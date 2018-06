KOERS KORT 7/6: Lotto Soudal wordt New Lotto Soudal tijdens Tour - Ex-winnaar Amstel Gold Race en Milaan-Sanremo overleden Redactie

07 juni 2018

13u15

Bron: Belga 0

Net als tijdens de Ronde van Italië zullen de Lotto Soudal-renners tijdens de Ronde van Frankrijk niet in het reguliere teamshirt rijden. Lotto Soudal wordt immers New Lotto Soudal ter gelegenheid van de 105e Tour de France, zo maakte de wielerploeg vandaag bekend.

"De Nationale Loterij heeft Lotto, ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan, in een nieuw kleedje gestoken, vandaar New Lotto als campagnenaam", luidt het.

Tijdens de Giro fietsten Tim Wellens en co rond onder de naam Lotto Fix All. Fix All is een merknaam van Soudal.

De Tour begint op 7 juli met een rit in lijn in de Vendée en eindigt op 29 juli zoals de traditie het voorschrijft op de Champs-Elysées in Parijs.

Arie den Hartog, ex-winnaar Milaan-Sanremo en Amstel Gold Race, is overleden

Oud-wielrenner Arie den Hartog is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij won in 1965 Milaan-Sanremo en twee jaar later de Amstel Gold Race, telkens als eerste Nederlander ooit.

Als knecht van Jan Janssen hielp Den Hartog in 1968 zijn land- en teamgenoot aan de eindzege in de Tour de France, voor Herman Van Springel (tweede op 38 seconden) en Ferdinand Bracke (derde op 3:03). "Maar het meest trots was hij op de eerste zege ooit die hij als jonge wielrenner boekte", vertelt zijn zoon, die bevestigt dat Den Hartog in de nacht van woensdag op donderdag is overleden.

De Nederlandse oud-prof kreeg vorig jaar een herseninfarct en zat sindsdien in een rolstoel.

Triest wielernieuws: vannacht is oud-wielrenner Arie den Hartog overleden. Kreeg vorig jaar een hersenbloeding en ging de laatste tijd ernstig achteruit. De ongelooflijk sympathieke winnaar van de Amstel en Milaan San Remo is niet meer, hij werd 77 jaar. #L1 pic.twitter.com/GSMgW0BbPg Sander Kleikers(@ SanderKleikers) link