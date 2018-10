KOERS KORT. 32-jarige Bart De Clercq krijgt heupprothese - Eritreeër Kudus ruilt Dimension Data voor Astana Redactie

08 oktober 2018

15u15

Bron: Belga en eigen berichtgeving 0

Bart De Clercq (Wanty-Groupe Gobert) krijgt heupprothese

Bart De Clercq wordt op dinsdag 16 oktober andermaal geopereerd. Bij de 32-jarige renner van Want-Groupe Gobert zal dan een heupprothese worden geplaatst, zo staat te lezen op de website van De Clercq.

De Clercq liep op 1 januari een zware heupbreuk op tijdens een val op training. Sindsdien is hij buiten strijd en ging hij al twee keer onder het mes. Bij de tweede ingreep, in juni, werden beschadigde kraakbeenstukken weggehaald en trachtten de artsen via stamcellen uit het beenmerg het herstel toch nog op natuurlijke wijze te laten verlopen. Maar vier maanden na die operatie is De Clercq nog altijd op de sukkel. Een heupprothese moet hem nu definitief van alle leed verlossen.

"De voorbije maanden hebben we alles geprobeerd om mijn heup te redden na mijn zware crash op training in januari. Jammer genoeg is op dit moment de enige overblijvende oplossing om mijn heup volledig te vervangen. Dit betekent een nieuwe operatie volgende week. Maar ik zal terugvechten voor een plaats in het peloton!", twittert de renner vandaag.

Bart De Clercq ruilde eind vorig jaar Lotto Soudal, waarvoor de klimmer sinds 2011 uitkwam, voor Wanty-Groupe Gobert. De mooiste zege van de Oost-Vlaming is een bergrit in de Giro 2011.

Last months we tried all we could to save my hip after a bad crash in January. Unfortunately, at this time, a total hip replacement is the only solution left to recover. This implicates another surgery next week, but I'll fight my way back into the peloton! Bart De Clercq(@ Bartdc86) link

Kudus naar Astana

De Eritreeër Merhawi Kudus draagt in 2019 het shirtje van Astana. Het 24-jarige klimtalent verlaat na drie seizoenen Team Dimension Data.

"Kudus is een heel jonge en ambitieuze renner en ik ben benieuwd hoe ver hij het kan schoppen in het profwielrennen", zegt Alexandr Vinokourov, manager van het Kazachse WorldTourteam. "Hij is een klimmer maar heeft ook kwaliteiten in het tijdrijden. Dit is een aanwinst voor onze kern in de grote rondes. Tegelijkertijd moet Merhawi zijn weg nog zoeken in het peloton. Bij Astana heeft hij de tijd om te groeien en zichzelf te tonen."

Kudus stond eind augustus voor de vierde keer aan de start van de Ronde van Spanje. Daarin eindigde de regerende Eritrese kampioen als 31ste. Enkele weken eerder werd hij zevende in Ronde van Burgos.

Vorig jaar werd Kudus in een Vueltarit tweede (na zijn nieuwe ploegmaat Alexey Lutsenko). Hij won in 2017 ook de jongerentrui in de Ronde van Oman, waarin hij toen als vierde eindigde op 58 seconden van Ben Hermans.

Stannard promoveert naar Mitchelton-Scott

Robert Stannard (20) vervoegt per direct de rangen van Mitchelton-Scott. De Australiër komt over van kleine broer Mitchelton-BikeExchange. Normaal maakte het grote talent pas in 2019 de overstap, maar na zijn overwinning in de Piccolo Giro di Lombardia krijgt Stannard vroeger zijn kans bij de WorldTour-ploeg. Morgen rijdt hij al de Tre Valli Varesine. “Dit is een goed begin voor mij, want ik ken de wegen van de Tre Valli Varesine. Ik woon en train in die regio. Het is leuk om morgen meteen dicht bij huis te koersen."

NEWS: 20-year-old Rob Stannard has been elevated to join WorldTour team Mitchelton-SCOTT for the remainder of the 2018 season.



"I don’t really know what to expect but I’m sure I will be learning the whole time.” - @stannardrj https://t.co/FAggu8Idor Mitchelton-SCOTT(@ MitcheltonSCOTT) link

Seizoen Roux zit erop

Anthony Roux (31) heeft een breuk opgelopen in het schouderblad. Dat meldt zijn team Groupama-FDJ. De Franse kampioen viel gisteren in de GP Beghelli en moet daardoor zijn seizoen vroegtijdig beëindigen.

Tombé hier sur le GP Beghelli, Anthony Roux souffre d'une fracture de l'omoplate. La saison du champion de France est terminée. Nous lui souhaitons un excellent rétablissement. pic.twitter.com/wXMkhUfkDx Équipe Cycliste Groupama-FDJ(@ GroupamaFDJ) link