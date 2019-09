KOERS KORT (8/9). Loslopende schapen zorgen even voor chaos in Antwerp Port Epic die Aimé De Gendt wint ODBS

Bron: Belga 4 Koers kort Even chaos in de Antwerp Port Epic, 1.1-wedstrijd met start en aankomst in Antwerpen die maar liefst 37 kilometer aan onverharde wegen telt. Door al het stof door doken daar plots twee loslopende schapen op die zich tussen de renners mengden. Gelukkig zonder ongelukken, al zorgde een te laag hangende helikopter wel voor valpartijen. Onder andere de Fransman Adrien Petit werd door de wind in de gracht gewaaid. De zege ging naar Aimé D e Gendt.

De 25-jarige Oost-Vlaming haalde het in een wedstrijd na een solo die hij opzette op drie kilometer van de finish. Belgisch kampioen Tim Merlier werd tweede voor Timothy Dupont, een teamgenoot van De Gendt.

Al vrij in koers snel vormde zich een kopgroep met David Boucher, Jan-Willem van Schip, Martin Salmon, Kaden Groves, Daniel Turek, Kris Boeckmans, David van der Poel en Cedric Beullens. Het peloton hield de acht leiders steeds in het vizier en na 80 kilometer koers zat de vroege vlucht erop. Dat was het sein voor Lars Boom, Piotr Havik en Ivar Slik om voor de grote groep te gaan uitrijden. De drie Nederlanders kregen op hun beurt niet al te veel vrijheid. Bij Havik en Boom sloeg het noodlot toe en zij moesten aan de kant met mechanisch defect.

Op 30 kilometer van de finish kregen we dan ook een nieuwe wedstrijdsituatie toen zich een kopgroep vormde met Tim Merlier, Aimé De Gendt, de Australiër Michael Hepburn, de Canadees Guillaume Boivin en de Nederlanders Niki Terpstra met Ivar Slik. Slik moest er voorin als eerste af en wat later kreeg ook Terpstra af te rekenen met pech waarin we voorin nog slechts vier renners over hielden.

Timothy Dupont trok op twaalf kilometer van de finish op zoek naar de vluchters. Havik en de Est Mihkel Räim sloten aan bij Dupont en op zeven kilometer van de finish kregen we zeven leiders. Dupont woekerde met zijn krachten en versnelde andermaal. Räim haakte zijn karretje aan, maar Tim Merlier zorgde ervoor dat de kopgroep opnieuw samensmolt. Het peloton volgde echter op een zakdoek. Voorin bleven ze elkaar bestoken en met nog drie kilometer voor de boeg achtte Aimé De Gendt zijn moment gekomen. Achter de Oost-Vlaming stokte het even en dat bleek voldoende te zijn. De Gendt haalde het na een korte solo en volgt daarmee Guillaume Van Keirsbulck op op de erelijst.

Trentin onttroont Groenewegen na sprintzege

De Italiaan Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) heeft een dubbelslag geslagen in de tweede etappe van de Ronde van Groot-Brittannië (UCI 2.BC). Hij sprintte voor de neus van Jasper De Buyst naar ritwinst en neemt zo de leiderstrui over van de Nederlander Dylan Groenewegen.

Het wedstrijdverloop van de etappe van 165 kilometer met start en finish in Kelso had veel weg van de openingsrit: een vroege vlucht met daarbij de Litouwer Gediminas Bagdonas, en de controle in het peloton van Jumbo-Visma in dienst van Groenewegen. De andere vluchters luisterden naar de namen Sam Jenner en Pete Williams.

Eerst Mathieu van der Poel en Frederik Frison, en later Pavel Sivakov lieten zich zien met prikken in de heuvelachtige finale, die de sportieve dood betekende voor de kopgroep én van leider Groenewegen, die moest afhaken. In het peloton knapte Mitchelton-Scott in dienst van Trentin daarom bijzonder veel werk op. Toch slaagde de Brit Alex Dowsett er ei zo na nog in de sprint te ontlopen.

Trentin maakte uiteindelijk het werk van de ploegmaats af met ritwinst voor De Buyst en Mike Teunissen, een ploeg- en landgenoot van Groenewegen. Met Tom Van Asbroeck (negende) finishte er nog een Belg in de top tien. De Italiaan Davide Cimolai werd vierde, en is nu het nummer 2 in de tussenstand met een achterstand van elf seconden. De Buyst is derde op dezelfde kloof.

De Ronde van Groot-Brittannië, dit jaar een interessante voorbereidingskoers voor het wereldkampioenschap in Yorkshire, eindigt zaterdag.

Ackermann sprint voor neus van Philipsen naar tiende seizoenszege

De Duitser Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe) won dan weer de Grote Prijs van Fourmies, een Franse eendagskoers buiten categorie op de Europese UCI-kalender. Jasper Philipsen werd tweede.

Ackermann won ook in 2018 al in het Noord-Franse Fourmies, en zijn ploegmaats reden zich ook in deze editie het snot voor de ogen voor de voormalige Duitse kampioen. Eerst controleerden ze een vlucht van acht renners met daarbij onder meer de Belg Kenny Molly en Benoît Cosnefroy als bekendste namen. Ook de ploegen van Arnaud Démare en Alexander Kristoff deden hun duit in het zakje in de achtervolging.

In de finale speelde Mads Pedersen nog haasje over met de kopgroep, maar het peloton voorblijven lukte de Deen niet. BORA-hansgrohe zette zijn trein voor Ackermann perfect op de rails en die leverde af met een vlotte sprintzege, goed voor zijn tiende van het seizoen. Nacer Bouhanni kwam in de spurt stevig ten val, Boy van Poppel werd derde. Naast Philipsen finishten ook de Belgen Jasper Stuyven (zesde) en Amaury Capiot (achtste) in de top tien.

Bouhanni hield geen breuken over aan zijn stevige val. “De eerste berichten over Nacer Bouhanni na zijn val zijn geruststellend”, schrijft Cofidisop Twitter. “Enkele hechtingen maar geen breuken. Spoedig herstel Nacer.” De Fransman kwam ten val toen hij met zijn schouder Jasper Philipsen raakte. Hij zwiepte met zijn fiets meters vooruit dwars over de weg.

In de vrouwenwedstrijd in Fourmies, van het niveau UCI 1.2, was het Belgische Lotto Soudal aan het feest dankzij de Vietnamese Thi That Nguyen, die voormalig Belgisch kampioene Kaat Hannes van de zege hield.

Forster houdt ploegmaat Schurter van recordzege

De 26-jarige Zwitser Lars Forster (Scott - Sram) heeft zich gekroond tot winnaar van de slotmanche van de Wereldbeker crosscountry in het Amerikaanse Snowshoe . Hij reed in de laatste meters weg van zijn ploegmaat en landgenoot Nino Schurter, die op recordkoers lag.

Schurter verzekerde zich tijdens de shorttrack op vrijdag al van zijn achtste eindzege in de Wereldbeker en kwam zo langszij recordhouder Julien Absalon. Die kon de wereld- en olympische kampioen zondag in Snowshoe mogelijk nog eens evenaren door zijn 33ste dagwinst in de Wereldbeker te boeken. Met Mathieu van der Poel en Mathias Flückiger gaven twee van zijn grootste concurrenten forfait voor de wedstrijd.

Schurter nam de snelle wedstrijd zelf in handen in de vierde van negen ronden. Enkel Henrique Avancini beet zich vast in het spoor van de Zwitser, tot die in de zesde ronde terugviel naar het achtervolgend pelotonnetje door een lekke band en de Braziliaan alleen aan de leiding kwam. Maar Schurter zette de situatie weer recht en reed in de slotronde weg met ploegmaat Forster. Die verraste door diep in de finale op en over zijn kopman te gaan en zo zijn allereerste wereldbekerzege te boeken.

Ook Schurter kwam echter juichend over de streep als tweede, net als de nummer drie, de Fransman Maxime Marotte. Avancini werd vierde, Stéphane Tempier vijfde. Belgisch kampioen Jens Schuermans, die lange tijd deel uitmaakte van de zeer ruime kopgroep, finishte als elfde. In de eindstand van de Wereldbeker gaat Schurter de afwezige Van der Poel en rivaal Avancini vooraf.

Dagwinst bij de vrouwen was voor de Franse wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot (Canyon), die in extremis de Nederlandse Anne Terpstra naar plaats 2 verwees. De Britse Annie Last werd derde, Belgisch kampioene Githa Michiels zeventiende. De Amerikaanse eindwinnares Kate Courtney, een ploeggenote van Forster en Schurter, bleef in het klassement de Zwitserse Jolanda Neff en Ferrand-Prévot voor.