KOERS KORT. Alaphilippe en Stybar kopmannen in Strade Bianche - Kelderman naar Bora-Hansgrohe? De wielerredactie

27 juli 2020

Alaphilippe en Stybar voeren Deceuninck-Quick.Step aan in Strade Bianche

Deceuninck-Quick.Step staat zaterdag met Julian Alaphilippe en Zdenek Stybar als kopmannen aan de start van de Strade Bianche. De eendagskoers over deels onverharde wegen in de regio Florence, met start en finish in Siena, is de eerste wedstrijd uit de WorldTour na een onderbreking van bijna vijf maanden wegens de coronacrisis.

Deceuninck-Quick.Step rekent in Italië, met Alaphilippe en Stybar, op twee ex-winnaars voor nieuw succes. De Fransman pakte vorig jaar de bloemen, de Tsjech was de beste in 2015. Zij krijgen de steun van de Denen Kasper Asgreen en Mikkel Honoré, Italiaan Davide Ballerini, Luxemburger Bob Jungels en Pieter Serry.

“We hebben hier verschillende goede resultaten neergezet in het verleden”, verklaart sportdirecteur Davide Bramati. “We willen nu opnieuw meedoen in de strijd om de winst. Het gaat een helemaal andere koers worden dan normaal, met temperaturen rond de 35 graden en nog meer stof dan anders. Maar we zullen starten met een grote motivatie en zijn klaar voor elk mogelijk wedstrijdverloop.”

Selectie Deceuninck-Quick.Step: Julian Alaphilippe (Fra), Kasper Asgreen (Den), Davide Ballerini (Ita), Mikkel Honoré (Den), Bob Jungels (Lux), Pieter Serry (BEL) en Zdenek Stybar (Tsj).

Kelderman naar Bora?

Wilco Kelderman trekt volgens Nederlandse bronnen volgend seizoen naar Bora-Hansgrohe. De Nederlander wordt volgend seizoen ploegmaat van drievoudig wereldkampioen Peter Sagan, klassementsrenner Emanuel Buchmann en topsprinter Pascal Ackermann. Althans, dat schrijft De Telegraaf.

Met zijn overgang zou de 29-jarige renner van Team Sunweb voor het eerst aan een buitenlands avontuur beginnen, na negen jaar in dienst van ploegen waar vooral Nederlands de voertaal was. Hij begon in 2012 als WorldTour-coureur bij Rabobank, dat naderhand Blanco en Belkin werd. In 2015 en 2016 maakte hij deel uit van LottoNL-Jumbo.

Kelderman zelf houdt zijn lippen stijf op elkaar, wanneer zijn aanstaande transfer ter sprake komt. Twee weken geleden informeerde hij de ploegleiding dat hij zal vertrekken. “Ik begrijp de interesse en nieuwsgierigheid, maar ik mag tot 1 augustus (officieel de datum waarop een wisseling van team mag worden bekendgemaakt, red.) niets zeggen. En daar houd ik me aan”, zo zei hij kortgeleden tijdens de hoogtestage in de Oostenrijkse Alpen.