KOERS KORT. Adam Hansen (38) verlengt contract bij Lotto Soudal met één jaar

Adam Hansen (38) verlengt contract bij Lotto Soudal met één jaar

15 oktober 2019

10u47 1

Adam Hansen (38) zal ook volgend jaar voor Lotto Soudal rijden. Dat heeft de Belgische WorldTour-formatie vandaag aangekondigd. De Australiër, die twintig opeenvolgende grote rondes uitreed, begint aan zijn tiende seizoen in het Lotto-shirt. "Is het echt al tien jaar?", reageert Hansen in een persbericht. "Het voelt totaal niet zo lang aan, maar blijkbaar vliegt de tijd als je je amuseert. Ik vind het leuk hoe John Lelangue het team heeft laten evolueren in de nieuwe richting, er komt een keerpunt aan richting nog grotere successen.”

"Mijn rol binnen het team is erg veranderd gedurende de voorbije negen jaar. Het varieerde van de sprinttrein ondersteunen tot het beschermen van een klassementsrenner tijdens de etappes. Er gewoon altijd zijn voor het team wanneer men me nodig heeft, wordt mijn belangrijkste rol voor volgend seizoen. Ik hou ervan om te fungeren als een voorbeeld voor de jongere renners. Ik probeer een ander perspectief te bieden en ik vind het leuk om hen te zeggen hoe belangrijk het is om nooit op te geven, want in het moderne wielrennen weet je nooit.”

"Graag zou ik volgend jaar opnieuw de Giro rijden en misschien ook wel terugkeren naar de Ronde van Frankrijk. Maar dat moet ik eerst bespreken met John en hangt ook af van zijn visie voor volgend seizoen. Volgende week sta ik aan de start van de Ronde van Guangxi, waar ik echt van hou. We koersen zodanig veel in Europa en het is fijn om die radicale verandering van koersen in een compleet ander land te hebben", besluit de Australiër, die onder andere een rit in de Giro (2013) en de Vuelta (2014) op zijn palmares heeft.

