KOERS KORT. Alaphilippe moet ziek opgeven in San Juan - Talentvolle Thomas Mein trekt naar Tormans

28 januari 2020

16u21

Alaphilippe moet ziek opgeven

De Ronde van San Juan heeft twee dagen geduurd voor Julian Alaphilippe. De Fransman van Deceuninck-Quick.Step trekt zich terug uit de Argentijnse wielerronde met maagproblemen. De ploeg van Patrick Lefevere tweette zopas dat Alaphilippe niet aan de start komt van de 15 kilometer lange tijdrit. Vorig jaar won Alaphilippe nog de tijdrit, het leverde hem toen een tweede plaats op in het eindklassement in San Juan. Op 11 februari staat de Fransman normaliter wel aan de start van de Ronde van Colombia.

Sadly, due to stomach problems, @alafpolak1 is forced to abandon #VueltaSJ2020 and won't be at the start of the today’s TT. We wish him a speedy recovery!

Mein naar Tormans Cyclo Cross Team

De 21-jarige Thomas Mein verlaat Tarteletto-Isorex en zal vanaf 15 augustus uitkomen voor het Tormans Cyclo Cross Team. De Brit ondertekende er een contract voor de duur van twee veldritseizoenen. Mein werd onlangs vierde in het eindklassement van de Wereldbeker bij de beloften. "Ik ben zeer blij met deze nieuwe uitdaging bij het Tormans Cyclo Cross Team”, stelt Mein. “Deze interessante verandering motiveert me om nieuwe doelen te zetten. Mijn thuisbasis in België is zeer dicht bij de woonplaats van Corné van Kessel en Quinten Hermans. Ik wacht vol ongeduld om van mijn toekomstige ploegmaten te leren en om van de ondersteuning van de ploeg te genieten. Maar eerst wil ik presteren op het wereldkampioenschap voor beloften in Dübendorf.”

Mein zal normaliter bij Tormans aan de slag gaan als belofte en pas later de overstap maken naar de elites. Toch sluit manager Jean-François Bourlart niet uit dat dit wel eens eerder dan voorzien gebeurt. "Thomas Mein is nu eenmaal een toptalent. Hij won al de Wereldbekercross in Tabor waar hij de Zwitser Kevin Kuhn en de Fransman Antoine Benoist achter zich liet. Mein kende afgelopen zondag pech in Hoogerheide waar hij mechanisch defect had en daardoor een mogelijke podiumplaats in de eindstand van de Wereldbeker aan zijn neus zag voorbij gaan. Hij werd wel vierde. Zijn profiel is dus exact wat we nodig hebben om de toekomst van het Tormans Cyclo Cross Team voor te bereiden", verduidelijkte Bourlart.