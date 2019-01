KOERS KORT (8/1). Terpstra en Boudat vieren in Rotterdam - De Ketele loopt sleutelbeenbreuk op - Merlier beslist na verkenning over deelname BK De wielerredactie

08 januari 2019

Niki Terpstra en Thomas Boudat steken eindzege op zak in Rotterdam

De Nederlander Niki Terpstra en de Fransman Thomas Boudat hebben de 37e editie van de Zesdaagse van Rotterdam gewonnen. Ze namen op de slotdag de leiding over van de Denen Lasse Norman Hansen en Marc Hester. Terpstra en Boudat verspeelden op de tweede dag de leiding aan de Denen, die het klassement vervolgens vier dagen aanvoerden. Terpstra en Boudat begonnen als nummer vier van de ranglijst aan de slotdag.

Terpstra en Boudat eindigden met 219 punten, zestig minder dan Hansen en Hester, maar zetten de rest van het deelnemersveld wel op een ronde. Met 279 punten lieten Hansen en Hester de Nederlanders Yoeri Havik en Wim Stroetinga (236) voor de tweede plaats achter zich. Robbe Ghys, sinds de opgave van Kenny De Ketele aan de Pool Wojciech Pszczolarski gekoppeld, werd met 166 punten vierde en was daarmee beste Belg, net voor Stijn Steels. Die werd met de Nederlander Jan-Willem van Schip met 286 punten op twee ronden vijfde. Moreno De Pauw, vorig jaar winnaar, eindigde met de Nederlander Pim Ligthart op zeven ronden op de achtste stek, Jules Hesters en Bryan Boussaer op negen ronden op de negende.

Terpstra won de Zesdaagse van Rotterdam voor de vierde keer. Van 2013 tot 2015 deed de winnaar van de Ronde van Vlaanderen dat drie keer op rij aan de zijde van Iljo Keisse. Daarna ging de winst in Ahoy naar de Spanjaarden Sebastián Mora en Albert Torres (2016), de Duitsers Christian Grasmann en Roger Kluge (2017) en Kenny De Ketele en Moreno De Pauw (2018).

Arkéa-Samsic mikt met Barguil en Greipel op succes na ontgoochelend 2018

Met kopman Warren Barguil, die op revanche zint na een mager 2018, en nieuwe rekruut Andre Greipel in de rangen, hoopt Arkéa-Samsic (het vroegere Fortuneo-Samsic) een nieuwe koers te varen na een moeilijk jaar. Dat verklaarde manager Emmanuel Hubert vandaag. “Sport is geen exacte wetenschap”, zuchtte de algemeen directeur van de Bretoense wielerploeg dinsdag tijdens de ploegvoorstelling in Piré-sur-Seiche (Bretagne). Met de komst van kopman Warren Barguil, tweemaal etappewinnaar én beste klimmer in de Ronde van Frankrijk 2017, koesterde Fortuneo-Samsic vorig jaar veel hoop op een succesrijk seizoen. Het draaide anders uit. De ploeg bleef steken op twee overwinningen: een rit in de Ronde van Savoie-Mont-Blanc en de Polynormande, een eendagskoers in Normandië. Het team scoorde daarmee ver onder de verwachtingen.

“We zullen onze rug rechten”, aldus Emmanuel Hubert. Het licht in de duisternis komt uit Duitsland: Arkéa-Samsic trok de 36-jarige sprinter Andre Greipel aan, die overkomt van Lotto Soudal. Greipel geldt als één van de beste sprinters van zijn generatie, met elf zeges in de Ronde van Frankrijk, vier in de Vuelta en zeven in de Giro op zijn naam. “80 procent van de ritten eindigt in een sprint, en we hadden enkele gebreken op dat vlak. De komst van Greipel zal een nieuwe wind doen waaien in het team”, aldus de ploegverantwoordelijke. De “Gorilla van Rostock” moet ook de druk op de schouders van Warren Barguil verlichten. “Warren beleefde een moeilijk jaar. Ik ben ervan overtuigd dat hij zijn beste niveau zal terugvinden in 2019", klinkt het.

Naast Greipel en Barguil bestaat het team uit Franck Bonnamour, Maxime Bouet, Maxime Daniel, Anthony Delaplace, Brice Feillu, Elie Gesbert, Thibault Guernalec, Romain Hardy, Benoît Jarrier, Kevin Ledanois, Romain Le Roux, Jérémy Maison, Amaël Moinard, Laurent Pichon, Alan Riou, Clément Russo, Florian Vachon, Robert Wagner en Bram Welten. Greipel, diens landgenoot Wagner en de Nederlander Welte zijn de enige buitenlanders in de Franse formatie.

Tim Merlier beslist na verkenning over deelname in Kruibeke

Tim Merlier verkent morgen het BK-parcours in Kruibeke. De renner van Creafin-Tüv Süd kampt met een blessure aan het dijbeen, maar traint toch en zal na de verkenning een beslissing nemen over deelname aan het BK. Merlier kwam op 30 december zwaar ten val over de balkjes in de cross van Diegem. Hij kon zijn wedstrijd niet voortzetten en na onderzoek bleek dat er sprake was van een scheurtje in de vastus intermedius, een spier aan de voorzijde van het dijbeen. Dat betekent normaal gezien twee weken geen competitie, maar de renner hoopte vorige week om alsnog het BK te halen. Ik onderhoud de conditie met losfietsen en kine”, zei hij toen. Sindsdien werkt hij hard aan zijn terugkeer. “En het gaat steeds beter”, laat hij optekenen door zijn team. “De trainingen op de weg waren bevredigend. Maar pas na de verkenning van het parcours kan ik definitief beslissen of ik zondag van start ga. Ik zal er in elk geval alles aan doen om tijdig fit te geraken.”

Bob Jungels kiest voor Vlaamse klassiekers, Luik-Bastenaken-Luik nog twijfelachtig

De kans bestaat dat Bob Jungels zijn titel niet zal verdedigen in Luik-Bastenaken-Luik. De renner van Deceuninck-Quick Step wil het nog eens proberen in de Vlaamse klassiekers. “Ik weet nog niet exact wat mijn programma is na de Ronde van Vlaanderen.” Jungels won in 2012 Parijs-Roubaix bij de beloften, in 2013 reed hij de helleklassieker voor het eerst (en het laatst) bij de profs en eindigde hij als 84e. Hij nam toen ook deel aan Dwars door Vlaanderen en de Driedaagse van West-Vlaanderen. Sindsdien reed hij geen Vlaams voorjaar meer, maar koos hij voor het Ardense luik. Met succes, want vorig jaar bracht hij La Doyenne op zijn naam.

“Ik keer terug naar de kasseien”, vertelde de 26-jarige Luxemburger op een persmoment. “Ik heb die wedstrijden altijd graag betwist toen ik jong was en ik wil het daar in 2019 ook eens proberen. Ik start alleszins in de Omloop Het Nieuwsblad en zal daarna ook enkele andere Vlaamse kasseikoersen rijden. Ik hoop dat ik er goed voor de dag kom en dat ik zo mijn selectie kan verdienen voor de Ronde van Vlaanderen. Ik zou er graag starten, maar in dit team moet je natuurlijk knokken voor je plaatsje. Wat daarna volgt, weet ik nog niet. Ik rijd alleszins de Giro en we moeten nog bekijken hoe we mijn voorbereiding aanpakken op die rittenkoers. Of Luik-Bastenaken-Luik in dat plaatje past, weet ik nu nog niet. Uiteraard zou het jammer zijn als ik mijn titel niet zou verdedigen, maar je moet keuzes maken. De Giro heeft een aantrekkelijk parcours met drie tijdritten en een bijzondere eerste week. Dat zal ongetwijfeld voor een spannend verloop zorgen.”

Op bezoek bij Deceuninck-Quick.Step in Calpe

Deceuninck-Quick.Step vertoeft momenteel op stage in het Spaanse Calpe. Onze journalist ter plekke zag hoe de blauwbloezen van Patrick Lefevere zich vanochtend klaarmaakten voor de training. En dat deden ze met de glimlach. Een blik achter de schermen.

Sleutelbeenbreuk voor Kenny De Ketele

Kenny De Ketele (Sport Vlaanderen-Baloise) heeft de strijd moeten staken in de Zesdaagse van Rotterdam. De 33-jarige Oost-Vlaming kwam tijdens de vijfde nacht zwaar ten val in de ploegkoers en keerde voor onderzoek meteen naar België terug. Daar bleek dat De Ketele een sleutelbeenbreuk heeft opgelopen. Hij wordt vandaag nog geopereerd, meldt hij via Instagram. “Mijn Zesdaagse is dus afgelopen”, aldus De Ketele. “Op het moment van de valpartij wist ik eigenlijk al meteen dat mijn sleutelbeen gebroken was. Er wordt vandaag operatief een plaatje geplaatst op mijn gebroken rechtersleutelbeen. Ik vrees dat hier een inactiviteit van toch wel een week mee gemoeid is.”

Na de vierde nacht was De Ketele met Robbe Ghys zesde, op vier ronden van de Deense leiders Lasse Norman Hansen en Jules Hester. “Samen met Robbe was ik in de Zesdaagse teruggekomen uit een verloren positie. We hadden de ploegkoers van de vijfde avond helemaal naar onze hand gezet. Ik had net Robbe afgelost en stuurde naar boven, zonder achterom te kijken. Melvin van Zijl reed tegen mij en ik viel op mijn schouder. Jammer, want samen met Robbe was ik een gooi aan het doen naar de eindzege in deze Zesdaagse. Ik hoop zo snel mogelijk weer op de fiets te zitten. Vandaar ook dat ik me laat opereren. Zo verloopt de revalidatie sneller.”

Durbridge troeft Dennis af in race tegen klok

Wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis is er niet in geslaagd voor de vierde keer op rij de Australische titel in de race tegen de klok te veroveren. Dennis liet zich op de nationale kampioenschappen verrassen door Luke Durbridge, die 21 seconden sneller was op het parcours van 40,9 km in Buninyong (staat Victoria). De derde plaats was voor Cameron Meyer. Dennis was vorig jaar nagenoeg niet te kloppen in tijdritten. Hij won er twee in de Ronde van Spanje en één in de Ronde van Italië. Op het WK in Innsbruck onttroonde hij Tom Dumoulin, die genoegen moest nemen met zilver. Voor Durbridge was het zijn derde Australische titel in het tijdrijden.