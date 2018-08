KOERS KORT. AG2R zonder Belgen, maar met rittenkapers naar Ronde van Spanje Redactie

21 augustus 2018

AG2R start met vrijbuitersploeg aan Vuelta

AG2R La Mondiale heeft zijn achtkoppige selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Spanje (25 augustus-16 september). Het Franse WorldTour-team komt zonder Belgen maar met acht Fransen en één Luxemburger aan de start in Malaga. De ervaren Ben Gastauer is de vreemde eend in het gezelschap Fransen. Verder bestaat het team voornamelijk uit allrounders, die op zoek gaan naar etappezeges. Tony Gallopin, Alexis Gougeard, ritwinnaar in de Vuelta in 2015, en Alexandre Geniez, etappewinnaar in 2013 en 2016, zijn mogelijke rittenkapers.

De 38-jarige Hubert Dupont is de wegkapitein en klassementsman van het gezelschap. Dupont begint aan zijn 22e grote ronde (11x Giro, 5x Tour, 6x Vuelta). Slechts één keer reed hij een van die grote ronden niet uit, zeven keer reed hij naar een stek in de top twintig van het eindklassement.

Selectie AG2R: Ben Gastauer (Lux), Alexandre Geniez (Fra), Hubert Dupont (Fra), Tony Gallopin (Fra), Mikael Cherel (Fra), Clement Chevrier (Fra), Alexis Gougeard (Fra), Nans Peters (Fra).

Bauke Mollema spreekt ploegleiding tegen: "Ga niet voor klassement"

Trek-Segafredo stelde zijn selectie voor de komende Vuelta (25 augustus-16 september) voor. Het Amerikaanse WorldTour-team omschreef in haar persbericht de Nederlander Bauke Mollema als kopman, met klassementsambities. Mollema ontkende dat later op de dag op Twitter. "Ik kijk uit naar de Ronde van Spanje, maar het algemeen klassement is dit jaar geen doel", liet hij optekenen.

Trek-ploegleider Yaroslav Popovych liet eerder op de dag weten "te geloven dat Mollema met de fantastische benen, die hij meebracht uit de Tour, een topvijfnotering in het algemeen klassement zou kunnen rijden". Mollema beëindigde de Tour vorige maand op de 26ste plaats. Hij kampte met een pijnlijke rug na een val in de etappe naar Roubaix. Een week later werd hij in de Clasica San Sebastian wel knap tweede. In 2011 werd Mollema al eens vierde in het eindklassement van de Vuelta. In 2013 won hij een etappe.

Trek rekent verder in Spanje verder op snelle man Giacomo Nizzolo voor de massasprints. Gianluca Brambilla en Fabio Felline moeten in de bergen hun kans kunnen gaan, terwijl Matthias Brändle mikt op een sterke proloog en individuele tijdrit.

Selectie Trek-Segafredo:

Gianluca Brambilla (Ita), Matthias Brändle (Oos), Nicola Conci (Ita), Fabio Felline (Ita), Markel Irizar (Spa), Bauke Mollema (Ned), Giacomo Nizzolo (Ita) en Kiel Reijnen (VSt)

Astana geeft Contreras een nieuwe kans

Rodrigo Contreras, een Colombiaanse tijdrijder, keert terug in de WorldTour. De 24-jarige renner ondertekende bij Astana een contract voor één jaar. In het verleden was hij bij Quick.Step in 2016 al actief op WorldTour-niveau. De voorbije twee jaar reed hij in eigen land voor Coldeportes (2017) en EPM (2018). Contreras kijkt naar eigen zeggen uit naar zijn nieuwe uitdaging en droomt van "nieuwe doelen."

De tijdrijder pakte dit jaar zilver op het Colombiaanse kampioenschap tijdrijden. Enkele weken geleden reed hij in de tijdrit van de Ronde van Colombia (42 kilometer) naar winst. "We kennen Rodrigo als een groot tijdrittalent", legde algemeen manager Alexandre Vinkourov uit. "Hij liet op continentaal niveau al sterke resultaten optekenen. We verwachten van hem dat hij die lijn in de WorldTour doortrekt."

