KOERS KORT. Alaphilippe grijpt in Groot-Brittanië naast zege, maar wordt wel leider - Kopecky onttroond in Lotto Belgium Tour Redactie

07 september 2018

Duitse Lippert slaat dubbelslag in Lotto Belgium Tour

De Duitse Liane Lippert heeft de vijfde editie van de Lotto Belgium Tour (Cat. WE 2.1) gewonnen. De 20-jarige Lippert haalde het in de slotetappe, na 115 km met start en aankomst in Geraardsbergen, afgescheiden voor de Franse Aude Biannic, die dinsdag de proloog op haar naam schreef. De Zweedse Emilia Fahlin werd derde op 37 seconden. Leidster Lotte Kopecky, winnares van de eerste rit in lijn, werd vijfde en moest 39 seconden toegeven op Lippert. De Duitse pakte zo ook de eindzege en volgt op de erelijst de Nederlandse Anouska Koster op. Lippert telt in de eindstand 9 seconden voorsprong op Biannic en 33 op Kopecky.

Dagzege voor Poels, Alaphilippe is nieuwe leider in Ronde van Groot-Brittanië

De koninginnenrit in de Ronde van Groot-Brittannië (2.BC) is op naam gekomen van Wout Poels (Sky). De Nederlander haalde het in de zesde etappe na 168,3 km op de Whinlatter Pass voor Julian Alaphilippe, die op twee seconden strandde. Wel wordt de Fransman de nieuwe leider in het klassement. Xandro Meurisse werd eerste landgenoot op een zevende plek, op 21 seconden van de winnaar.

De vroege vlucht kwam er pas na de passage aan de eerste tussensprint, na 17 kilometer. Quick-Step Floors pakte drie seconden met Alaphilippe, daarna pas kregen enkele vluchters de zegen. Die ontsnapping kwam op naam van Vasil Kiryienka (Sky), Tony Martin (Katusha-Alpecin), James Shaw (Lotto Soudal) en Connor Swift (Madison Genesis). Maximaal reed dat kwartet drie minuten bonus bij elkaar.

Meer kregen ze niet, want Quick-Step Floors had z'n zinnen gezet op de etappe, de aankomst lag op Whinlatter Pass, op maat van goudhaantje Julian Alaphilippe die vanochtend tweede stond in het klassement, op 2 seconden van leider Primoz Roglic, die gisteren dan weer de ploegentijdrit won met zijn team.

Net voorbij de voet van de slotklim werden de laatste vluchters ingerekend, Bob Jungels mende het peloton bergop. Het was Hugh Carty die een aanval lanceerde op 2 kilometer van de top, Roglic moest overboord, maar Wout Poels niet en Alaphilippe pikte eveneens aan. De Fransman versnelde wat later en met drie gingen ze de slotkilometer in. Het was Poels die nog eens op de trappers ging staan in het slot en de Nederlander liet de winnaar van de bergtrui van de jongste Tour achter zich en pakte de zege. Veldrijder en belofte Tom Pidcock werd verrassend zesde.

Alaphilippe is de nieuwe leider met 17 seconden voorsprong op Poels. Roglic staat nu op 32 seconden. Morgen wordt de zevende etappe in deze Ronde van Groot-Brittannië gereden, een rit over 215,6 kilometer tussen West Bridgford en Mansfield.

Colombia rekent op Quintana en Uran voor WK

De Colombianen hebben hun selectie voor het WK in Innsbruck rond. Het achtkoppig team bestaat met Quintana, Lopez en Uran uit drie absolute kopmannen. De neefjes Henao, Anacona en Martinez gaan ook mee. Rodrigo Contreras is de enige niet-WorldTourrenner in de selectie. Ivan Ramiro Sosa, de winnaar van de Ronde van de Toekomst en volgend jaar actief bij Trek-Segafredo, is één van de favorieten bij de beloften. Egan Arley Bernal is niet voldoende gerecupereerd van zijn valpartij in de Clasica San Sebastian. Hij mist het WK. Nog eens de namen: Winner Anacona (Movistar), Rodrigo Contreras (EPM), Sebastian Henao (Sky), Sergio Luis Henao (Sky), Miguel Ángel López (Astana), Daniel Felipe Martínez (EF Education First-Drapac), Nairo Quintana (Movistar), Rigoberto Urán (EF Education First-Drapac).

Van der Hoorn trekt naar Jumbo

Na twee jaar dienst bij Roompot-Nederlandse Loterij verkast Taco van der Hoorn naar Jumbo, althans dat meldt De Telegraaf. Na zijn overwinning in de Binck Bank Tour nam de interesse in Van der Hoorn gevoelig toe, Jumob lijkt dan ook een mooie slag thuis te hebben gehaald. Van der Hoorn werd begin 2017 prof bij Roompot, zijn tweede wielerseizoen viel grotendeels in duigen door de kwalijke gevolgen van een hersenschudding. Van der Hoorn volgt met zijn overgang Dylan Groenewegen en Antwan Tolhoek, twee Nederlanders die in het verleden al van Roompot naar Jumbo trokken.

WK wielrennen strijkt in 2020 in Zwitserland neer

Dit jaar is het de beurt aan Innsbruck, volgend jaar aan Harrogate. Het WK in 2021 komt dan weer héél waarschijnlijk naar België. Rest nog het vraagstuk rond het WK wielrennen in 2020. Lange tijd leek het erop dat die wereldkampioenschappen in het Italiaanse Veneto zouden plaatsvinden, maar volgens het Italiaanse Tuttobici zou de organisatie een belangrijke deadline niet hebben gehaald. De UCI wijst het WK in 2020 dan ook toe aan Aigle-Martigny. Geen onbekend terrein, want net daar zijn de hoofdkwartieren van de Internationale Wielerbond gelegen.

Lefevere zoekt verder naar sponsors

Een fusie? Hij heeft daar geen schrik van, zegt Patrick Lefevere. Maar in zijn zoektocht naar nieuwe sponsors is een fusie niet aan de orde. Hij heeft contact gehad met Douglas Ryder, manager van de Dimension Data ploeg. "Die vroeg om een gesprek tijdens de Tour. Ik heb hem daarna niet meer gehoord." Dimension Data zou ook dicht bij een fusie met BMC hebben gestaan. Lefevere: "Ik lees nu dat Ryder renners nieuwe contracten laat tekenen. Hij zal dus geld genoeg hebben gevonden." En verder moet hij kieskeurig zijn: "Alle respect, maar ik ga niet met Roubaix (continentale Franse wielerploeg, red.) fusioneren." In de media is zijn boodschap duidelijk: Quick.Step wil een stap terugzetten, er is plaats voor een nieuwe hoofdsponsor. "Ik denk dat ik wat laat gekomen ben met de boodschap dat ik extra geld zoek. Nu moet het allemaal snel gaan. Zelden goed." (MG)

Matthews weer de oude

In afwezigheid van Peter Sagan is Michael Matthews (27) de grootste favoriet voor de Canadese Grote Prijzen. De Australiër verteert makkelijk een korte helling en is bovendien razendsnel. Wint hij straks zijn eerste grote eendagskoers? Tot een maand geleden was Matthews bezig aan een rotseizoen. Hij brak zijn schouder bij een val in zijn allereerste wedstrijd, de Omloop, werd daarna een paar keer ziek en moest in de Tour al vroeg opgeven na een voedselvergiftiging. "Niets liep volgens plan dit jaar", zegt hij. "De grote fout die ik wellicht gemaakt heb, is te vroeg hervatten na mijn schouderblessure. Mijn lichaam was niet klaar."

Tweede grote oorzaak van de ellende was een mysterieus fietsprobleem. "Ik voelde dat er iets mis was, maar wist niet wat. Ik was in koers nooit zo goed als op training. Ik ben verschillende keren naar de kinesist geweest omdat ik dacht dat het een lichamelijk probleem was, tot ik deze zomer ontdekte dat het zadel van mijn wedstrijdfiets 8 millimeter te hoog stond. Ik weet niet hoelang ik daarmee rondgereden heb en ik weet niet hoe dat gebeurd is, maar sinds het aangepast is, loopt het plots veel beter. Ik heb hoop voor deze wedstrijden: ik ben fris, ik ben gemotiveerd, het is mijn parcours en mijn zadel staat juist. Laat maar komen dus." (BA)