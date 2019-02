KOERS KORT (31/12). Organisatie Nokere Koerse pakt uit met nieuwe spraakmakende affiche - Wellens vijfde in Mallorca, Landa breekt sleutelbeen - Vier Belgische teams krijgen wildcard voor Omloop Redactie

31 januari 2019

18u42

Bron: Belga 0

Organisatie Nokere Koerse pakt uit met nieuwe spraakmakende affiche

In de gebouwen van Danilith werd vanavond de affiche van de 74ste Danilith-Nokere Koerse voorgesteld. De eendagskoers met label ‘buiten categorie’ heeft dit jaar plaats op woensdag 20 maart. Diezelfde dag pakken de organisatoren ook uit met een dameskoers (1.1), dit eveneens met start in Deinze en aankomst bovenop Nokereberg.

De affiche voor de wedstrijd toont een renner gezeten op een koe. Daarop staat de uitroep ‘Zo’n koerse raak je nooit beeuuuh!’. Vorig jaar stond op de affiche een renner gezeten op een kinderdriewieler met de tekst ‘Flandriens krijg je niet klein’.

“De voorstelling van onze affiche is stilaan een traditie aan het worden”, verduidelijkte woordvoerder Robrecht Bothuyne. “In 2017 pakten we uit met onze eerste affiche. Ook toen stond een koe nadrukkelijk op het geheel geprint. Nu pakken we opnieuw uit met een koe, maar één die met een renner op haar rug over kasseien loopt, een link naar ons parcours waar een pak van die kasseien in steken. Nokere Koerse is als wedstrijd op zich een unicum. Nokere telt zowat 650 inwoners. Wij planten die dag in en om Nokere meer dan 2000 vips neer, een drievoud dus van het aantal inwoners, naast de duizenden andere toeschouwers die afzakken naar Nokere. Wat betreft het deelnemersveld van onze wedstrijd is het nog wat wachten. Begin maart zullen we alle teams vrijgeven.”

Nokere Koerse pakt in 2019 voor het eerst ook uit met een wedstrijd voor dames elite. “Net als bij de mannen vertrekken en de vrouwen in Deinze. Hun startsein volgt om 9u45", meldde koersdirecteur Rony De Sloovere. “Het parcours van de vrouwen omvat vrijwel dezelfde omloop als onze junioreskoers van zaterdag 16 maart. Dat wil zeggen dat zij na een lus in Deinze, Kruishoutem, Waregem en Zingem na 51 kilometer beginnen aan de vijf plaatselijke omlopen, van elk 11,3 kilometer, op en rond Nokereberg. Rond 13u00 kennen we de eerste winnares.”

Wellens wordt vijfde in Mallorca, Landa breekt sleutelbeen

Jesus Herrada (Cofidis) heeft de eerste van vier wedstrijden in de Challenge Mallorca (1.1) op zijn naam geschreven. De Spanjaard haalde het na 176,9 km van Ses Salines naar Felanitx op een hellende aankomst voor Guillaume Martin (Wanty-Groupe Gobert) en de Nederlander Bauke Mollema (Trek-Segafredo). Wereldkampioen Alejandro Valverde moest vrede nemen met een vierde plaats, Tim Wellens werd eerste landgenoot op plek vijf. Mikel Landa kwam daarnaast op een dikke vijftien kilometer van de streep ten val. De Spanjaard brak daarbij z'n sleutelbeen en moet geopereerd worden.

De Challenge Mallorca is een reek van vier eendagswedstrijden. Vandaag vond de eerste wedstrijd plaats, de Trofeo Ses Salines-Campos-Porreres-Felanitx. De vroege vlucht kwam op naam van drie renners: Rasmus Iversen, die zijn debuut maakte bij Lotto Soudal, Jesus Soto Antonio (Equipo Euskadi) en Jacob Hennessy (Canyon dhb p/b Bloor Homes). Maximaal reden ze een bonus van zo’n zes minuten bij elkaar, maar Movistar hield hen binnen vizier.

Op 50 km van het eind, toen de voorsprong was gezakt naar 1:30, maakten Lars Boom en Pim Lighthart de oversteek. Tegen het peloton waren ze evenwel niet opgewassen en op 20 km van het eind waren de vluchters eraan voor de moeite.

Niet veel later werd het peloton opgeschrikt door een massale valpartij. Vroege vluchter Iversen brak daarbij, in zijn eerste profkoers, zijn sleutelbeen. Ook Mikel Landa smakte tegen de grond. Daarna was het Bora-hansgrohe dat het commando nam voor kopman Majka en met zo’n 80 renners begonnen ze aan de voet van de slotklim, Puig Sant Salvador. Het peloton brak in stukken, José Gonçalves sloeg een kloofje, samen met Guillaume Martin. Op 2 km van de top telden ze zo’n 15 seconden bonus, waarna Martin alleen vertrok.

Zonder succes evenwel, want Herrada schudde in de slotfase aan de boom. Achter hem volgden Valverde, Mollema, Majka en Tim Wellens. Herrada keerde terug op het wiel van Martin en samen doken ze de slotkilometer in met zo’n 17 tellen bonus. Herrada toonde zich de sterkste en pakte de zege, voor Martin.

JHS Herrada @jesushl90 @TeamCOFIDIS se resarce 19 meses después en la 1ª prueba de la #ChallengeMallorca

Crónica, clasificación y declaraciones desde la meta por @fernanferrari

Foto @ciclo21 https://t.co/Jopj7J3BS5 pic.twitter.com/UxuCZNvSgX Ciclo 21(@ ciclo21) link

Vier Belgische teams krijgen wildcard voor Omloop

Sport Vlaanderen-Baloise, Wanty-Groupe Gobert, Wallonie Bruxelles en, voor het eerst, Corendon Circus mogen met een wildcard deelnemen aan de Omloop. Dat maakte de organisatie van de Belgische openingsklassieker vandaag bekend. Naast de vier Belgische teams krijgen nog drie procontinentale ploegen een uitnodiging: het Franse Direct Energie en Cofidis, en het Nederlandse Roompot-Charles.

De achttien ploegen uit de WorldTour, waarbij Lotto-Soudal en Deceuninck-Quick.Step, hebben automatisch startrecht. Movistar, de ploeg van Jürgen Roelandts, tekent overigens voor de eerste keer present in de Omloop.

“De organisatie heeft sterke teams gekozen om met wildcard deel te nemen aan de Omloop. Deze teams zullen zonder twijfel bewijzen dat ze een meerwaarde voor de wedstrijd zijn”, zegt wedstrijddirecteur Scott Sunderland. “Sommige van deze teams hebben in het verleden al bewezen dat ze durven aanvallen en tegelijkertijd een belangrijke rol spelen in het verloop van de wedstrijd. Bij de zeven geselecteerde teams zitten alle vier de Belgische procontinentale ploegen, omdat deze teams volgens ons een kans verdienen om zich in eigen land te tonen in een van de grootste Flanders Classics voorjaarswedstrijden. De andere drie teams hebben enkele grote namen in hun rangen en ze hebben hun plekje op de startlijst afgedwongen.”

De 74ste editie van de Omloop, tussen Gent en Ninove, vindt plaats op zaterdag 2 maart. Vorig jaar ging de zege naar de Deen Michael Valgren.

Campenaerts start in Namibisch kampioenschap tijdrijden

Victor Campenaerts is nog altijd op stage in Namibië en daar staat de Europese kampioen tijdrijden een flinke uitdaging te wachten. Hij zal er als gastrijder deelnamen aan het Namibische kampioenschap tijdrijden en op Instagram deelt onze landgenoot mee dat zijn coach wel een en ander van hem verwacht. “Ik wilde er een goede training van maken, tot ik de tijd zag die mijn ­trainer verwacht. Het wordt dus een doorgedreven training”, schreef hij op zijn verhaal. Concreet: zijn coach wil dat hij 44 kilometer aflegt in 53 minuten, ofwel een gemiddelde haalt van liefst 49,8 km/u.

Woods slaat dubbelslag in Herald Sun Tour

De Canadees Michael Woods (EF Education First) heeft de tweede etappe in de Herald Sun Tour (Aus/2.1) op zijn naam geschreven. De 32-jarige Woods was na een heuvelachtige 127 kilometer tussen Wonthaggi en Churchill de beste op de slotklim. In een sprint met twee klopte hij de Australiër Richie Porte (Trek-Segafredo). De Fransman Kenny Elissonde (Sky) werd derde op zeventien seconden.

In de stand neemt Woods de leiding over van de Britse sprinter Daniel McLay, de winnaar van de eerste etappe. De derde etappe brengt het peloton morgen over 161 kilometer van Sale naar Warragul. De Herald Sun Tour eindigt zondag in Melbourne.

Uitslag:

1. Michael Woods (Can/EF Education First) de 127km in 2u55:44

2. Richie Porte (Aus) z.t.

3. Kenny Elissonde op 0:17

4. Dylan van Baarle (Ned) 0:19

5. Lucas Hamilton (Aus) z.t.; 6. Pavel Sivakov (Rus) 0:43; 7. Chris Harper (Aus) z.t.; 8. Damien Howson (Aus) z.t.; 9. Nick Schultz (Aus) z.t.; 10. Robert Stannard (Aus) 1:54

Stand:

1. Michael Woods (Can/EF Education First) 5u12:32

2. Richie Porte (Aus) op 0:04

3. Kenny Elissonde (Fra) 0:27

4. Lucas Hamilton (Aus) 0:29

5. Dylan van Baarle (Ned) 0:33; 6. Pavel Sivakov (Rus) 0:53; 7. Chris Harper 0:57; 8. Damien Howson (Aus) z.t.; 9. Nick Schultz (Aus) z.t.; 10. Robert Stannard (Aus) 2:04 LEK/