KOERS KORT 31/07. Teuns niet naar Clasica door tuinongeval - Van der Sande wint slotrit in Wallonië - Bernal beste in Acht van Chaam De wielerredactie

31 juli 2019

22u06 2

Bernal wint criterium in Nederland, Van der Poel beste in Antwerpen

De criteriumdans heeft Egan Bernal vanavond in Nederland gebracht. Na een tweede plaats in Aalst en een zege gisteren in Roeselare was de eindwinnaar van de Tour de France vanavond de sterkste in Chaam. In de Acht van Chaam kreeg Bernal de Nederlanders Steven Kruijswijk en Dylan Groenewegen naast zich op het podium. Bij de vrouwen won Marianne Vos.

Mathieu van der Poel en Sanne Cant waren van hun kant dan weer de besten in het dernycriterium van Antwerpen. Dat werd voor het eerst beslecht in een formule voor gemengde duo’s. Die reden eerst samen een koppeltijdrit en een koppelafvalling, waarna een individuele dernyrace volgde. Thomas De Gendt en Lotte Kopecky werden tweede in de eindstand, Laurens De Plus en Belgisch kampioene Jesse Vandenbulcke derde.

In de koppeltijdrit waren Preben Van Hecke en Ellen Van Loy de sterksten. De daaropvolgende afvallingsrace was dan weer een kolfje naar de hand van Van der Poel en Cant, allebei wereldkampioen in het veldrijden. Jesse Vandenbulcke was de sterkste in het dernycriterium voor vrouwen, voor Laura Verdonschot en Sanne Cant.

In het dernycriterium voor mannen haalde Mathieu van der Poel het licht afgescheiden, voor Thomas De Gendt en Oliver Naesen. Zdenek Stybar tekende voor de eerste uitval. De Gendt counterde en ook Naesen had een antwoord klaar. In volle finale schoof Van der Poel naar de kop, met in zijn zog De Plus. Met vijf gingen ze de finale in. Net voor het ingaan van de laatste ronde flitste Van der Poel weg. Hij sloeg een klein kloofje en hield stand.

Teuns moet passen voor San Sebastian

Geen Clasica San Sebastian voor Dylan Teuns. De ritwinnaar op la Planche des Belles Filles was betrokken in een klein ongeval bij hem thuis in Halen. Bahrain-Merida meldde dat Teuns een ongeluk had toen hij met zijn tractor bezig was. Teuns liep een wonde in het gezicht op die met 15 draadjes moest worden gehecht. Teuns kan door de blessure niet deelnemen aan de Clasica San Sebastien. Eén dag later zou hij in het na-Tourcirterium van Putte starten. Het is nog niet geweten of Teuns ook daar forfait voor moet geven.

Van der Sande wint slotrit Ronde van Wallonië, Vliegen steekt eindzege op zak

Loïc Vliegen (Wanty-Gobert) heeft de eindzege op zak gestoken in de Ronde van Wallonië (2.BC). De overwinning in de slotrit - 186,7 kilometer tussen Couvin en de Muur van Thuin - was voor Tosh Van der Sande (Lotto-Soudal).

Van der Sande spurtte op de hellende aankomst in Thuin sneller dan de Fransman Bryan Coquard (Vital Concept) en Dries De Bondt (Corendon-Circus).

Vliegen is de eerste Waalse eindwinnaar in de Ronde van Wallonië sinds Frank Vandenbroucke in 1998. Vorig jaar was de eindzege voor Tim Wellens.

Schade aan parcours Yorkshire

De kans bestaat dat de organisatoren van het WK wielrennen in het Britse Yorkshire hun parcours voor de mannenwedstrijd moeten aanpassen. Het Engelse noodweer liet op het traject een brug(je) instorten. Vandaag nog gaat de parcoursbouwer de schade opmeten, mogelijk wordt er nog meer ellende ontdekt. Binnen minder dan twee maanden, op 29 september, wordt het WK voor de heren gereden. “Op dit moment zijn onze gedachten bij degenen die getroffen zijn door de overstromingen”, zegt de CEO Andy Hindley. “Zo snel mogelijk zullen we de schade bekijken.”

World championships RR course suddenly favours cross riders. #mvp pic.twitter.com/pVSZuhonib Simon Warren(@ 100Climbs) link

On the live blog this morning: Unprecedented flash flooding in Yorkshire has left part of the Road World Championships course looking like this with less than eight weeks to go before the race... https://t.co/CUVVoOrBTO #cycling pic.twitter.com/wbJi1sFFRU road.cc(@ roadcc) link

Wellens op jacht naar derde zege in BinckBank Tour

Tim Wellens doet volgende maand een gooi naar een derde eindzege in de BinckBank Tour. De Limburger krijgt bij Lotto-Soudal al zeker Tiesj Benoot, Jasper De Buyst en Maxime Monfort als helpers naast zich. De organisatie van de WorldTourkoers door de Lage Landen gaf vandaag de eerste namen van het deelnemersveld vrij.

Begin juni werd de vijftiende editie van de BinckBank Tour officieel voorgesteld. De rittenwedstrijd begint op 12 augustus in Beveren en eindigt op 18 augustus op de Vesten in Geraardsbergen.

Tim Wellens pakte de eindzege in 2014 en 2015 en is voorlopig de enige Belg op de erelijst. Vorig jaar won de Sloveen Matej Mohoric voor de Australiër Michael Matthews en Wellens, die in 2017 ook al eens tweede werd.

Bij EF Education First komen Sep Vanmarcke en de Italiaan Alberto Bettiol, de winnaar van de Ronde van Vlaanderen, aan de start.

Roompot-Charles rekent onder meer op Lars Boom (eindwinnaar in 2012), Stijn Steels en Jan-Willem van Schip, ritwinnaar in de Baloise Belgium Tour.

Omar Fraile verlengt bij Astana

De Spanjaard Omar Fraile heeft zijn contract bij Astana met twee jaar verlengd, tot eind 2021. Dat maakte de Kazachse WorldTourformatie bekend.

Fraile, 29, is bezig aan zijn tweede seizoen bij de ploeg van Vinokourov. Hij won vorig jaar in het shirt van Astana onder meer een rit in de Tour en was ook succesvol in de Ronde van het Baskenland en de Ronde van Romandië. Ook onder meer de bergtrui in de Vuelta (2016 en 2017) en ritwinst in de Giro (2017) prijken op zijn erelijst.

Dit seizoen staat zijn zegeteller nog op nul. In de Tour werd de Spanjaard 71e.

Bakelants en Vervaeke in Clasica San Sebastian

Team Sunweb trekt zaterdag in de Clasica San Sebastian de kaart van de Ier Nicolas Roche. Hij krijgt onder meer Jan Bakelants (elfde in 2017) en Louis Vervaeke in steun.

Volgens ploegleider Michiel Elijzen kan Roche een rol spelen in de lastige finale van de Baskische WorldTourkoers, waarin hij al vier keer de top tien haalde (maar nog geen podium). “De route is iets aangepast in vergelijking met de afgelopen jaren, maar de laatste klim voor de finish is zoals altijd het punt waarop we moeten focussen. We hebben een sterke ploeg waarmee we Nicolas in de juiste positie voor de finale willen brengen. Hij heeft in de Tour laten zien hoe goed zijn vorm is”, aldus Elijzen, die ook een en ander verwacht van de Zwitser Marc Hirschi, de wereldkampioen bij de beloften. “Hij is net teruggekeerd van een hoogtestage.”

De ploeg bestaat verder uit de Duitsers Johannes Fröhlinger en Florian Stork en de Amerikaan Chad Haga.

“Tourdebuut Evenepoel pas ten vroegste in 2023"

Hoe aanstekelijk de Tourzege van Egan Arley Bernal (22) ook werkt, het Belgische rondetalent Remco Evenepoel (19) en zijn team Deceuninck-Quick.Step laten er zich niet gek door maken. “Mijn Tourdebuut is nog niet voor meteen. Laat me rustig groeien”, liet Evenepoel zich maandagavond ontvallen op het door hem gewonnen na-Tourcriterium in Aalst. Ceo Patrick Lefevere, die als een goede huisvader waakt over zijn goudhaantje, ging daar gisteren bij de collega’s van VTM dieper op in. “Bedoeling is om hem ten vroegste in 2023 de Tour te laten rijden”, klonk het. “Eerst willen we hem in de Giro en Vuelta laten proeven van het groterondewerk. Al kunnen die Tourplannen uiteraard altijd in een stroomversnelling geraken.” (JDK)

Alaphilippe (en Bernal?) zaterdag in San Sebastián

De huldiging van Tourwinnaar Egan Arley Bernal in thuisland Colombia zou nog wel eens even op zich kunnen laten wachten. Bernal heeft de criteriumsmaak in de Lage Landen goed te pakken en rijdt na Aalst (maandag) en Roeselare (gisteren) vandaag ook de Nederlandse Acht van Chaam. Morgen rijdt hij ook in Herentals. Daarna zal het stilaan tijd zijn om door te reizen naar... Spaans Baskenland, waar hij volgens Spaanse media zaterdag aanzet in de Clásica San Sebastián.

Julian Alaphilippe, dé smaakmaker in de Tour (5de) met twee ritzeges, veertien dagen gele trui en de Superstrijdlustprijs, verdedigt er zijn titel. Voorts tekenen ook Declercq, Devenyns, Evenepoel, Capecchi, Mas en Honoré present voor Deceuninck-Quick.Step. Voor Evenepoel wordt het zijn debuut in een eendagswedstrijd van de World Tour. “De Clasica San Sebastian is altijd een mooie en opwindende wedstrijd met een lastige finale”, weet Deceuninck-sportdirecteur Wilfried Peeters. “Heel wat renners komen net uit de Tour en zijn nog in vorm. Wij hebben een sterk en gemotiveerd team en kunnen meerdere troeven op tafel leggen. Maar het plan is om het stap per stap aan te pakken. We zullen zien hoe de wedstrijd evolueert en hopelijk hebben we op het einde van de dag een mooi resultaat op zak.”

Voorts nemen uit de top tien van de Ronde van Frankrijk enkel Landa (6de) en Valverde (9de) deel. Ook geletruidrager Giulio Ciccone en etappewinnaars Simon Yates (2) en Dylan Teuns staan op de deelnemerslijst. De andere landgenoten: Wellens, Benoot, Keukeleire, Mertz, Monfort, Van Der Sande en Vanendert (allen Lotto-Soudal), Van Avermaet (CCC), Vervaeke (Sunweb) en het Jumbo-Vismaduo De Plus en De Tier. (JDK/TJH)

Dylan Teuns topt zondag affiche na-Tourdernycriterium in Putte

Ook in Putte zijn ze ondertussen rond met het deelnemersveld voor hun na-Tourdernycriterium. Dylan Teuns, winnaar van de zesde rit in de Tour met aankomst op La Planche des Belles Filles, topt er op zondag 4 augustus de affiche. Ook nog van de partij zijn onder andere Xandro Meurisse, Frederik Backaert, Jasper Philipsen en Remco Evenepoel.

“We zijn bijzonder fier om Dylan Teuns te kunnen ontvangen op ons criterium”, stelt Karl Haverbeke van het organiserende comité. “Teuns maakte als Tourdebutant meteen furore en won zelfs een etappe. Naast Teuns zijn ook nog Frederik Backaert van de partij naast Xandro Meurisse, Jasper Philipsen en Remco Evenepoel. Laatstgenoemde klopte maandag in Aalst nog geletruidrager Egan Bernal voor de zege. Ook Laurens De Vreese tekent present, net als onder andere Floris De Tier, Toon Aerts, David Boucher en Laurens Sweeck.”

Het parcours is 1,65 kilometer groot en situeert zich in het centrum van Putte. De start en aankomstsite situeert zich op de Lierbaan.

Het programma

16u00: 1e reeks derny’s

18u00: 2e reeks derny’s

19u30: Finale derny’s.