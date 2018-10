KOERS KORT. AG2R rijdt volgend seizoen op Eddy Merckx-fietsen: “Het perfecte eerbetoon voor eerste Tourzege” - Stefan Denifl naar CCC Team De wielerredactie

24 oktober 2018

10u35 0

Oostenrijker Denifl verhuist naar CCC Team

De Oostenrijker Stefan Denifl (31) rijdt volgend seizoen voor CCC Team, de opvolger van BMC. Hij komt over van Aqua Blue Sport. Denifl schreef vorig jaar een etappe in de Vuelta op zijn naam en werd in 2017 eindwinnaar van de ronde van zijn land. “Hij heeft bewezen dat hij wedstrijden kan winnen en wordt een waardevolle ploegmaat in rittenkoersen en grote ronden”, zegt teammanager Jim Ochowicz.

Denifl heeft een verleden bij onder meer Cervélo, Leopard Trek, Vacansoleil en IAM Cycling. Na het verdwijnen van Aqua Blue Sport moest hij op zoek naar een nieuwe werkgever. “Ik had nog een contract tot eind 2019, dus was ik met geen enkele ploeg in gesprek”, aldus de Oostenrijker. “Zo laat op het seizoen is de markt altijd ingewikkeld, dus ben ik tevreden bij CCC te kunnen tekenen. Ik hoop weer aan te knopen bij mijn niveau van 2017 en hoewel mijn programma nog niet vastligt, zou deelnemen aan de Giro heel cool zijn. Mijn droom is ooit de Tour te kunnen rijden.”

Bij CCC Team, dat met een Poolse WorldTour-licentie zal uitkomen, wordt Denifl ploegmaat van onder meer Greg Van Avermaet, Serge Pauwels, Gijs Van Hoecke, Nathan Van Hooydonck en Guillaume Van Keirsbulck.

AG2R rijdt volgend seizoen op Eddy Merckx-fietsen

AG2R La Mondiale heeft een contract van twee seizoenen met nog een optie van twee jaar afgesloten met fietsenconstructeur Eddy Merckx. Zo zullen Oliver Naesen en Stijn Vandenbergh volgend seizoen op hun nieuwe tweewieler op zoek gaan naar overwinningen. De Franse wielerformatie wil zo Eddy Merckx in de bloemetjes zetten, want in 2019 is het 50 jaar geleden dat Merckx zijn eerste van vijf Tourzeges behaalde. “Ik ben trots dat volgend jaar een WorldTour-team de Tour de France rijdt op Eddy Merckx-fietsen”, vertelde een fiere Merckx. “Het perfecte eerbetoon voor de 50ste verjaardag van mijn eerste Tourzege.”

“Dit is echt geweldig nieuws voor ons fietsmerk”, zei Jochim Aerts, CEO van Belgian Cycling Factory, het moederbedrijf van Eddy Merckx. “De timing kon ook niet beter zijn. Volgend jaar start de Tour de France in Brussel, met als centrale gast: Eddy Merckx himself. 50 jaar nadat Eddy streed voor zijn eerste Touroverwinning, kan Romain Bardet dat ook doen, op een Eddy Merckx. Het is een droom die werkelijkheid wordt. Onze R&D-afdeling, in combinatie met 40 jaar Merckx engineering ervaring, ontwikkelde een splinternieuw flagshipmodel: de 525. De renners van AG2R La Mondiale zullen als eersten kunnen racen met dit topmodel uit onze collectie. Vanaf de start van de Tour in Brussel bieden we de 525 dan te koop aan voor de eindconsument.”

🚨Nouvelle recrue exceptionnelle pour @AG2RLMCyclisme 😉. Ne le dites pas à tout le monde 🇧🇪



🚨Please welcome our new recruit in @AG2RLMCyclisme 😉. Please don't tell anyone 🇧🇪 #ALLEZALM pic.twitter.com/SP1p7SiLc0 AG2RLM Pro Cycling Team(@ AG2RLMCyclisme) link