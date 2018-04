Koers kort 31/03: Wout van Aert is klaar voor de Ronde: "Geniet morgen van de show!" De wielerredactie

31 maart 2018

Wout van Aert is helemaal klaar voor zijn eerste Ronde

Morgen is het zover. Dan barst de Ronde van Vlaanderen weer in al zijn hevigheid los. Iemand die het nu al voelt kriebelen is uiteraard Wout van Aert. De drievoudige wereldkampioen veldrijden waagt zich aan zijn allereerste Ronde van Vlaanderen. "Rustige rit met mijn nieuwe fiets. Ik heb de sfeer al kunnen proeven in Antwerpen tijdens een koffiestop met mijn ploegmakkers. Ik kijk echt uit naar mijn eerste Monument in het wielrennen! Bedankt iedereen voor de overweldigende steun de voorbije weken. Geniet morgen van de show", pende hij neer op Twitter.

#rondevanvlaanderen -1. Easy spin with my new bike. Already tasted the atmosphere in Antwerp during a coffee stop with my teammates. Really looking forward to my first monument in cycling! Thanks everybody for the overwhelming support the past weeks, enjoy the show tomorrow! pic.twitter.com/cRYKGwdQSq Wout van Aert(@ WoutvanAert) link

Tratnik legt medevluchters over de knie in Volta Limburg Classic

Jan Tratnik heeft de Volta Limburg Classic gewonnen. De Sloveen van CCC won in Eijsden met overmacht de sprint van een kopgroep die uitgedund was tot vijf renners. Het was de tweede zege in korte tijd voor Tratnik. Vorige week won hij in Italië nog de slotetappe van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Tratnik hield in de sprint de Italiaan Marco Tizza en onze landgenoot Jimmy Janssens achter zich.

In volle finale ging het trouwens even helemaal mis. Oscar Riesebeek - op dat moment medekoploper - week in de kletsnatte afdaling van de Mescherberg te ver uit en dook over een hek. Een akelige salto was het gevolg. Het is nog niet geweten of de 25-jarige pechvogel averij heeft opgelopen.

#VLC18 - Horrible crash for Riesebeek. pic.twitter.com/zA0CPlmQE2 La Flamme Rouge(@ laflammerouge16) link

WB-Aqua Protect-Veranclassic mikt op Alex Kirsch

Voor het eerst mag WB-Aqua Protect-Veranclassic deelnemen aan de Ronde van Vlaanderen. De Luxemburger Alex Kirsch is de kopman van het procontinentale team.

"Vorig jaar werden we door de organisatoren over het hoofd gezien. We gaan onze deelname nu eren met een mooie prestatie", meldt sportdirecteur Frédéric Amorison.

"Wij schuiven Alex Kirsch naar voor als onze kopman. Hij reed een schitterende Gent-Wevelgem, maar verspeelde tijdens de tweede beklimming van de Kemmelberg onnodig veel krachten. Daardoor verzuurde hij helemaal in volle finale en wat later viel Alex weg uit de kopgroep. Hij moet daar lessen uit trekken. Maar ik zie hem in de Ronde van Vlaanderen ook ver komen. Wij hebben ook Dimitri Peyskens in de selectie. Voor Peyskens is misschien een rol weggelegd in een vroege vlucht", weet Amorison.

Goed nieuws is er dan weer voor Ludwig De Winter. Hij brak enkele ribben na een val in de Danilith-Nokere Classic. De Winter hervat in de Ronde van de Sarthe (3-6 april).

Belle de Gast wint bij de vrouwen

Belle de Gast heeft vandaag de tweede editie van de Volta Limburg Classic bij de dames gewonnen. De Nederlandse haalde het voor haar landgenotes Jip van den Bos en Roos Hoogenboom.

Het eerste deel van de wedstrijd was een aanloopfase van 32 kilometer met vijf beklimmingen. Daarna wachtte het peloton vijf ronden door Eijsden, Gronsveld, Sint Geertruid en Mesch. In elke lus waren twee heuvels opgenomen: de Savelsbosweg en de helling van Moerslag. Ten slotte stond er nog een lokale ronde van zes kilometer in en rond Eijsden op het programma.

Al vroeg in de wedstrijd vormde zich een kopgroep van vier. Ze zouden evenwel niet op kop blijven en afgelost worden door een trio: Jip van den Bos, Belle de Gast en Roos Hoogenboom.

Ze reden een kleine voorsprong van 1:20 bij elkaar en het peloton beet zich in de achtervolging de tanden stuk. Het trio zou strijden om de zege, ondanks nog weerwerk achter hen van de winnares van vorig jaar. In de sprint zette Van den Bos als eerste aan, maar ze werd nog geremonteerd door De Gast. De Gast volgt op de erelijst Karol-Ann Canuel op.