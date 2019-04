KOERS KORT (31/03). Wild beleeft droomweek en wint Gent-Wevelgem voor tweede keer - Vrees voor breuken bij Bardet De wielerredactie

31 maart 2019

21u23

Bron: Belga 0 Koers kort Kirsten Wild heeft na de tweede editie ook de achtste uitgave van Gent-Wevelgem (WorldTour) voor dames op haar naam geschreven. De 36-jarige Nederlandse haalde het na een massasprint van onder anderen haar landgenote Leonore Wiebes en de Italiaanse Letizia Paternoster. Afgelopen donderdag won ze ook al Brugge-De Panne. Voor Wild was deze Gent-Wevelgem pas haar derde wegwedstrijd dit seizoen.

Donderdag in de perszaal hield ze na Brugge-De Panne de druk nog wat af. Ze hoopte op een massasprint in Wevelgem en zou dan wel zien hoe ver ze zou komen. Wel, de Nederlandse rondde na een groepssprint opnieuw netjes af.

Donderdag in de perszaal hield ze na Brugge-De Panne de druk nog wat af. Ze hoopte op een massasprint in Wevelgem en zou dan wel zien hoe ver ze zou komen. Wel, de Nederlandse rondde na een groepssprint opnieuw netjes af.

"Het was een heel lange sprint en ik heb die kunnen afronden. Dit mede door het vele werk van mijn teamgenoten. Lisa Brennauer was al eens lek gereden en het is juist zij die me meestal afzet in de sprint. Maar in volle finale verscheen ze plots weer en kon ze mij ideaal naar voren brengen. En dan was het aan mij", verklaarde Wild.

"Ik heb een mooie week achter de rug. Donderdag was ik al aan het feest in Brugge-De Panne en nu dit. Best aardig, want dit was pas mijn derde wegwedstrijd dit seizoen omdat ik ook een tijdlang op de piste reed", vervolgde Wild. "Gent-Wevelgem is toch wel een klassieker en een grote koers. Logisch dat ik dan ook zeer blij ben dat ik die nu al twee keer heb kunnen winnen. Een feestje is wel op zijn plaats nu en daar wil ik mijn teamgenoten zeker in betrekken", besloot de Nederlandse.

Vrees voor breuken bij Bardet

AG2R-La Mondiale zat in de hoek waar de klappen vielen in de Ronde van Catalonië (WorldTour). Zowel Romain Bardet als Tony Gallopin vielen letterlijk uit en worden komende week nader onderzocht. Bij de Franse rondehoop Bardet is er vrees voor breuken.

Gallopin en Bardet waren slachtoffers van een grote valpartij op veertig kilometer van de aankomst van de zevende etappe in Catalonië. Beiden waren genoodzaakt op te geven. Hun ploeg meldt dat Gallopin een trauma aan de linkerschouder opliep. Bardet kreeg een stevige klap op de ribben.

“De crash was erg zwaar omdat we heel snel aan het afdalen waren”, aldus Bardet, die sportief geen hoge ogen had kunnen gooien in Catalonië. “Ik bezeerde mijn ribben, maar de gevolgen konden nog veel zwaarder geweest zijn. Ik wacht nu op de resultaten van de onderzoeken, maar dit was niet het verwachte resultaat voor deze grote blok wedstrijden in maart.”

Axel Domont, een ploegmaat van Bardet en Gallopin die vrijdag uitviel in Catalonië, onderging dit weekend nader onderzoek. Daarbij werd een breuk aan het bekken vastgesteld, die Domont minstens zes weken competitie zal kosten.

Slotrit voor Finetto, eindwinst voor Hamilton in Coppi-Bartali

De Australiër Lucas Hamilton (Mitchelton-Scott) heeft de eindwinst in de Internationale Wielerweek Coppi-Bartali (Ita/2.1) niet meer afgestaan. De Italiaan Mauro Finetto pakte dankzij een late uitval ritwinst.

Een ruim deel van de 153 heuvelachtige kilometers van de vijfde en laatste etappe tussen Fiorano Modenese en Sassuolo kreeg kleur dankzij een vlucht van zeven. De Italianen Giovanni Visconti en Enrico Barbin, en Colombiaans kampioen Oscar Quiroz bleken voorin de sterkste renners, maar werden teruggegrepen op twaalf kilometer van de aankomst.

In de finale kwamen er enkele pogingen om het tot veertig man uitgedunde peloton te ontlopen. Mauro Finetto was daarbij de succesrijkste: hij rondde een soloaanval van vier kilometer succesvol af en pakte op de streep zijn eerste zege van het seizoen. De 33-jarige Italiaan reed deze week in de kleuren van een nationale selectie.

De volgorde van het eindpodium wijzigde niet meer: Hamilton sluit af op 1, met respectievelijk 12 en 16 seconden voorsprong op zijn land- en ploeggenoten Damien Howson en Nick Schultz. De Australiërs legden de basis voor de eindzege al met winst in de ploegentijdrit op woensdag. De 23-jarige Hamilton volgt op de erelijst de Italiaan Diego Rosa op.

Marc Sarreau topt Frans podium in Cholet-Pays de la Loire

De Fransman Marc Sarreau (Groupama-FDJ) heeft in eigen land de 41ste Cholet-Pays de la Loire (cat. 1.1) gewonnen, de vierde manche van de Coupe de France. In een groepssprint toonde hij zich sneller dan zijn landgenoten Bryan Cocquard en Thomas Boudat, de winnaar van vorig jaar. Met Emiel Vermeulen (zesde) en Aaron Van Poucke (tiende) eindigden er twee Belgen in de top tien.

De wedstrijd van 203 kilometer in en om Cholet werd gekenmerkt door een vlucht van vijf renners met daarbij de Belg Lennert Teugels. Cofidis en Vital Concept-B&B Hotels hielden de voorsprong binnen controle. Drie tegenaanvallers kwamen in de lokale ronden nog aansluiten. Nadien kwamen er nog enkele pogingen, maar een groepssprint bleek niet te ontlopen.

Voor de 25-jarige Sarreau is het de tweede zege van dit seizoen, na een etappe in de Ster van Bessèges. Zaterdag werd hij nog tweede in de Classic Loire Atlantique, een wedstrijd die in dezelfde streek werd afgewerkt.