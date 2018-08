KOERS KORT (8/8). Van Aert wint dernycriterium - Landa heeft ook gebroken rib - Kwiatkowski troeft opnieuw Teuns af in Polen Redactie

08 augustus 2018

22u10 2

Wout van Aert wint dernycriterium in Antwerpen

Wout Van Aert heeft het dernycriterium van Antwerpen gewonnen. De wereldkampioen veldrijden haalde het in de finale voor Timothy Dupont en de Nederlander Fabio Jakobsen.

15 deelnemers

1. Wout van Aert

2. Timothy Dupont

3. Fabio Jakobsen (Ned)

4. Primo Rogli (Sln); 5. Thomas De Gendt; 6. Nick van der Lijke (Ned); 7. Moreno De Pauw; 8. Guillaume Van Keirsbulck; 9. Brent Van Moer; 10. Laurens De Vreese; 11. Oliver Moors (GBr); 12. Nathan Van Hooydonck; 13. Bart Swings; 14. Tim Merlier; 15. Jeff Peelaers

Domingos Gonçalves daalt het snelst in Ronde van Portugal

De zesde etappe in de 80ste Ronde van Portugal (cat. 2.1) is een prooi geworden voor Domingos Gonçalves (Radio Popular Boavista). De Portugese kampioen soleerde na 165,4 kilometer tussen Sernancelhe en Boticas naar de zege, voor de Noor Krister Hagen en de Portugees Daniel Mestre. De Spanjaard Raul Alarcon (W52-FC Porto) behoudt zijn leiderstrui.

De beslissing viel op de slotklim van eerste categorie, waarvan de top op 20 kilometer van de finish lag. Leider Alarcon kreeg het daar niet onder de markt en werd stevig bestookt, onder meer door Joa Benta, vijfde in de stand, maar hij kraakte niet.

In de afdaling waagde Gonçalves zijn kans, hij schuwde hij de risico's niet en bleef het peloton met favorieten 20 seconden voor. Goed voor de vierde profzege voor de 29-jarige Portugees, die eerder enkel drie keer mocht juichen in het kampioenschap van zijn land, twee keer na de tijdrit (2017 en 2018) en één keer na de wegrit (2018).

Moschetti boekt eerste profzege in Ronde van Burgos

Matteo Moschetti (Polartec-Kometa) heeft de tweede rit in de Ronde van Burgos (cat. 2.BC) op zijn naam gebracht. De 21-jarige Italiaan toonde zich na 163 km van Beloradoc naar Catrojeriz de snelste in de sprint. Moschetti haalde het voor de Spanjaard Jon Aberasturi et zijn landgenoot Davide Ballerini. Aberasturi (Euskadi Murias) neemt de leiderstrui over van de Italiaan Francesco Gavazzi, die dinsdag de openingsrit won.

Moschetti, die volgende week 22 wordt, boekte zijn eerste profzege. De Italiaan wordt beschouwd als een groot sprinttalent en koerst volgend jaar voor Trek-Segafredo.

Landa heeft ook gebroken rib

Mikel Landa liep in de Clasica San Sebastian niet enkel een breuk in de ruggenwervel maar ook een gebroken rib op. Dat heeft Movistar laten weten. De Bask kwam in de finale samen met onder meer Egan Bernal stevig ten val. Volgens de ploeg zou het herstel daardoor echter niet langer duren. Zo is er nog altijd een waterkans dat Landa deelneemt aan de Vuelta.

Opvolger van BMC-ploeg doet aanbieding aan Tourwinnaar Thomas: 'Bij ons is hij zeker nummer 1'

Tourwinnaar Geraint Thomas heeft een aanbod ontvangen van CCC, de opvolger van het huidige BMC Cycling. De Brit zit aan het einde van zijn contract bij Team Sky en er is volop interesse van andere ploegen.

Piotr Wadecki, ploegleider bij CCC, bevestigt dat zijn ploeg een contract heeft aangeboden aan Thomas. "We wachten nog op een reactie", verklaart Wadecki aan het Poolse Przeglad Sportowy. "We hebben al één van de beste renners voor de klassiekers, Greg Van Avermaet, maar onze sponsor heeft ook de ambitie om mee te strijden in de grote rondes. De positie van Thomas als kopman bij Sky is onzeker. Hij won de Tour, maar zal hij de nummer 1 zijn? Dat zal Chris Froome ook willen zijn. Bij ons weet hij in januari al dat we ons met hem gaan focussen op de Tour."

Kwiatkowski troeft opnieuw Teuns af

Michal Kwiatkowski (Sky) heeft de vijfde etappe in de Ronde van Polen (WorldTour) op zijn naam geschreven. Na 152 km tussen Wieliczka en Bielsko-Biala was de Pool op de hellende aankomststrook sneller dan Dylan Teuns (BMC) en de Italiaan Enrico Battaglin (LottoNL-Jumbo). Jan Bakelants (AG2R) werd tiende. Gisteren werden Kwiatkowski en Teuns ook al één en twee in Szczyrk. Kwiatkowski verstevigt zijn leidersplaats in de ronde van zijn land.

Morgen wacht de renners in Polen een korte, maar zware bergetappe. De rit van 129 km tussen Zakopane en Bukowina Tatrzanska ligt bezaaid met heuvelachtig terrein. De aankomst is bergop. De Ronde van Polen eindigt vrijdag. De voorbije twee jaar pakte met Tim Wellens (2016) en Dylan Teuns (2017) telkens een landgenoot de eindzege.

Dylan Teuns treurt om "gemiste kans"

"Dit is een gemiste kans", klonk het bij Dylan Teuns. "Dit was zeker niet de moeilijkste van de vier etappes door de bergen, maar uiteindelijk ging het wel nog hard op het einde. De laatste 50 kilometer ging het snel onder impuls van Mitchelton-SCOTT. Dus het ging er nerveus aan toe, mede ook omdat het een 'tricky' finish was, waar je tijd kon verliezen omdat er breuken konden ontstaan in de sprint."

"Het was zaak om goed vooraan te zitten in het slot en je goed te positioneren. Ik zat goed geplaatst in die laatste 3, 4 kilometer en toen de sprint begon, reed ik mijn eigen koers. Tot op 300 meter toen ik bijna het wiel voor mij raakte en even moest inhouden. Ik verloor wat snelheid, moest van richting veranderen en dat kost me misschien wel de zege. Dit is wel een gemiste kans. Al bij al moet ik uiteindelijk wel tevreden zijn. Ik verlies geen tijd in het klassement, wat hier toch mijn grote doel is."

Teuns staat nu op 12 seconden van leider Kwiatkowski. "Er komen nog twee belangrijke en lastige ritten aan en ik sta tweede. Ik ben hier de titelverdediger en dus ga ik alles in het werk stellen om vrijdag ook op dat podium te eindigen."

Bahrain-Merida haalt met Damiano Caruso vierde aanwinst binnen

Bahrain-Merida heeft vandaag de transfer van Damiano Caruso geofficialiseerd. De 30-jarige Italiaan komt volgend seizoen over van BMC en tekende voor twee seizoenen bij de formatie van sportdirecteur Rik Verbrugghe.

Caruso, een allrounder die zowel tegen de klok als in de bergen zijn plan kan trekken, reed de voorbije vier jaar bij BMC vooral in dienst van kopmannen Richie Porte en Tejay van Garderen. Bij Bahrain-Merida wacht hem waarschijnlijk eenzelfde taak in dienst van landgenoot Vincenzo Nibali. Op zijn eigen palmares staat een etappe in de Wielerweek Coppi-Bartali (2013) en toptiennoteringen in het eindklassement van de Giro (8e in 2015) en Vuelta (9e in 2014). Vorig jaar beëindigde hij de Tour als elfde, dit jaar als twintigste.

Bahrain-Merida plukte eerder ook al Dylan Teuns weg bij BMC. De Duitsers Phil Bauhaus en Marcel Sieberg kwamen over van respectievelijk Sunweb en Lotto Soudal.

📣 ANNOUNCEMENT 📣#BAHRAINMERIDA🇧🇭 are happy to announce the arrival of @CarusoDamiano



📝 Read more



👇🏻

https://t.co/Kd7PxRD4FW pic.twitter.com/gWT5OGnUf7 Team Bahrain Merida(@ Bahrain_Merida) link

Gianni Moscon krijgt vijf weken schorsing

De Internationale Wielerunie (UCI) heeft de Italiaan Gianni Moscon (Sky) vandaag een schorsing van vijf weken opgelegd. Moscon werd vorige maand na de vijftiende etappe uit de Tour gezet na een slag in het gezicht hebben uitgedeeld aan de Fransman Elie Gesbert (Fortuneo-Samsic). De Italiaan bood nadien uitgebreid zijn verontschuldigingen aan, maar wordt door de UCI nu toch nog gestraft.

Zijn schorsing loopt van 8 augustus tot 12 september. Moscon mist zo met zekerheid de Vuelta (25 augustus-16 september) en de Canadese klassiekers, GP Québec (7 september) en GP Montréal (9 september).

Moscon is geen onbesproken figuur binnen het peloton. Vorig jaar kwam hij al in opspraak na een klacht van Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ). Volgens de Zwitser gaf Moscon hem opzettelijk een duw tijdens de Tre Valli Varesine, waarop hij zijn elleboog brak en wekenlang uitgeschakeld was. De UCI sprak de Italiaanse renner toen bij gebrek aan bewijs vrij. Het incident met Reichenbach kwam voort uit de rol die de Zwitser speelde in het incident dat Moscon begin 2017 had met Kevin Reza (vorig jaar ook FDJ). Moscon zou racistische opmerkingen aan het adres van Reza hebben gemaakt en kreeg daar toen wel een schorsing van de UCI voor. Reichenbach liet toen op Twitter zijn ongenoegen blijken en maakte - zonder de naam van Moscon te noemen - brandhout van de Italiaan.

Lotto-Soudal verwelkomt Caleb Ewan

De ploeg van Marc Sergeant heeft zich versterkt met een nieuw sprinttalent, Caleb Ewan. De 24-jarige Australiër komt over van Mitchelton – Scott en tekende een contract van twee jaar. Hij moet het vertrek van spurter André Greipel opvangen.

“De kans om bij Lotto Soudal aan de slag te gaan was voor mij heel belangrijk en spannend. Lotto Soudal heeft een grote geschiedenis wat betreft sprinters en klassiekers. Toen ik jong was, kon ik urenlang de zeges van Robbie McEwen bewonderen. Meer recent kan ik alleen maar zeggen dat ik enorm veel respect heb voor André Greipel, voor wat hij bereikt heeft als renner en waarvoor hij staat als persoon. Ik hoop dat ik nu samen met de ploeg kan schrijven aan een nieuw en mooi hoofdstuk”, aldus Ewan. Greipel verlaat Lotto Soudal komend jaar voor het Franse procontinentale team Fortuneo-Samsic. De Duitser was acht jaar lang succesvol voor de Lotto-ploeg.

“Als je het emotionele aspect buiten beschouwing laat, denk ik dat het voor mij persoonlijk een logische beslissing is om voor Lotto-Soudal te kiezen, maar we hebben heel wat werk voor de boeg om er zeker van te zijn dat het een 'perfect match' wordt. Ik voel dat het pad dat Mitchelton-Scott momenteel bewandelt, niet het meest geschikte is voor mij, maar ik heb enkel maar waardering en respect voor de renners en de volledige organisatie. Ik heb er enorm veel geleerd en beleefd gedurende de voorbije vier jaar en heb er vrienden voor het leven gemaakt. Ik ben hen dan ook oprecht dankbaar.”

Ook meespelen in Milaan-Sanremo

“Hoe ik mezelf kan omschrijven? Als een pure maar veelzijdige sprinter, die op een hellende aankomst goed uit de voeten kan. De voorbije jaren heb ik hard getraind om sterker te worden, waardoor ik ook tijdens een lastige finale kan overleven. Samen met Lotto-Soudal zal ik hard blijven werken en zullen we ernaar streven om mee te spelen in klassiekers zoals bijvoorbeeld Milaan-Sanremo.”

“Ondanks dat de meer ervaren renners nog steeds op topniveau presteren, vindt er momenteel een overgang naar een volgende generatie sprinters plaats. Er zijn veel goede, jonge sprinters, en ik wil daar uiteraard bij horen. Daarvoor moet ik, samen met de ploegmaats, voortdurend progressie blijven maken. Er is niet één team dat de sprint momenteel domineert, maar Lotto-Soudal beschikt over zowel de ervaring als het verlangen om opnieuw een sterke ploeg te bouwen in functie van de sprint.”

“Dit is een meerjarenplan van natuurlijke progressie: het bouwen van een sprinttrein met jongens die het in zich hebben om de finales van de belangrijkste wedstrijden te rijden, renners die zowel op als naast de fiets een team vormen en het kweken van automatismen door wedstrijden samen te rijden. Wat niet wil zeggen dat we al niet in het eerste jaar hopen om enkele mooie resultaten te boeken.”

Organisatoren verwachten Binckbank Tour open strijd

In het Nederlandse Venray werd vandaag de 14e editie van de BinckBankTour (WT) voorgesteld. Op de voorlopige deelnemerslijst staan namen als Belgisch kampioen Yves Lampaert en tweevoudig eindlaureaat Tim Wellens. Ook Niki Terpstra, Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen, Marcel Kittel en Michael Valgren Andersen worden aan de start verwacht. Een uitgesproken favoriet op de eindzege is er niet. De organisatoren verwachten een open strijd voor de eindzege.

De BinckBank Tour wordt maandag 13 augustus op gang geschoten in Heerenveen. In die eerste etappe gaat het in een lus naar Bolsward waar na 116,7 kilometer drie plaatselijke ronden worden afwerkt van elk 20,2 kilometer lang. Daags nadien trekken de renners naar Venray voor een individuele tijdrit van 12,7 kilometer. De derde etappe wordt over Belgische bodem gereden. Vanuit Aalter gaat het naar Eeklo, Zelzate, Lochristi, Lokeren, Temse, Willebroek, Mechelen om zo via Wilrijk Antwerpen aan te doen. Op de Deguinlei liggen nog twee plaatselijke ronden van elk 12,8 kilometer te wachten.

Blankenberge is dan weer gaststad voor de vierde rit van de BinckBank Tour. De renners blijven die dag in de provincie West-Vlaanderen. Passages in onder meer Jabbeke, Gistel, Ichtegem, Torhout en Koolskamp worden na 135,5 kilometer gevolgd door de twee plaatselijke omlopen van 15,4 kilometer. Op vrijdag gaat het van Sint-Pieters-Leeuw naar Lanaken in de op één na langste etappe van deze Belgisch-Nederlandse rittenkoers.

Vanuit Riemst wordt op de voorlaatste dag koers gezet naar het Nederlandse Sittard. De BinckBank Tour wordt traditioneel afgesloten in Geraardsbergen. De start van deze laatste rit wordt gegeven in Lacs de l'Eau D'Heure. Op de Vesten worden drie plaatselijke ronden aangesneden van elk 25,6 kilometer met daarbij telkens de beklimming van de Muur en de Bosberg.

Vorig jaar ging de eindzege er naar de Nederlander Tom Dumoulin. Hij haalde het toen met 17 seconden voorsprong op Tim Wellens en 46 seconden op Jasper Stuyven.