KOERS KORT (8/11). Evenepoel traint op de Teide - Chris Froome start in 2019 zijn seizoen in Ronde van Colombia - Durbridge verlengt bij Mitchelton-Scott

08 november 2018

Evenepoel traint op de Teide

Nu zijn programma voor het eerste deel van het nieuwe seizoen bekend is, kan Remco Evenepoel zich stilaan klaarstomen voor zijn profdebuut. De dubbele wereldkampioen bij de junioren doet dat met een eerste hoogtestage op Tenerife, althans zo kunnen we afleiden uit zijn meest recente post op Instagram. De 18-jarige ex-voetballer deelde op Instagram Stories een trainingsvideo op de Teide in de kledij van Quick.Step.

Evenepoel krijgt, onder deskundige begeleiding van coach Koen Pelgrim, een mooi afgelijnd programma in zijn eerste profseizoen. “De eerste vier maanden rij ik enkel rittenkoersen”, onthult hij. “Ik begin in de Ronde van San Juan (20-27/1), daarna volgen in principe de Ronde van de Algarve (20-24/2), de Ronde van Catalonië (25-31/3) en de Ronde van Turkije (16-21/4).” Elke maand een rittenkoers dus, met tussendoor ruim aandacht voor rust en recuperatie. “Ideaal, die proevertjes”, vindt Evenepoel.

Luke Durbridge blijft twee jaar langer bij Mitchelton-Scott

Luke Durbridge (27) heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij Mitchelton-Scott. Hij ligt daardoor vast bij de Australische WorldTourploeg tot het einde van 2020. Durbridge maakt al sinds 2012 deel uit van het team (dat toen Orica-GreenEdge heette). De tijdritspecialist is een vaste waarde in de kern voor de klassiekers en speelt als knecht zijn rol in de grote rondes.

De Australiër werd in zijn jeugdjaren wereldkampioen tijdrijden bij de junioren (2009) en beloften (2011) en pakte ook successen op de piste. Op zijn erelijst bij de profs staan onder meer een Australische titel op de weg (2013) en twee tegen de klok (2012 en 2013), drie keer de Duo Normand (met Svei Tuft), proloogwinst in de Dauphiné (2012) en eindwinst in de Ronde van Sarthe (2012). Vorig jaar won hij een tijdrit in de Driedaagse De Panne-Koksijde.

NEWS: “I treat this team as my family and I am really happy to have seen and continue to be a part of the transition and development of Mitchelton-SCOTT over the next two years.” @luke_durbridge1



🖊Durbo re-signs until 2020, read the full story: https://t.co/H9nLVUNdXq pic.twitter.com/7igdk6bdYX Mitchelton-SCOTT(@ MitcheltonSCOTT) link

Chris Froome start 2019 met Ronde van Colombia

Chris Froome rijdt volgend jaar zijn eerste wedstrijdkilometers in de Ronde van Colombia. “Ik ben heel blij te kunnen bevestigen dat ik in februari deelneem aan de Ronde van Colombia. Ik zal er mijn seizoen 2019 beginnen”, laat de 33-jarige Brit van Team Sky weten in een videoboodschap, opgenomen in het Spaans.

De Ronde van Colombia, een 2.1 rittenkoers met heel wat klimwerk, vindt plaats van 12 tot 17 februari. Dit jaar werd de eerste editie gewonnen door de Colombiaan Egan Bernal, een teamgenoot van Froome, voor zijn landgenoten Nairo Quintana en Rigoberto Uran. Naast Froome zal ook wereldkampioen Alejandro Valverde quasi zeker aan de start verschijnen in Colombia.

Dit jaar begon Froome zijn seizoen, eveneens in februari, in de Spaanse Ruta del Sol. Hij won in 2018 voor het

Lo que todos estábamos esperando, la confirmación del cuatro veces ganador de @LeTour y uno de los históricos que ha conquistado las tres grandes. Es el gran @chrisfroome,quién regresará a nuestro país para liderar al @TeamSky en el #TourColombia 2.1. BIENVENIDO, CAMPEÓN 🇨🇴👏☝️💪 pic.twitter.com/XP0Tzx02Lw FCC(@ fedeciclismocol) link

Loes Gunnewijk wordt bondscoach van Nederlandse wielrensters

Met Loes Gunnewijk krijgen de Nederlandse wielrensters een eigen bondscoach. De Nederlandse Wielerbond KNWU heeft een nieuwe constructie gemaakt waarbij zowel de mannen als de vrouwen een eigen bondscoach hebben. Voorheen werd dat gecombineerd door één man.

“Door deze splitsing komt er nog meer aandacht voor de sporters, vooral tijdens de kampioenschappen”, aldus Thorwald Veneberg, die na het recente WK stopte als bondscoach van de wegwielrenners om zich volledig te focussen op zijn werk als directeur bij de KNWU. “Daarnaast is het goed dat één persoon verantwoordelijk is voor de hele lijn bij de vrouwen. Loes Gunnewijk kan zo de junior-vrouwen tot de elite begeleiden.” Veneberg verwacht binnenkort de bondscoach voor de mannen te kunnen presenteren.

De 37-jarige Gunnewijk werd in 2010 Nederlands kampioene op de weg. Ze werkt sinds vorig jaar al bij de KNWU als bondscoach van de vrouwelijke junioren. De Nederlandse vrouwen wonnen op het WK in Innsbruck eind september goud in de wegrit met Anna van der Breggen. In de tijdrit was het podium volledig Oranje gekleurd met Annemiek van Vleuten (goud) voor Van der Breggen (zilver) en Ellen van Dijk (brons). Bij de junioren pakte Rozemarijn Ammerlaan goud in het tijdrijden.

“Het is supermooi dat ik verantwoordelijk word voor de gehele selectie”, zegt Gunnewijk. “Zo kan ik de talenten nóg beter volgen, kan ik ze langer coachen en zie ik beter hoe ze zich ontwikkelen. Je weet wat er speelt en kan door de samenwerking met de teams de talentontwikkeling doorzetten. Dit geldt dan ook zeker voor de belofte-vrouwen, omdat we daar moeten zorgen voor nieuwe aanwas richting de elite. Daar hebben we momenteel uiteraard een hele mooie en sterke groep staan en blijven we doen waar we al lange tijd mee bezig zijn; goed blijven rijden en presteren op de kampioenschappen.”