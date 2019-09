KOERS KORT (7/9). Groenewegen wint in Groot-Brittannië, Van der Poel 4de - Froome geopereerd na...ongeval met keukenmes De wielerredactie

07 september 2019

16u41 4

Groenewegen triomfeert in Groot-Brittannië, Van der Poel 4de

Dylan Groenewegen heeft de eerste etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Hij kwam in Kirkcudbright, een plaatsje in het zuiden van Schotland, na een rit van 201,5 kilometer als eerste over de finish na een sprint. Davide Cimolai en Matteo Trentin werden respectievelijk tweede en derde. Mathieu van der Poel finishte als vierde.

Vorig jaar werd de Tour of Britain gewonnen door Julian Alaphilippe, dit jaar lange tijd geletruidrager in de Tour de France. In 2017 ging de eindzege naar Lars Boom, net als in 2011. In 2014 zegevierde Dylan van Baarle.

🇳🇱@GroenewegenD of 🇳🇱@JumboVismaRoad wins stage 1 of 🇬🇧@TourofBritain #OVOToB (📺@ITV4) pic.twitter.com/0WFjQDuGCj World Cycling Stats(@ wcsbike) link

Froome geopereerd na...ongeval met keukenmes

‘t Is niet het jaar van Chris Froome. De ronderenner van Team Ineos miste al onder meer de Tour na een zware val en gisteren hij alweer onder het mes gegaan. Ditmaal niet na een val, maar wel na een ongeval in de keuken. Dat meldt Froome op Twitter. “Ik heb ongelukkig in mijn vinger gesneden met een keukenmes”, schrijft de Brit. “Gisteren werd ik geopereerd, om de pees te herstellen. De komende dagen zal ik dus voortdurend met een opgestoken duim rondlopen. Dit is niet mijn jaar, ik kan niet wachten tot het 2020 is.”

Froome ging half juni zwaar onderuit tijdens de verkenning van het parcours van de tijdrit in de Dauphiné en liep daarbij breuken op in zijn dijbeen, heup, elleboog en enkele ribben.

Stupidly cut my thumb with a kitchen knife and had to have surgery to put the tendon back together last night. Stuck giving a thumbs up for a couple of weeks 👍😂

This is not my year 🙈 Can’t wait for 2020🤞 pic.twitter.com/BKzLgho82R Chris Froome(@ chrisfroome) link

Ellen van Dijk loopt bij zware val breuken in bekken en bovenarm op

Wielrenster Ellen van Dijk heeft bij een val in de vierde etappe van de Boels Ladies Tour (WorldTour) breuken in haar bekken en bovenarm opgelopen. Dat maakte haar team Trek-Segafredo bekend op Twitter.

Voor de breuk in haar bovenarm zal Van Dijk geopereerd moeten worden. De Nederlandse moet zo een kruis maken over het WK in het Britse Yorkshire.

De 32-jarige Van Dijk is een tijdritspecialiste. Ze werd afgelopen zomer in Alkmaar voor het vierde jaar op rij Europees kampioen tijdrijden. In 2013 werd ze ook al eens wereldkampioene tijdrijden. Verder won ze dit jaar ook onder meer Dwars door Vlaanderen.

Ritzege voor piepjonge Koch, leiderstrui voor Majerus in Boels Ladies Tour

De negentienjarige Duitse Franziska Koch (Team Sunweb) heeft de vierde etappe van de Boels Ladies Tour (WorldTour) gewonnen. Haar Luxemburgse vluchtgezel Christine Majerus (Boels-Dolmans) gaat naar de leiding in het algemeen klassement.

De etappe van 135 kilometer tussen Arnhem en Nijmegen werd hard gemaakt door regen en wind. Na de eerste waaieroorlog ontstond een vlucht van vier, met daarbij naast Koch en Majerus ook de Nederlandse Riejanne Markus en de Zweedse Sara Penton. Die laatste moest overboord op de helling op elf kilometer van het eind, waar de voorsprong van de drie anderen nog steeds meer dan een minuut bedroeg.

Het peloton, geleid door de ploegmaats van leidster Lisa Klein, kwam te laat om het koptrio nog te bedreigen. Markus probeerde in de slotkilometer nog een aanval op te zetten, maar het was de piepjonge Koch die uiteindelijk aan het langste eind trok. Majerus volgde als tweede voor Markus. De Luxemburgse hoeft haar gloednieuwe leiderstrui slechts één dag te verdedigen, tijdens de slotetappe van 154 kilometer van Nijmegen terug naar Arnhem.

Kenny Dehaes zet straks een punt achter zijn carrière

Kenny Dehaes kondigt aan op het einde van het seizoen te stoppen met wielrennen. De 34-jarige Brusselaar was veertien jaar profrenner. De voorbije twee seizoenen reed hij voor de Waalse procontinentale ploeg Wallonie Bruxelles. Voordien was Dehaes onder meer aan de slag bij Chocolade Jacques, Topsport Vlaanderen, Katusha, Lotto en Wanty-Gobert. Op zijn palmares prijken semiklassiekers als de Schaal Sels, de Handzame Classic, Halle-Ingooigem, Nokere Koerse en de GP Denain.

"Na lang wikken en wegen is de kogel door de kerk", zegt Dehaes op Twitter. "Bij deze laat ik jullie allen weten dat ik besloten heb om aan het einde van dit seizoen een einde te maken aan mijn carrière als profwielrenner. Ik heb het geluk gehad dat ik 14 jaar lang van mijn hobby mijn beroep heb kunnen maken en heb dankzij het wielrennen ontzettend veel mooie momenten beleefd. Het is dan ook niet zonder enige emotie dat ik deze beslissing gemaakt heb, maar het is nu tijd voor iets anders. Dit seizoen verliep zeker niet zoals ik het gehoopt had, maar ik ben heel dankbaar voor familie, vrienden en supporters die me steeds zijn blijven steunen. Ik hoop jullie dan ook de komende weken nog eens te mogen treffen op Vlaamse wegen.”