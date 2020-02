KOERS KORT. Alaphilippe zal titel Milaan-Sanremo niet verdedigen - Kenny De Ketele zevende in WK-puntenkoers De wielerredactie

28 februari 2020

21u10 0

Julian Alaphilippe zal titel niet verdedigen op Via Roma

Julian Alaphilippe heeft aangekondigd dat hij zaterdag 21 maart niet aan de start zal staan van Milaan-Sanremo, de koers waarin hij vorig jaar zijn eerste monument binnenhaalde. “Als ik Milaan-San Remo zou doen, zou het een beetje te veel zijn in m’n programma”, legde de Franse ex-nummer een van de wereld uit tijdens een persconferentie op de Boucles Dôme Ardèche. Alaphilippe zal wel voor de eerste keer aan de start komen van de Ronde van Vlaanderen (5 april). “Als ik daar begin en ik moet doorgaan tot Luik (Bastenaken-Luik), zou Milaan-Sanremo een beetje te veel zijn.”

“Na Parijs-Nice zal ik bijna meteen naar België afzakken om daar enkele verkenningen te doen”, verduidelijkte de grote animator van de Ronde van Frankrijk 2019. “Ik ben heel ongeduldig om de Ronde op 5 april te ontdekken, het is echt een koers die doet dromen. Ik heb zin om koersen te winnen die ik nog niet gewonnen heb.”

Kenny De Ketele zevende in puntenkoers, goud voor Nieuw-Zeelander

Kenny De Ketele is op de wereldkampioenschappen baanwielrennen in het Duitse Berlijn zevende geworden in de puntenkoers. De wereldtitel ging naar de negentienjarige Nieuw-Zeelander Corbin Strong (58 punten), die won voor de Spanjaard Sebastian Mora (40) en de Nederlander Roy Eefting (36).

De 34-jarige Oost-Vlaming De Ketele geldt dankzij drie medailles in de puntenkoers als één van de grote namen in de discipline, maar dat zorgde ervoor dat hij na een terughoudende beginfase geen vrijheid kreeg tijdens zijn verschillende aanvalspogingen in de tweede wedstrijdhelft. Door de eindsprint te winnen, kon De Ketele toch nog flink wat plaatsen goedmaken in de uitslag. Hij totaliseerde uiteindelijk 20 punten.

Strong kreeg vroeg in de wedstrijd een winstronde cadeau, goed voor twintig punten, en toonde nadien zijn sterkte door de rest van de koers te controleren. Diep in de slotfase slaagde de Nieuw-Zeelander erin de macht helemaal naar zich toe te trekken met een tweede winstronde samen met Mora, die zo in extremis nog op het podium geraakte. Strong is de opvolger van de Nederlander Jan-Willem van Schip.

De Ketele komt zondag aan de zijde van Robbe Ghys nog in actie op de ploegkoers, een onderdeel waarin hij in 2012 met Gijs Van Hoecke de wereldtitel pakte.

Harrie Lavreysen wint keirin, Amerikaanse vrouwen teamsprint

Harrie Lavreysen heeft de keirin gewonnen op de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Berlijn. De 22-jarige Nederlander liet de Japanner Yuta Wakimoto en de Maleisiër Mohd Azizulhasni Awang achter zich. Het was zijn tweede wereldtitel in de Duitse hoofdstad, na het succes op de teamsprint van woensdag. In totaal zit Lavreysen nu aan vijf wereldtitels. Met de Nederlandse teamsprinters is hij nu al drie jaar de beste, bovendien begint hij zaterdag ook nog als titelverdediger aan de sprint.

De teamsprint voor vrouwen werd gewonnen door de Amerikanen Chloe Dygert, Emma White, Lily Williams en Jennifer Valente. In 4:11.235 versloegen ze verrassend tweevoudig olympisch kampioen Groot-Brittannië. De Britten moesten het wel zonder hun sterkste renster Laura Kenny stellen. Die reed ondanks een gebroken schouder wel nog de halve finale, maar liet de finale schieten. In de wedstrijd om het brons won Duitsland van Canada.

De 23-jarige Wit-Rus Yauheni Karaliok pakte het goud in de scratch, goed voor zijn tweede wereldtitel na die van 2018 in Apeldoorn. De Italiaan Simone Consonni en de Italiaan Sebastian Mora Vedri flankeerden hem op het podium.