KOERS KORT (8/7). Devriendt juicht in Oostenrijk - Piepjonge vluchtster Borghesi wint vierde etappe Giro Rosa

Devriendt sprint naar de zege in tweede rit van Ronde van Oostenrijk

Tom Devriendt (Wanty-Gobert) heeft de tweede etappe in de Ronde van Oostenrijk (2.1) gewonnen. De 27-jarige West-Vlaming was na 176,9 kilometer tussen startplaats Zwettl en de aankomst in Winer Neustadt in een massaspurt sneller dan de Duitsers Jannik Steimle (Team Vorarlberg Santic) en Jonas Koch (CCC). Pieter Vanspeybrouck (Wanty-Gobert) werd zevende. Voor Devriendt is het zijn tweede profzege, na de Omloop van het Houtland in 2017.

Steimle, die zaterdag de proloog won, profiteerde van de bonificaties om opnieuw leider te worden. Dat gaat ten koste van de Let Emils Liepins (Wallonie-Bruxelles), die vandaag vierde werd.

Jonge Italiaanse viert in Giro Rosa

De 20-jarige Italiaanse Letizia Borghesi (Aromitalia Vaiano) heeft vanuit een vroege vlucht de vierde etappe van de Giro Rosa (WorldTour) gewonnen, de Ronde van Italië voor vrouwen. De Poolse Katarzyna Niewiadoma (Canyon - SRAM) blijft aan de leiding.

In een etappe van honderd kilometer tussen Lissone en Carate Brianza viel de beslissing halverwege, toen drie Italiaanse rensters erin slaagden weg te rijden uit het peloton: Chiara Perini (BePink), Nadia Quagliotto (Alé Cipollini) en Borghesi. Zij reden meer dan vier minuten weg.

Het peloton kwam op de streep 42 seconden te laat om te sprinten voor winst. Voorin toonde Borghesi zich sneller dan Quagliotto en Perini. Het nummer 7 van de Brabantse Pijl van dit jaar boekte zo haar eerste profzege én de eerste Italiaanse overwinning in deze Giro Rosa. Marianne Vos, de winnares van de voorbije twee etappes, was de snelste in de pelotonsprint voor plek 4.

Niewiadoma mag morgen voor de vierde dag op rij starten in de roze leiderstrui. Na een etappe van 87 kilometer ligt de aankomst dan net na een klim van eerste categorie, die het klassement hoogstwaarschijnlijk zal hertekenen.

