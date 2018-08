KOERS KORT. AG2R zonder Belgen, maar met rittenkapers naar Ronde van Spanje - Nieuw-Zeelander blijft Van Avermaet trouw Redactie

21 augustus 2018

08u56 1

Dimension Data verzamelt zich rond klassementsrenner Louis Meintjes

Team Dimension Data heeft zijn selectie voor de komende Ronde van Spanje (25 augustus-16 september) openbaar gemaakt. Het Zuid-Afrikaanse WorldTour-team mikt met klimmer Louis Meintjes op een goed resultaat in het algemeen klassement. Dimension Data nam geen landgenoten op in haar Vuelta-kern.

De 26-jarige Meintjes reed de voorbije jaren geregeld naar toptiennoteringen in grote rondes. In 2015 werd hij tiende in de Vuelta, in 2016 en 2017 reed hij telkens naar een achtste stek in de Tour. Vorig jaar beëindigde de Zuid-Afrikaan de Vuelta als twaalfde. "We hebben hard gewerkt en ons goed voorbereid op deze Ronde van Spanje", legde Meintjes uit. "In de Ronde van Burgos toonden we als team op de goede weg te zijn. Met hezelfde team willen we in de Vuelta nu doorgaan op dat momentum. Ik voel me goed en ga proberen zo dicht mogelijk te eindigen in het algemeen klassement." Meintjes krijgt in het hooggebergte steun van Igor Anton en Merhawi Kudus. Voor de sprints rekent Dimension Data op de snelle Ryan Gibbons.

Selectie Dimension Data:

Louis Meintjes (ZAf), Igor Anton (Spa), Merhawi Kudus (Eri), Ryan Gibbons (ZAf), Steve Cummings (GBr), Ben King (VSt), Johann van Zyl (ZAf), Amanuel Ghebreigzabhier (Eri)

Bevin blijft aan boord bij ploeg Van Avermaet

Greg Van Avermaet heeft er bij de opvolger van BMC opnieuw een ploegmaat bij. Patrick Bevin blijft na zijn eerste jaar bij BMC deel uitmaken van de stal van manager Jim Ochowicz. De 27-jarige tijdrijder wil zich de komende jaren blijven toeleggen op het werk tegen de klok. Bevin is een vaste pion in het ploegentijdritsucces van BMC en sleept ook een aantal dichte ereplaatsen in de wacht. "Ik wil nog een stapje vooruit zetten in het rijden tegen de chrono", aldus Bevin. Nog een notoire hardrijder dus in de kern rond Greg Van Avermaet bij het toekomstige BMC/CCC. Eerder raakten ook al de overgangen bekend van Michael Schär, Serge Pauwels, Guillaume Van Keirsbulck, Lukasz Owsian, Simon Geschke, Alessandro De Marchi, Joey Rosskopf, Nathan Van Hooydonck en William Barta.

AG2R start met vrijbuitersploeg aan Vuelta

AG2R La Mondiale heeft zijn achtkoppige selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Spanje (25 augustus-16 september). Het Franse WorldTour-team komt zonder Belgen maar met acht Fransen en één Luxemburger aan de start in Malaga. De ervaren Ben Gastauer is de vreemde eend in het gezelschap Fransen. Verder bestaat het team voornamelijk uit allrounders, die op zoek gaan naar etappezeges. Tony Gallopin, Alexis Gougeard, ritwinnaar in de Vuelta in 2015, en Alexandre Geniez, etappewinnaar in 2013 en 2016, zijn mogelijke rittenkapers.

De 38-jarige Hubert Dupont is de wegkapitein en klassementsman van het gezelschap. Dupont begint aan zijn 22e grote ronde (11x Giro, 5x Tour, 6x Vuelta). Slechts één keer reed hij een van die grote ronden niet uit, zeven keer reed hij naar een stek in de top twintig van het eindklassement.

Selectie AG2R: Ben Gastauer (Lux), Alexandre Geniez (Fra), Hubert Dupont (Fra), Tony Gallopin (Fra), Mikael Cherel (Fra), Clement Chevrier (Fra), Alexis Gougeard (Fra), Nans Peters (Fra).

Bauke Mollema spreekt ploegleiding tegen: "Ga niet voor klassement"

Trek-Segafredo stelde zijn selectie voor de komende Vuelta (25 augustus-16 september) voor. Het Amerikaanse WorldTour-team omschreef in haar persbericht de Nederlander Bauke Mollema als kopman, met klassementsambities. Mollema ontkende dat later op de dag op Twitter. "Ik kijk uit naar de Ronde van Spanje, maar het algemeen klassement is dit jaar geen doel", liet hij optekenen.

Trek-ploegleider Yaroslav Popovych liet eerder op de dag weten "te geloven dat Mollema met de fantastische benen, die hij meebracht uit de Tour, een topvijfnotering in het algemeen klassement zou kunnen rijden". Mollema beëindigde de Tour vorige maand op de 26ste plaats. Hij kampte met een pijnlijke rug na een val in de etappe naar Roubaix. Een week later werd hij in de Clasica San Sebastian wel knap tweede. In 2011 werd Mollema al eens vierde in het eindklassement van de Vuelta. In 2013 won hij een etappe.

Trek rekent verder in Spanje verder op snelle man Giacomo Nizzolo voor de massasprints. Gianluca Brambilla en Fabio Felline moeten in de bergen hun kans kunnen gaan, terwijl Matthias Brändle mikt op een sterke proloog en individuele tijdrit.

Selectie Trek-Segafredo:

Gianluca Brambilla (Ita), Matthias Brändle (Oos), Nicola Conci (Ita), Fabio Felline (Ita), Markel Irizar (Spa), Bauke Mollema (Ned), Giacomo Nizzolo (Ita) en Kiel Reijnen (VSt)

Astana geeft Contreras een nieuwe kans

Rodrigo Contreras, een Colombiaanse tijdrijder, keert terug in de WorldTour. De 24-jarige renner ondertekende bij Astana een contract voor één jaar. In het verleden was hij bij Quick.Step in 2016 al actief op WorldTour-niveau. De voorbije twee jaar reed hij in eigen land voor Coldeportes (2017) en EPM (2018). Contreras kijkt naar eigen zeggen uit naar zijn nieuwe uitdaging en droomt van "nieuwe doelen."

De tijdrijder pakte dit jaar zilver op het Colombiaanse kampioenschap tijdrijden. Enkele weken geleden reed hij in de tijdrit van de Ronde van Colombia (42 kilometer) naar winst. "We kennen Rodrigo als een groot tijdrittalent", legde algemeen manager Alexandre Vinkourov uit. "Hij liet op continentaal niveau al sterke resultaten optekenen. We verwachten van hem dat hij die lijn in de WorldTour doortrekt."

Kenneth Vanbilsen moet Nacer Bouhanni bij Cofidis aan ritzeges helpen

Cofidis heeft zijn achttal bekendgemaakt voor de komende Ronde van Spanje (25 augustus-16 september). Het Franse procontinentale team nam met Limburger Kenneth Vanbilsen één landgenoot op in zijn selectie. Vanbilsen moet de sprint aantrekken voor Nacer Bouhanni en het team zo aan ritzeges proberen te helpen.

De 28-jarige Vanbilsen kwam pas op het laatste moment in beeld voor zijn selectie. Oorspronkelijk zou de Fransman Geoffrey Soupe de loods worden van Bouhanni, maar hij viel zwaar in de Ronde van de Limousin en moest zo een streep door zijn Vuelta trekken.

De eveneens 28-jarige Bouhanni begint aan zijn vierde Vuelta. In 2014 kon hij twee ritzeges op zijn naam schrijven. De snelle, maar wispelturige, Fransman won in zijn carrière verder ook al onder meer drie ritten in de Giro, drie ritten in Parijs-Nice en het Frans kampioenschap op de weg. In de meer geaccidenteerde ritten rekent Cofidis op het kunnen van zijn Spaans drietal Luis Angel Maté en de broers José en Jesus Herrada.

Selectie Cofidis:

Nacer Bouhanni (Fra), Loïc Chetout (Fra), Jesus Herrada (Spa), José Herrada (Spa), Matthias Le Turnier (Fra), Luis Angel Maté (Spa), Stéphane Rossetto (Fra), Kenneth Vanbilsen (BEL)