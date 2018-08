KOERS KORT. AG2R zonder Belgen, maar met rittenkapers naar Ronde van Spanje Redactie

21 augustus 2018

08u56 1

AG2R start met vrijbuitersploeg aan Vuelta

AG2R La Mondiale heeft zijn achtkoppige selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Spanje (25 augustus-16 september). Het Franse WorldTour-team komt zonder Belgen maar met acht Fransen en één Luxemburger aan de start in Malaga. De ervaren Ben Gastauer is de vreemde eend in het gezelschap Fransen. Verder bestaat het team voornamelijk uit allrounders, die op zoek gaan naar etappezeges. Tony Gallopin, Alexis Gougeard, ritwinnaar in de Vuelta in 2015, en Alexandre Geniez, etappewinnaar in 2013 en 2016, zijn mogelijke rittenkapers.

De 38-jarige Hubert Dupont is de wegkapitein en klassementsman van het gezelschap. Dupont begint aan zijn 22e grote ronde (11x Giro, 5x Tour, 6x Vuelta). Slechts één keer reed hij een van die grote ronden niet uit, zeven keer reed hij naar een stek in de top twintig van het eindklassement.

Selectie AG2R: Ben Gastauer (Lux), Alexandre Geniez (Fra), Hubert Dupont (Fra), Tony Gallopin (Fra), Mikael Cherel (Fra), Clement Chevrier (Fra), Alexis Gougeard (Fra), Nans Peters (Fra).