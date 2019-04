KOERS KORT. Alaphilippe rijdt Brabantse Pijl - Manager Kittel reageert furieus op uitspraken Van den Broeck Redactie

12 april 2019

Alaphilippe rijdt Brabantse Pijl

Julian Alaphilippe kwam gisteren niet meer aan de start van de vierde rit in de Ronde van het Baskenland. De 26-jarige Fransman likt zijn wonden na de zware valpartij van woensdag, waarbij hij gelukkig geen breuken opliep. “Met een aantal schaafwonden en twee gekneusde ribben valt de schade gelukkig mee”, aldus Deceuninck-Quick.Step-teammanager Patrick Lefevere. “De opgave kwam er dan ook vooral uit voorzorg. De optie is nu om Julian volgende woensdag te laten starten in de Brabantse Pijl, zodat hij extra competitieritme kan opdoen in het vooruitzicht van de Ardennenklassiekers.”

Het team en Alaphilippe zelf maken zich voorlopig weinig zorgen. Lefevere: “Conditioneel moet hij zichzelf niet meer geruststellen. Als hij tegen woensdag nog een paar stevige trainingen kan afhaspelen, komt het in principe wel goed.” (JDK)

Manager Kittel reageert furieus op uitspraken Van den Broeck

Het kamp-Kittel bijt van zich af. De manager van de Duitse sprinter reageert verbolgen op de uitspraken van ex-prof Jurgen Van den Broeck, die beweerde dat Kittel zich onprofessioneel zou gedragen. “Dat is de grootste nonsens die ik ooit gelezen heb”, klinkt het bij Cyclingnews. “Waar haalt hij dat? Ik denk dat hij zich alleen interessant wil maken. Marcel leeft als een prof - we moeten gissen naar de oorzaak van zijn mindere vorm. Maar het is perfect normaal dat iemand niet altijd wint. Dat zou Van den Broeck zelf maar al te goed moeten weten.” Ook Kittel reageerde via Twitter: “Het is altijd makkelijk om te stampen op iemand die op de grond ligt. Aan de mensen die ten koste van mij krantenkoppen halen: geniet van je ‘minute of fame’.” (VDVJ)