KOERS KORT. Aankomst Milaan-Sanremo verlaat - Preidler veroordeeld voor rol in Operatie Aderlass - Bakelants derde keer vader

22 juli 2020

Parcours Milaan-Sanremo blijft ongewijzigd, aankomst wordt verlaat

De renners zullen tijdens de komende editie van Milaan-Sanremo, op 8 augustus, een ongewijzigd parcours van 291 kilometers moeten afleggen. De aankomst van ‘La Primavera’, die traditiegetrouw in het voorjaar doorgaat maar dit jaar werd verplaatst naar de zomer vanwege de coronacrisis, wordt wel verlaat naar omstreeks 18.30 uur. Dat maakten de organisatoren bekend.

Milaan-Sanremo, één van de vijf Monumenten in de wielersport, start op 8 augustus met een sterk deelnemersveld. Met de Fransman Julian Alaphilippe en de Italiaan Vincenzo Nibali bevestigden al de winnaars van de voorbije twee jaar hun deelname. Ook toppers als Peter Sagan, Fernando Gaviria, Caleb Ewan, Alejandro Valverde, Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert, Wout van Aert en Mathieu van der Poel zullen aan het vertrek staan.

Preidler krijgt een voorwaardelijke straf van twaalf maanden

De Oostenrijkse voormalige wielrenner Georg Preidler (30) is woensdag door een rechtbank in Innsbruck veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twaalf maanden en een boete van 2.880 euro. De uitspraak is nog niet definitief. Preidler, die vorig jaar een schorsing van vier jaar van de UCI kreeg, werd aangeklaagd omdat hij tussen 2017 en 2019 met prestatieverhogende middelen wielerorganisatoren “bedroog”. De hele zaak raakte bekend als Operatie Aderlass.

Centraal in de dopingzaak stond dokter Mark Schmidt uit Erfurt. Hij verstrekte doping aan atleten uit meerdere sporttakken. Tijdens het WK noordse ski in februari 2019 in Seefeld en Innsbruck vielen speurders binnen in zijn kantoor. Midden september begint het proces van Schmidt in München. De arts wordt ervan beschuldigd de drugswet en antidopingwet te hebben overtreden.

Grand Départ in 2024 in Italië?

Het is best mogelijk dat de Ronde van Frankrijk in 2024 in Italië vertrekt. Tourbaas Christian Prudhomme was vandaag in Bologna om gesprekken te voeren met verantwoordelijken van de regio en Italiaans bondscoach Davide Cassani. Een Grand Départ in Italië zou een primeur zijn. Dit jaar start de Tour in Nice, volgend jaar is het de beurt aan het Deense Kopenhagen.

Jan Bakelants derde keer vader

Heugelijk nieuws ten huize Jan Bakelants (34). De renner van Circus-Wanty Gobert en vrouw Daphne verwelkomden vandaag hun derde kindje. Na eerder twee dochters heeft Bakelants met Jos nu ook een zoon.

Templeuve en Frasnes-Lez-Anvaing vervangen Aat en Tubeke als gaststeden van Ronde van Wallonië

Het nieuwe parcours van de 41e editie van de Ronde van Wallonië (2.Pro) is gekend. Templeuve en Frasnes-Lez-Anvaing vervangen Aat en Tubeke, die recent afhaakten als gaststad voor de Waalse rittenkoers. De Ronde van Wallonië gaat door tussen 16 en 19 augustus.

Aat moest de aankomst van de eerste etappe ontvangen op 16 augustus, terwijl Tubeke de startplaats moest worden voor de tweede rit. De lokale autoriteiten van beide gemeenten achtten het in coronatijd echter niet meer opportuun zulke evenementen te ontvangen. Er werd gezocht naar een nieuwe aankomst- en vertrekplaats en die werden ook gevonden. Templeuve is de nieuwe aankomstplaats van de eerste rit. Frasnes-Lez-Anvaing ontvangt de renners een dag later voor de start van de tweede etappe.

De details van het parcours zullen “binnenkort” gecommuniceerd worden, meldde de organisatie nog. De Ronde van Wallonië had oorspronkelijk tussen 18 en 22 juli moeten plaatsvinden, maar werd uitgesteld omwille van de coronacrisis. Vorig jaar was de eindzege voor onze landgenoot Loïc Vliegen.