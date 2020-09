KOERS KORT. Alaphilippe past voor Waalse Pijl Redactie

28 september 2020



Geen Waalse Pijl voor Julian Alaphilippe. Nochtans een koers die hem ligt. Vorig jaar klopte hij op de Muur van Hoei Fuglsang om er zichzelf als winnaar op te volgen, nadat hij er ook al twee tweede plaatsen liet optekenen. De Fransman bouwt na zijn triomf in Imola wat recuperatie in, waardoor Luik-Bastenaken-Luik van zondag zijn eerste koers wordt in de regenboogtrui. In die Waalse klassieker was een tweede plaats in 2015 zijn beste resultaat.