KOERS KORT. Alaphilippe past voor criteriums na de Tour Redactie

26 juli 2019

10u49 0

Alaphilippe rijdt geen criteriums

Geen natourcriteriums voor Julian Alaphilippe weet het goed ingelichte L’Equipe. Volgens de Franse sportkrant zou de drager van het geel in de Tour verstek geven voor de vele uitnodigingen. Alaphilippe rijdt al 14 dagen in de leiderstrui rond en dat vreet energie. Mogelijk geeft de Fransman van Deceuninck-Quick.Step er de voorkeur aan om na de Tour goed uit te rusten. Vorig jaar was hij te zien in de criteriums van Castillon-la-Bataille, Lisieux en Dun-le-Palestel.