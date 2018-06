KOERS KORT (5/6): Kelderman viert rentree na drie maanden blessureleed - Thomas denkt na over zijn toekomst Redactie

05 juni 2018

12u04 1

Valverde pas voor het eerst naast Quintana in de Tour

Movistar wapent zijn drietand voor de Tour. Met Alejandro Valverde, Nairo Quintana en ook Mikel Landa beschikt de Spaanse wielerploeg over drie potentiële podiumkandidaten. Quintana en Landa bereiden zich in de Ronde van Zwitserland voor op hun Tour, terwijl Valverde zich dan weer via de Route d'Occitanie (voordien Route du Sud) klaarstoomt voor La Grande Boucle.

De eerste keer dat de drie kopmannen zullen samen rijden zal dus tijdens de eerste Tour-etappe in Nice zijn. Benieuwd of de drie kemphanen straks ook aan hetzelfde zeil trekken eind juli wanneer het echt om de knikkers gaat in de Ronde van Frankrijk.

Kelderman keert terug na sleutelbeenbreuk

Wilco Kelderman maakt in de Ronde van Zwitserland zijn rentree in het peloton. De Nederlander brak zijn sleutelbeen in Tirreno-Adriatico en stond na verschillende complicaties drie maanden aan de kant.

“Na een degelijke trainingsperiode kijken we ernaar uit om Wilco te verwelkomen in wedstrijdverband”, zegt Sunweb-ploegleider Bennekou. “We zullen bekijken wat zijn mogelijkheden zijn in het algemeen klassement.” Door een beschadigde zenuw kon Kelderman een deel van zijn arm niet meer bewegen.

Vuillermoz heeft er de brui aan in de Dauphiné

Geen Alexis Vuillermoz meer bij AG2R in de Dauphiné Libéré. De Franse springveer kwam in het slot van de eerste rit in lijn ten val en komt niet meer aan de start van de tweede etappe. Vuillermoz heeft een pijnlijke schouder, al wezen verschillende onderzoeken geen breuk aan.

Thomas denkt na over toekomst

Is Chris Froome straks één van z'n trouwste luitenanten kwijt? Het zou kunnen, want Geraint Thomas denk luidop na over zijn toekomst. De Welshman van Team Sky is einde contract en wil graag voor de Tour duidelijkheid. Thomas kan rekenen op interesse van verschillende WorldTour-teams, waar hij definitief onder de vleugels van kopman Froome uitkan.

Toch bestaat de kans dat Thomas gewoon bij Team Sky blijft, althans dat liet hij weten aan 'Cycling News'. "Het is een geweldig team, maar er zijn natuurlijk ook veel andere goede ploegen. Sky wil duidelijk niet dat ik wegga, dus het wordt moeilijk om ‘nee’ te zeggen als er iets meer stimulans is om te blijven."