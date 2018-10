KOERS KORT. AG2R rijdt volgend seizoen op Eddy Merckx-fietsen: “Het perfecte eerbetoon voor eerste Tourzege” - Albert en co op zoek naar nieuwe naamsponsor De wielerredactie

24 oktober 2018

16u16 1

Niels Albert en Laurens Sweeck op zoek naar nieuwe naamsponsor

Pauwels Sauzen-Vastgoedservice zal in de - al dan niet nabije - toekomst onder een nieuwe naam verder gaan. “De plek van Vastgoedservice is vacant”, aldus het teammanagement.

Er lopen momenteel al een aantal aftastende gesprekken met kandidaat-partners. “Er zijn altijd bedrijven die op zoek zijn naar een manier om hun naamsbekendheid en visibiliteit in Vlaanderen te vergroten. Het veldrijden blijft immers populair en krijgt heel wat media-aandacht. Maar we zijn vooral op zoek naar een partner waarmee we op lange termijn kunnen samenwerken”, klinkt het vanuit het management. “Daarom gaan we niet over een nacht ijs. We nemen rustig onze tijd om alles te evalueren. Eventuele extra kandidaten mogen zich nog altijd melden. Het is wel zo dat Pauwels Sauzen sowieso eerste naamsponsor blijft.”

De ploeg versterkte zich in het zomerseizoen met Laurens Sweeck, Daan Soete en Loes Sels. Niels Albert vervoegde onlangs Tom Vannoppen als coach. “Allemaal namen die in het veldrijden klinken als een klok. Sportief zitten we gebeiteld voor de toekomst”, aldus teammanager Geert Vanhoof.

Justin Jules en Lukas Spengler verlengen bij WB-Aqua Protect-Veranclassic

De Fransman Justin Jules (32) en de Zwitser Lukas Spengler (24) hebben een nieuw contract ondertekend bij WB-Aqua Protect-Veranclassic. Dat bevestigt de Belgische procontinentale formatie.

Jules is een ex-winnaar van de GP La Marseillaise en bezig aan zijn vierde jaar bij Veranclassic. Dit voorjaar pakte hij ritwinst in het Circuit de la Sarthe. Sprengler begint in 2019 aan zijn derde seizoen bij Veranclassic. Zijn erelijst is bij de profs nog blanco. Als belofte won hij Parijs-Roubaix.

WB-Aqua Protect-Veranclassic heeft voor 2019 voorlopig vijftien renners onder contract. Franklin Six, Julien Mortier, Ludovic Robeet, Kevyn Ista, Kenny Dehaes, Eliot Lietaer en Dimitri Peyskens bleven aan boord. Lionel Taminiaux, Kenny Molly en de Luxemburger Tom Wirtgen debuteren als neoprof. Baptiste Planckaert (Katusha), de Est Aksel Nommela (BEAT Cycling Club) en de Let Emils Liepins (One Pro Cycling) maakten een transfer.

WB-Aqua Protect-Veranclassic verloor begin oktober Jimmy Duquennoy (23) na een hartfalen.

Trek-Segafredo laat Peter Stetina niet vallen

Peter Stetina (31) heeft zijn contract bij Trek-Segafredo met een jaar verlengd. Voor de Amerikaanse renner was 2018 een pechjaar om snel te vergeten. Stetina werd dit voorjaar verzwakt door het Epstein-Barrvirus en brak daarna voor de Tour zijn sleutelbeen. In het tweede deel van het seizoen kwam de Amerikaan er weer enigszins door met onder meer bijna ritwinst in de Ronde van Utah. “Iedereen weet hoe moeilijk dit seizoen is geweest door blessureleed en ziekte. Dat Trek mij blijft steunen, betekent veel voor mij”, zegt Stetina. “Peter heeft het seizoen op een goede manier afgesloten. Hij toonde wat hij waard was en dat hij een sterke hulp is in de klimkoersen”, aldus teammanager Luca Guercilena.

Stetina is bezig aan zijn derde jaar bij Trek. Daarvoor droeg hij het shirt van BMC en Garmin. Bij Trek rijdt de Amerikaan volgend seizoen aan de zijde van Jasper Stuyven en Edward Theuns, die na een jaar bij Sunweb terugkeert naar het Amerikaanse WorldTour-team.

Deen Carstensen spurtwinnaar in Hainan

Lucas Carstensen (Bike Aid) heeft de tweede etappe in de wielerronde van Hainan (Chn/2.BC) op zijn naam geschreven. Na een rit over 139,6 km van Danzhou naar Chengmai klopte de 24-jarige Duitser in een massasprint de Zwitser Dylan Page (Swiss Cycling Team) en de Nederlander Raymond Kreder (Team Ukyo). Joeri Stallaert (Team Vorarlberg Santic), de enige Belg aan de start, kwam als tiende over de streep. De Italiaan Jakub Mareczko (Wilier Triestina-Selle Italia), die dinsdag de eerste rit won, is zijn gele leiderstrui kwijt aan Dylan Page, die voor de tweede dag op rij als tweede finishte.

Donderdag leggen de renners 231,8 km af van Chengmai naar Qionghai. De Ronde van Hainan eindigt volgende week woensdag. Dan kennen we de opvolger van de Italiaan Jacopo Mosca.

Oostenrijker Denifl verhuist naar CCC Team

De Oostenrijker Stefan Denifl (31) rijdt volgend seizoen voor CCC Team, de opvolger van BMC. Hij komt over van Aqua Blue Sport. Denifl schreef vorig jaar een etappe in de Vuelta op zijn naam en werd in 2017 eindwinnaar van de ronde van zijn land. “Hij heeft bewezen dat hij wedstrijden kan winnen en wordt een waardevolle ploegmaat in rittenkoersen en grote ronden”, zegt teammanager Jim Ochowicz.

Denifl heeft een verleden bij onder meer Cervélo, Leopard Trek, Vacansoleil en IAM Cycling. Na het verdwijnen van Aqua Blue Sport moest hij op zoek naar een nieuwe werkgever. “Ik had nog een contract tot eind 2019, dus was ik met geen enkele ploeg in gesprek”, aldus de Oostenrijker. “Zo laat op het seizoen is de markt altijd ingewikkeld, dus ben ik tevreden bij CCC te kunnen tekenen. Ik hoop weer aan te knopen bij mijn niveau van 2017 en hoewel mijn programma nog niet vastligt, zou deelnemen aan de Giro heel cool zijn. Mijn droom is ooit de Tour te kunnen rijden.”

Bij CCC Team, dat met een Poolse WorldTour-licentie zal uitkomen, wordt Denifl ploegmaat van onder meer Greg Van Avermaet, Serge Pauwels, Gijs Van Hoecke, Nathan Van Hooydonck en Guillaume Van Keirsbulck.

AG2R rijdt volgend seizoen op Eddy Merckx-fietsen

AG2R La Mondiale heeft een contract van twee seizoenen met nog een optie van twee jaar afgesloten met fietsenconstructeur Eddy Merckx. Zo zullen Oliver Naesen en Stijn Vandenbergh volgend seizoen op hun nieuwe tweewieler op zoek gaan naar overwinningen. De Franse wielerformatie wil zo Eddy Merckx in de bloemetjes zetten, want in 2019 is het 50 jaar geleden dat Merckx zijn eerste van vijf Tourzeges behaalde. “Ik ben trots dat volgend jaar een WorldTour-team de Tour de France rijdt op Eddy Merckx-fietsen”, vertelde een fiere Merckx. “Het perfecte eerbetoon voor de 50ste verjaardag van mijn eerste Tourzege.”

“Dit is echt geweldig nieuws voor ons fietsmerk”, zei Jochim Aerts, CEO van Belgian Cycling Factory, het moederbedrijf van Eddy Merckx. “De timing kon ook niet beter zijn. Volgend jaar start de Tour de France in Brussel, met als centrale gast: Eddy Merckx himself. 50 jaar nadat Eddy streed voor zijn eerste Touroverwinning, kan Romain Bardet dat ook doen, op een Eddy Merckx. Het is een droom die werkelijkheid wordt. Onze R&D-afdeling, in combinatie met 40 jaar Merckx engineering ervaring, ontwikkelde een splinternieuw flagshipmodel: de 525. De renners van AG2R La Mondiale zullen als eersten kunnen racen met dit topmodel uit onze collectie. Vanaf de start van de Tour in Brussel bieden we de 525 dan te koop aan voor de eindconsument.”

