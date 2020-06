KOERS KORT. AG2R verlengt ook contract van toptalent Cosnefroy

🇫🇷 @BenoitCosnefroy ➡ 2⃣0⃣2⃣3⃣



2⃣0⃣1⃣7⃣: passe professionnel & 1ère 🏆

➡ 5 jours plus tard : 🌈

➡ 2020 : déjà 8x 🏆

➡ 🖊 +3 ans



2⃣0⃣1⃣7⃣: turned pro & 1st 🏆

➡ 5 days later : 🌈

➡ 2020 : already 8x 🏆

➡ 🖊 +3 more years pic.twitter.com/cIJRnl0jOf

AG2RLM Pro Cycling Team(@ AG2RLMCyclisme)