KOERS KORT. Ackermann zegeviert in Polen - Van Aert heeft met knappe tijdrit eindwinst Ronde van Denemarken voor het grijpen

04 augustus 2018

19u08 6

Van Aert blijft leider dankzij tweede plek in tijdrit Ronde van Denemarken

Wout Van Aert (Veranda's Willems-Crelan) is na de voorlaatste rit nog steeds leider in de Ronde van Denemarken (UCI 2.BC). Hij werd tweede in een individuele tijdrit van 19 km, die werd gewonnen door de Deen Mads Pedersen.

Sinds zijn ritzege op donderdag draagt Van Aert de leiderstrui in de Ronde van Denemarken. Met het oog op eindwinst was vooral de tijdrit van vandaag in Nykobing Falster van cruciaal belang. Van Aert verdedigde daarin een voorsprong van zes seconden op zijn eerste belager Alexander Kamp.

@WoutvanAert finishes in 22'00! 2nd best time in the TT. He's still leader in the GC!

En dat verdedigen, dat deed Van Aert met klasse. Hij moest enkel Mads Pedersen voor zich laten, de Deense revelatie van het voorjaar die de rittenkoers van zijn eigen land rijdt in dienst van een nationale selectie. Pedersen was acht seconden sneller dan Van Aert. De Deen Martin Toft Madsen werd derde op elf seconden.

In het algemene klassement heeft Van Aert nu een voorsprong van 32 seconden op het nummer 2, de Deen Rasmus Christian Quaade. Lasse Norman Hansen is derde op 0:36. De kansen van Van Aert op eindwinst lijken groot: de slotrit van 198 kilometer van morgen is zo goed als vlak.





When you just gave it your all in the TT...

Titelverdediger Alarcon soleert in Portugal naar ritzege en leiderstrui

Raul Alarcon (W52-FC Porto) heeft de derde etappe in de Ronde van Portugal (2.1) op zijn naam geschreven. Na 175,9 kilometer tussen Serta en Oliveira do Hospital behield de winnaar van 2017 een halve minuut voorsprong op zijn landgenoot Vicente Garcia De Mateos (Aviludo-Louletano) en 42 seconden op de Portugees Joni Brandao (Sporting Clube de Portugal/Tavira). Alarcon neemt ook de leiderstrui over van de Portugees Rafael Reis (Caja Rural), die de proloog won.

In het klassemnet heeft Alarcon 28 seconden voorsprong op De Mateos en 40 eenheden op Brandao. De vierde etappe brengt het peloton vrijdag over 171,4 kilometer van Guarda naar Penhas da Saude. De Ronde van Portugal eindigt op 12 augustus.

Ackermann wint eerste rit en is eerste leider in Ronde van Polen

Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe) is de eerste leider van de Ronde van Polen (WorldTour). De Duitse kampioen hield in Krakau in een massasprint de Colombiaan Alvaro Hodeg (Quick-Step Floors) van de zege.

Dat Ackermann in een stevige vormpiek verkeert, bewees de 24-jarige Duitser met winst in zijn nationaal kampioenschap en de WorldTour-wedstrijd in Londen. Dat zijn team BORA-hansgrohe ook in Polen in hem geloofde, bleek uit hun werk in de openingsrit van de Ronde van Polen in de achtervolging op een vroege vlucht van vier, die zeven kilometer voor de finish werd geneutraliseerd.

Quick-Step Floors zette de jonge Hodeg piekfijn af in de slothectometers, maar de neoprof werd meteen overvleugeld door de snelle aanzet van Ackermann. Die heeft na zijn zege nu vijf streepjes achter zijn naam dit seizoen, want eerder pikte hij ook een rit mee in de Ronde van Romandië en de Dauphiné. Door de bonificaties leidt Ackermann nu met vier seconden voorsprong op Hodeg en zes op de Italiaan Matteo Trentin, die derde werd in de sprint. Eerste Belg Jurgen Roelandts was vijftiende in de rituitslag.

De Ronde van Polen eindigt vrijdag. Ook de tweede rit van zondag lijkt voorbestemd op een massasprint te eindigen. Na 156 kilometer komen de renners aan in Katowice.

Jan Ullrich opgepakt door Spaanse politie

Voormalig Tourwinnaar Jan Ullrich heef zich opnieuw in nesten gewerkt. De 44-jarige Duitser werd vannacht rond 5 uur opgepakt door de Spaanse politie toen hij in Mallorca de villa van zijn buren probeerde binnen te dringen.

Regisseur Til Schweiger hield er op dat moment een feestje ter gelegenheid van een nieuwe filmrelease. Ullrich was daarbij niet uitgenodigd en daarom sloegen de stoppen bij de winnaar van de Ronde van Frankrijk in 1997 helemaal door. Ullrich probeerde boos over de omheining te klimmen, wat uiteindelijk tot heel wat amok zou leiden. De politie werd verwittigd en Ullrich werd opgepakt. Schweiger: "Er was inderdaad een ongeluk met mijn buurman, Jan. Ik heb daarvoor vijf uur op het politiebureau doorgebracht. Dit is niet wat ik me van mijn vakantie had voorgesteld."

Ullrich werd uiteindelijk vrijgelaten, maar mag zich de komende dagen niet laten zien op de villagrond van zijn buurman. De Duitser kwam eind 2014 ook al in aanraking met het gerecht. Toen lag hij aan de basis van een auto-ongeval waarbij twee inzittenden gewond raakten. 'Der Jan' kwam er toen vanaf met een voorwaardelijke veroordeling van 21 maanden cel en een geldboete van 10.000 euro. De Duitser woont sinds 2016 op Mallorca.

Soler verlengt bij Movistar

Goed nieuws voor Marc Soler en Movistar. Renner en ploeg willen graag langer met elkaar door en dat heeft zijn resultaat gehad in een contractverlenging van 2 jaar. Soler (24) lag nog onder contract tot eind volgend seizoen, maar blijft nu dus nog een heel eind langer aan boord bij de ploeg van Unzué.

De Spanjaard won in het voorjaar op verrassende wijze Parijs-Nice en haalde ook in de afgelopen Tour een hoog niveau in dienst van Landa, Quintana en Valverde. Als alles volgens plan verloopt wordt Soler binnen hier en afzienbare tijd zelf kopman in het rondewerk. Een wissel op de toekomst dus. (DMM)

Drie stagiairs voor Wanty-Groupe Gobert

Alfdan De Decker, Jasper De Laet en Pierre Goebeet zijn de stagiairs met dienst bij Wanty-Groupe Gobert. Het trio debuteert vrijwel meteen in de Polynormande. De Laet is na vorig jaar aan zijn tweede stageperiode toe bij het team, maar vooral van De Decker, een jonge Belgische sprinter bij de U23 van Lotto-Soudal, wordt veel verwacht. "Eigenlijk had ik niet verwacht om stagiair te worden. Ik hoopte wel stiekem, dus ik ben erg blij om deze kans te krijgen van Wanty-Groupe Gobert. Ik combineer fietsen met mijn studie lichamelijke opvoeding aan de Thomas More hogeschool in Turnhout. Ik hoop vooral te leren en gebruik te maken van het advies van de meest ervaren renners in het team. En waarom de sportieve leiding niet van mijn kwaliteiten overtuigen? Mijn specialiteit? De sprint, ook al is mijn favoriete wedstrijd Parijs-Roubaix. "

Benoot binnen twee weken alweer in koers?

Als zijn herstel gunstig blijft evolueren - en daar gaat hij voor alle duidelijkheid van uit, neemt Tiesj Benoot op 19 augustus ook deel aan de EuroEyes Cyclassics in Hamburg, als generale repetitie voor de Vuelta. Tijdens een bijkomende check-up werd naast een tweedegraadsontwrichting van de rechterschouder ook een extra breukje in de thoracale wervel T10 geconstateerd. (JDK)

Yves Lampaert wint na-Tourcriterium in Putte

Yves Lampaert won gisteravond het na-Tourcriterium van Putte. De Belgische kampioen was in een sprint met twee sneller dan Guillaume Van Keirsbulck. De Italiaan Sonny Colbrelli vervolledigde het podium

. Uitslag (31 deelnemers):

1. Yves Lampaert (Quick-Step Floors) de 65 km in 1u39:11

2. Guillaume Van Keirsbulck

3. Sonny Colbrelli (Ita) op 0:05