult race..."



📝 Read more: https://t.co/KZoKYy7CHd pic.twitter.com/cn4sEAWq9L Lotto Soudal(@ Lotto_Soudal) link

Jos van Emden en Bert-Jan Lindeman verlengen bij LottNL-Jumbo

De Nederlanders Jos van Emden (33) en Bert-Jan Lindeman (29) blijven bij Team LottoNL-Jumbo. Hun contracten zijn met respectievelijk drie en één jaar verlengd. De Duitser Robert Wagner (35) zal de Nederlandse World Tourformatie daarentegen na dit seizoen verruilen voor een ander team, zo is vandaag bekendgemaakt.

"Ik kan geen reden bedenken om weg te gaan", zegt Van Emden, die sinds 2008 voor de voorlopers van Team LottoNL-Jumbo uitkomt. "Bij de ploeg weten ze wat ze aan me hebben en ik weet wat ik aan de ploeg heb. Ik vind het mooi om de ontwikkeling van dichtbij mee te maken en eraan bij te dragen. Dankzij onze begeleiding verbeter ik zelf ook nog op bepaalde punten."

Net als Van Emden is ook Lindeman een gewaardeerde kracht, met zijn eigen specialiteit. "Ik ben gelukkig met mijn verlenging. Ik heb mijn rol en ik word gewaardeerd. Ik ben er om de kopmannen te ondersteunen en soms krijg ik mijn eigen kansen", aldus Lindeman, die aan zijn vijfde jaar bij de ploeg van manager Richard Plugge zal beginnen. Lindeman is momenteel actief in de Ronde van Spanje. Drie jaar geleden boekte hij daarin het grootste succes uit zijn carrière door de zevende etappe te winnen. Van Emden won onder meer de afsluitende tijdrit in de Giro van vorig jaar.

Team LottoNL-Jumbo verlengt contracten @josvanemden en @BertjanLindeman



🇳🇱📝 https://t.co/9P7ZQWG8Zy



Team LottoNL-Jumbo extends contracts with @josvanemden and @BertjanLindeman



🇬🇧📝 https://t.co/QiMWwFz2Ca#samenwinnen pic.twitter.com/P15zD6qgr4 LottoNLJumbo Cycling(@ LottoJumbo_road) link

Van Avermaet kijkt met vertrouwen uit naar Canadese WorldTourkoersen

Met de GP van Quebec (vrijdag) en de GP van Montreal (zondag) staat deze week een Canadees tweeluik in de WorldTour op het programma. Greg Van Avermaet was er in het verleden al succesvol en verschijnt ook nu met ambitie aan de start.

"Ik hou ervan in Canada te koersen want de GP's van Quebec en Montreal zijn twee wedstrijden die mij echt liggen", zegt de kopman van BMC. "Ik heb er sterk gereden in het verleden en ik hoop dit jaar opnieuw op het podium te staan. Het parcours in beide wedstrijden is niet gemakkelijk, wat beter is voor mij want ik sprint sterker na een lange en harde race. Na de Binck Bank Tour heb ik goed kunnen rusten en ik kijk ernaar uit deze week opnieuw te koersen."

Van Avermaet won de GP van Montreal in 2016. In Quebec zegevierde de olympisch kampioen nog niet maar werd hij wel al drie keer tweede (in 2012, 2016 en 2017) en een keer derde (in 2013).

In Canada wordt Van Avermaet bijgestaan door Nathan Van Hooydonck, de Italiaan Damiano Caruso, de Zwitsers Kilian Frankiny, Michael Schär en Danilo Wyss en de Australiër Simon Gerrans. Die laatste won al twee keer in Quebec (in 2012 en 2014) en een keer in Montreal (in 2014).

We are en route to 🇨🇦 where @GregVanAvermaet will lead the team at #GPCQM. Read what Greg had to say about the two #UCIWT one-day races and meet the team 👇. #Ride_BMC https://t.co/KYwj7KhMEe BMC Racing Team(@ BMCProTeam) link

Edward Theuns: "Heb gat van twee centimeter in knie"

Edward Theuns (Sunweb) hoopt om na zijn zware valpartij in de Ronde van Groot-Brittannië vandaag nog huiswaarts te keren. Verder onderzoek gisteravond in het ziekenhuis bracht geen schade aan het gewricht in de knie aan het licht. Theuns werd nog tijdens de wedstrijd naar het ziekenhuis gebracht. Hij liep vooral schaafwonden op over zijn hele lichaam. Verder moest zijn elleboog worden gehecht en heeft hij overal sneden op zijn huid.

"Gelukkig liep ik geen breuk op, maar ik heb wel een groot gat van zo'n twee centimeter in mijn knie", aldus Theuns. "Ze gaan nu verder onderzoek doen van die knie om na te gaan of het gewricht niet geraakt is. Die wonde in mijn knie is zo diep dat ik onder volledige narcose moest om ze te verzorgen. Gelukkig blijkt na onderzoek dat het gewricht in orde is. De wonde is echt een gat, te diep eigenlijk dat naaien niet mogelijk is en ze van binnenuit moet genezen. Dat moet je tijd geven om te herstellen. Ik moet ook antibiotica nemen. Als alles verder goed gaat, hoop ik om het ziekenhuis vandaag te verlaten. Ik hoop ook dat ik dit jaar nog enkele koersen kan rijden."

Serge Pauwels mag na elleboogbreuk competitie hervatten

Serge Pauwels mag opnieuw koersen. De 34-jarige renner van Dimension Data kreeg groen licht na een controle van zijn elleboog in het ziekenhuis. De breuk is goed geheeld en dus staat niets nog deelname aan competitie in de weg.

Pauwels brak zijn elleboog in de Tour de France, in de finale van de rit op 22 juli naar Carcassone. Zijn Tour was voorbij. Daags nadien onderging hij een operatie. Maandag moest hij langs op controle bij chirurg Roger Van Riet in het AZ Monica in Deurne. "Uit onderzoek blijkt dat de breuk perfect is geheeld en dus kreeg ik groen licht om weer in competitie te treden", vertelt een gelukkige Pauwels.

Pauwels hoopt nu nog steeds op een ticket voor het WK in Innsbruck dat plaatsvindt op 30 september en voer is voor klimmers. "Ik rijd mijn eerste wedstrijd in de Ronde van Slowakije met de nationale ploeg", gaat hij verder. "Die ploeg is een mix van Belgische beloften en profs en de wedstrijd vindt plaats van 12 tot 16 september. Daarna volgen nog een aantal koersen in Italië en hopelijk ook dat WK in Innsbruck natuurlijk."

Bondscoach Kevin De Weert maakt zijn selectie bekend op 10 september, dus voor de Ronde van Slovakije, al sluit dat niet uit dat Pauwels al wordt opgenomen in de selectie of er later nog aan wordt toegevoegd.

Gasparotto naar Dimension Data

Dimension Data heeft nogmaals toegeslagen op de transfermarkt. De Zuid-Afrikanen hebben de komst van Enrico Gasparotto aangekondigd. De 36-jarige Italiaan komt over van Bahrein-Merida.

'Gaspa' werd dit voorjaar derde in de Amstel Gold Race (een wedstrijd die hij won in 2012 en 2016) en zesde in Luik-Bastenaken-Luik. Op zijn erelijst staan tien profzeges, waaronder een nationale titel op de weg in 2005 toen hij voor Liquigas uitkwam. De Italiaan droeg ook het shirt van onder meer Astana en Wanty-Groupe Gobert.

Nog meegeven: eerder trok Dimension Data onder meer Michael Valgren Andersen, Lars Bak, Danilo Wyss en Roman Kreuziger aan.

⚡️ANNOUNCEMENT⚡️



We are excited to announce that @enrigasparotto will join @TeamDiData from from 1 January 2019! 🖐️



Full release: https://t.co/PQtDm9NMMH pic.twitter.com/cRGKrXRbkt Team Dimension Data(@ TeamDiData) link

Nederland trekt met indrukwekkend achttal naar WK

Nederlands bondscoach Thorwald Veneberg heeft zijn selectie voor het WK wielrennen in Innsbruck bekendgemaakt. De namen: Tom Dumoulin, Bauke Mollema, Wout Poels, Wilco Kelderman, Sam Oomen, Steven Kruijswijk, Antwan Tolhoek en Pieter Weening.

"Zowel met de elite-mannen, als de elite-vrouwen rijden we een uitstekend seizoen. Met drie wereldkampioenen is Nederland op meerdere vlakken de favoriet. Het selectieve parcours dat de WK-organisatie heeft uitgetekend past bij de selectie die afreist naar Oostenrijk. Wij gaan er alles aan doen om de wereldtitels in Nederland te houden", aldus Veneberg op de site van de KNWU (Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie).

Netherlands for @ibk_tirol2018: Dumoulin, Kelderman, Oomen, Kruijswik, Poels, Mollema, Tolhoek, Weening La Flamme Rouge(@ laflammerouge16) link