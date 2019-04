KOERS KORT (9/4). Naesen kent ploegmaats voor Helleklassieker - Vanmarcke doet extra wedstrijdkilometers op in Scheldeprijs Redactie

09 april 2019

16u26

Belga, Wielerflits

Oliver Naesen (AG2R) kent ploegmaats voor Helleklassieker

Oliver Naesen start zondag als kopman van AG2R La Mondiale in Parijs-Roubaix. Met Stijn Vandenbergh krijgt hij een landgenoot naast zich.

De rest van de selectie bestaat uit de Fransen Julien Duval, Dorian Godon en Alexis Gougeard, de Duitser Nico Denz en de Zwitser Silvan Dillier. Die laatste werd vorig jaar, bij zijn tweede deelname, verrassend tweede na Peter Sagan. Naesen kwam toen als twaalfde over de streep.

Zondag finishte Naesen, nog niet topfit na ziekte, in de Ronde van Vlaanderen als zevende. Eerder werd hij tweede in Milaan-Sanremo (na Julian Alaphilippe) en derde in Gent-Wevelgem (na Alexander Kristoff en John Degenkolb).

Vanmarcke doet extra wedstrijdkilometers op in Scheldeprijs

Sep Vanmarcke (EF Education) is alsnog aan de deelnemerslijst van de 107de Scheldeprijs toegevoegd. De West-Vlaming sukkelt nog steeds met een gezwollen knie, de naweeën na zijn bijzonder zware val in de E3 Harelbeke, maar heeft wedstrijdritme nodig wil hij zondag in Parijs-Roubaix een rol van betekenis spelen.

“De linkerknie van Sep staat nog steeds dubbel zo dik als zijn rechter. Het gewricht zit nog vol vocht maar alles wordt intens behandeld. Hij kon zo al de Ronde van Vlaanderen uitrijden en zijn steentje bijdragen tot de mooie zege van Alberto Bettiol”, geeft zijn broer en sportdirecteur Ken Vanmarcke mee. “Wil Sep nog meespelen in Parijs-Roubaix, na de Ronde hét hoofddoel van het voorjaar voor hem, moet hij wedstrijdkilometers opbouwen. Daarom rijdt hij nu ook de Scheldeprijs.”

Sacha Modolo en Daniel McLay zijn woensdag de speerpunten van het team. “Het komt erop aan van bij de start attent te zijn. De wind zal ervoor zorgen dat het een enorm lastige en nerveuze bedoening wordt. Iedereen zal vol aan de bak moeten en dat maakt het er allemaal wel mooier op. Tijdens de vroegere edities van de Scheldeprijs, toen nog niet met start in Terneuzen, werd het de kroniek van een aangekondigde spurt. Nu moeten de sprinters mee de waaiers trachten te overleven. Niemand komt zo fris de laatste rechte lijn in. En ik hoop dat ik geluk heb met de lottrekking van de volgauto’s. Heb je daarin nummer 21, dan duurt het omzeggens een halve dag voor je bij je renners bent”, weet Ken Vanmarcke.

Rickaert maakt rentree na inactiviteit van bijna twee maanden

Jonas Rickaert maakt woensdag na een inactiviteit van bijna twee maanden zijn rentree in de Scheldeprijs. De renner van Corendon-Circus viel op 16 februari in de derde etappe van de Ronde van de Provence. Hij liep toen een knieblessure op en moest onder het mes.

“Het is afwachten hoe zijn knie zal reageren op die eerste wedstrijd na zijn heelkundige ingreep. Volgens de medische staf is alles in orde en is hij weer fit voor de dienst”, zegt sportdirecteur Michel Cornelisse. “We zijn alvast blij hem weer aan boord te hebben. Er heerst een goede flow, zeker na wat we zondag presteerden in de Ronde van Vlaanderen. Voor de Scheldeprijs zetten we in op Roy Jans en Maarten van Trijp. Onze twee rappe mannen. Ik verwacht een zware wedstrijd. Zeker met de wind die er zal staan in Zeeland.”

Philipsen krijgt verder de tijd om ervaring op te doen: “Niets moet, alles mag”

UAE Team Emirates zal morgen met slechts zes renners starten in de Scheldeprijs. De Italiaan Oliviero Troia is immers ziek. Eén van de zes starters is Jasper Philipsen. Voor de 21-jarige Limburger komt het erop neer opnieuw wat meer ervaring op te doen. Na de Scheldeprijs zal de ploegleiding de knoop doorhakken of Jasper Philipsen ook komende zondag start in Parijs-Roubaix.

“Oliviero Troia is ziek geworden na de Ronde van Vlaanderen en is dus niet inzetbaar voor de Scheldeprijs”, legde sportdirecteur Allan Peiper uit. “Vandaar dat we met slechts zes renners aan de start zullen verschijnen in Terneuzen. We konden immers niemand meer laten over komen.”

“We hebben voor de start van het seizoen gezegd dat Jasper Philipsen bij ons de tijd krijgt om te leren”, vervolgde Peiper. “Wel, hij reed afgelopen zondag zijn eerste Ronde van Vlaanderen en nu woensdag zijn eerste Scheldeprijs. Hij kan zich zo optimaal verder ontwikkelen als renner. Dat was ons vooropgesteld plan. We leggen hem geen enkele druk op. Niets moet, alles kan of mag. Of hij zondag start in Parijs-Roubaix bespreken we na de Scheldeprijs, want het is niet de bedoeling zo’n talent op te branden. Morgen trekken we wellicht de kaart Simone Consonni als kopman.”

Jasper Philipsen reed vorig jaar nog Parijs-Roubaix bij beloften. Hij finishte er toen als vierde.

Kittel mikt ondanks mindere periode op zesde zege in Scheldeprijs: “Dit is zijn koers”

Sportdirecteur Dirk Demol schoof vandaag vol vertrouwen Marcel Kittel naar voren als uitgesproken kopman binnen Katusha-Alpecin. De dertigjarige Duitser mocht op de Churchilllaan al vijf keer (2012, 2013, 2014, 2016 en 2017) het zegegebaar maken, maar presteert al sinds begin 2018 op een minder hoog niveau. Desalniettemin gaat hij woensdag vol voor nummer zes. Kittel krijgt onder meer landgenoten Jens Debusschere en Jenthe Biermans mee in steun.

“Als iemand al vijf keer deze koers gewonnen heeft, is hij bij zijn volgende deelname sowieso kopman”, begon Demol. “Kittel heeft dit seizoen nog niet veel wedstrijddagen op zijn teller staan (15, red.), maar dat was zo voorzien. Hij moest pas later op het seizoen topfit zijn. Hij krijgt in de Scheldeprijs met Debusschere, Marco Haller en Rick Zabel alvast een prachtige lead out. We hebben onze sprinttrein dit seizoen nog niet kunnen uittesten, maar ik verwacht hem woensdag wel te zien. Debusschere moet Kittel als laatste lanceren. Hij heeft voldoende ervaring om dat te doen, kijk maar naar zijn periode bij Lotto met André Greipel. Voor de rest is het afwachten welk weer we krijgen. Hoe hard de wind staat bijvoorbeeld. Het parcours mag dan wel wat gewijzigd zijn, ik denk dat de meeste teams er baat bij hebben dat het tot een massasprint komt. Ook wij natuurlijk, met iemand als Marcel Kittel binnen de rangen. Dit is zijn koers.”

“Frisse” Greipel hoopt lacune op zijn erelijst te vullen

De 36-jarige André Greipel slaagde er in zijn carrière nog niet in de Scheldeprijs te winnen. De Duitser wil dit jaar zijn gram halen. Hij reed zondag niet mee in de Ronde van Vlaanderen en hoopt woensdag extra fris aan de start te verschijnen in Terneuzen.

“Ik hoop dat ik goed gerecupereerd ben van de Ronde van Catalonië”, stak Greipel van wal. “Ik trainde voldoende voor wat nu nog komen gaat. Er zaten oefensessies bij van meer dan 200 kilometer. Dat heb je nodig want de Scheldeprijs zit daar qua wedstrijdkilometers net iets boven.”

“Ik reed ondertussen ook al Parijs-Nice”, aldus de kopman van Arkéa Samsic. “Nu komt het erop aan zo goed mogelijk toe te leven naar de Scheldeprijs en Parijs-Roubaix, mijn volgende uitdagingen. Hetgeen wel anders is wat betreft mijn voorbereiding op die twee koersen is dat ik nu geen Ronde van Vlaanderen in de benen heb zitten. Vijf keer al nam ik deel aan de Scheldeprijs en ik moet toegeven dat mijn resultaten daar niet altijd schitterend waren. Vraag me niet waarom, ik heb er echt geen passend antwoord voor. Ik weet wel dat ik na ‘Vlaanderens Mooiste’ altijd op mijn tandvlees zat. Dus ik kom nu frisser aan de start van de Scheldeprijs. Misschien zit er dus wel een knap resultaat in? Ik weet ook dat de sprint er altijd tactisch verloopt. Het parcours wijzigde een beetje. De hele dag attent koersen is de boodschap.”

Mark Padun stapt uit Baskenland door knieproblemen

De Oekraïner Mark Padun staat niet meer aan de start van de tweede rit van de Ronde van het Baskenland. De tweedejaars prof van Bahrein-Merida maakte gisteren zijn seizoensdebuut in de openingstijdrit. De talentvolle Oekraïner, vorig jaar nog vijfde op het wereldkampioenschap voor beloften, werd allerlaatste op bijna zes minuten van winnaar Schachmann.

Padun zal deze week niet meer op de fiets te zien zijn. Hij was samen met vooral Dylan Teuns en, in mindere mate, Rohan Dennis een van de speerpunten van de ploeg.

Amstel verdubbelt prijzengeld voor vrouwen

Dit jaar zal het prijzengeld van de Amstel Gold Race voor vrouwen verdubbelen, dat meldde Leontien van Moorsel, de koersdirectrice van de wedstrijd: “De Nederlandse vrouwen staan aan de wereldtop en verdienen deze waardering”. Door de verdubbeling zal de winnares van de Amstel dit jaar 2.500 euro verdienen, wat nog altijd 13.500 euro minder is als bij de mannen.

Amstel Gold Race verhoogt prijzengeld Ladies edition.

Naast het prijzengeld zal ook het startgeld voor elke ploeg stijgen. Alle teams samengerekend, komt dat op een totale stijging van 10.000 euro. “Belangrijk is nu om ook de sport in de breedte te laten groeien zodat alle ploegen zich verder kunnen professionaliseren. Om die reden hebben we ook de vergoedingen voor alle vrouwenteams aanzienlijk verhoogd”, verklaarde Van Moorsel.

De Amstel Gold Race wordt op 21 april verreden. Vorig jaar was het de Nederlandse, toenmalige wereldkampioene Chantal Blaak die het laken naar haar toetrok. Binnen twee weken staat haar landgenote Annemiek van Vleuten als topfavoriet aan de start.

Vrijbuitersploeg van Lotto-Soudal hoopt massasprint te vermijden in Scheldeprijs

Lotto-Soudal staat morgen zonder absolute kopman aan de start van de Scheldeprijs. De manschappen van de Nationale Loterij hopen dan ook de traditionele massaspurt in Schoten te vermijden. Ploegleider Frederik Willems ziet de wind als mogelijk gunstige factor om waaiers te vormen.

"Met de weersomstandigheden die momenteel worden voorspeld, schat ik de kans op een pure massasprint iets minder hoog in", blikte Willems vooruit. "Wanneer het toch op een sprint uitdraait, verwacht ik eerder een groep van een vijftigtal renners. De wind zou gunstig staan om waaiers te vormen, dus is het onmiddellijk na de start alle hens aan dek. De tocht door Zeeland - waar brede wegen afgewisseld worden door smalle passages - is bovendien nog twintig kilometer langer in vergelijking met vorig jaar. Het wordt zaak om ons voldoende voor te bereiden op de cruciale punten en de verschillende windrichtingen in te calculeren. Het blijft afwachten hoe de weersomstandigheden effectief zijn morgen maar we moeten zeker en vast attent van start gaan en proberen om zelf het initiatief te nemen."

"Voor ons mag er gerust een groep van een twintigtal renners strijden om de overwinning", vervolgde Willems. "Met Nikolas Maes, Lawrence Naesen en Enzo Wouters hebben we enkele ijzers in het vuur. Een kleine kopgroep met daarbij enkele Lotto-Soudal-renners zou een mooi scenario zijn, maar daarvoor moet de waaiervorming eerst en vooral plaatsvinden. De kasseistrook tijdens de twee lokale ronden is een belangrijk punt. Je kan er de wedstrijd doorgaans niet naar je hand zetten, maar daarna volgt de passage langs het Albertkanaal, waar de wind volgens de huidige voorspellingen schuin in de rug zal blazen. Daar kunnen scheurtjes in het peloton ontstaan, waardoor je mogelijks niet meer aan sprinten toekomt. Renners als Ackermann, Jakobsen en Kittel behoren tot de favorieten en zullen het gewicht van de wedstrijd moeten dragen.”

Deceuninck-Quick.Step start in Scheldeprijs met uittredend winnaar Jakobsen als kopman

Deceuninck-Quick Step staat morgen met de Nederlandse spurtbom Fabio Jakobsen als kopman aan de start van de Scheldeprijs. Jakobsen triomfeerde vorig jaar in Schoten en mikt op een nieuwe zege. In vergelijking met de selectie van vorige zondag voor de Ronde van Vlaanderen wagen enkel Tim Declercq en Iljo Keisse zich aan de dubbel. Kopmannen Philippe Gilbert, Yves Lampaert en Zdenek Stybar sparen zich voor Parijs-Roubaix van komende zondag.

"De Scheldeprijs is dan wel een vlakke wedstrijd, maar dat wil niet zeggen dat hij makkelijk is", begon sportdirecteur Tom Steels zijn voorbeschouwing. "Het kan een erg onvoorspelbare en brutale race zijn. Het peloton rijdt meer dan 140 kilometers over smalle straatjes door open velden. Bij een sterke wind kan er dus chaos ontstaan. Daarom moet je ten alle tijde gefocust blijven. We wonnen vorig jaar met Fabio en gaan ook dit jaar voor het hoogste. We komen met twee jonge spurters aan de start, Fabio en Alvaro (Hodeg). Zij zullen gesteund worden door een sterk en intelligent team, dat een wedstrijd kan aanvoelen. We kijken met veel optimisme uit naar de start."

Naast snelle mannen Jakobsen en Hodeg start Deceuninck-Quick.Step met landgenoten Tim Declercq en Iljo Keisse, de Italiaan Davide Martinelli, de Deense kampioen Michael Morkov en de Fransman Florian Sénéchal.