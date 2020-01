KOERS KORT (4/1). Keisse en Terpstra blijven leiders in Rotterdam - Hermans kopman Down Under Redactie

04 januari 2020

Iljo Keisse en Niki Terpstra blijven aan de leiding in Ahoy

Iljo Keisse en Niki Terpstra staan ook na de tweede dag van de Zesdaagse in Rotterdam aan de leiding. Het duo heeft nog altijd een ronde voorsprong op de concurrentie. Keisse en Terpstra wonnen de zesdaagse in Ahoy samen al drie keer: in 2013, 2014 en 2015.

De Nederlanders Wim Stroetinga en Yoeri Havik staan op de tweede plaats. Zij hebben 152 punten, 50 meer dan Keisse en Terpstra, maar wel met een ronde achterstand. Roger Kluge en Theo Reinhardt, de regerende wereldkampioenen koppelkoers, staan derde met 124 punten. De Duitsers wonnen de tweede koppelkoers van de avond, voor Stroetinga en Havik. De eerste koppelkoers van de tweede dag was geëindigd in een zege voor Moreno De Pauw en de Nederlander Jan-Willem van Schip.

Jasper De Buyst en Tosh Van der Sande zijn vierde met 104 punten. Moreno De Pauw is samen met de Nederlander Jan Willem van Schip vijfde met 80 punten, eveneens op één ronde van de leiders. Kenny De Ketele en Robbe Ghys staan op de zesde plaats met 58 punten, op twee ronden van Keisse en Terpstra. Lindsay De Vylder en Jules Hesters zijn 12e, op vijf ronden. Ze sprokkelden 30 punten.

Hermans en Greipel leiden Israel Start-up Nation

Israel Start-up Nation trekt met André Greipel en Ben Hermans naar de Tour Down Under. Onze landgenoot mag zijn kans gaan voor het algemene klassment. André Greipel mikt bij zijn rentreein de WorldTour dan weer op sprintsucces. De Duitser krijgt Zabel mee als locomotief.

Selectie Israel Start-up Nation: André Greipel (Dui), Guillaume Boivin (Can), Alex Dowsett (G-Br), Omer Goldstein (Isr), Ben Hermans, James Piccoli (Can) en Rick Zabel (Dui)