KOERS KORT (30/1). Michael Vanthourenhout is weer de oude na voedselvergiftiging: “Afwachten wat het zondag op WK geeft”



30 januari 2019

Michael Vanthourenhout is hersteld van voedselvergiftiging

Michael Vanthourenhout is weer de oude na zijn voedselvergiftiging. Morgenochtend vertrekt de renner van Marlux - Bingoal met de rest van de Belgische ploeg richting het Deense Bogense voor het WK veldrijden. Na zijn voedselvergiftiging van zaterdag kon hij gisteren en vandaag opnieuw stevig trainen, zo laat zijn team weten.

De 25-jarige Vanthourenhout moest zaterdag in het ziekenhuis worden onderzocht nadat hij tijdens een ministage met de nationale ploeg een voedselvergiftiging had opgelopen. Daardoor miste hij de wereldbekercross in Hoogerheide en ook maandag bleek hij nog niet de oude. “Maar sinds dinsdag voel ik er niets meer van”, zegt Vanthourenhout. “Gisteren trainde ik achter de brommer. Vandaag nog eens in het bos op de Kluisberg. Dat was nog eens nodig, want de test die ik tijdens de cross in Hoogerheide had willen doen na veel lange wegtrainingen, viel weg. Nog eens goed trainen in het veld was dus nodig. Vanaf nu is het rustig trainen tot het WK.”

Hoogerheide missen deed de renner pijn. “Ik stond vierde in een klassement waaraan ik veel belang hecht. Door mijn forfait zakte ik nog naar acht. Dat kost me ook veel geld. Die cross zou me ook gelegen hebben: lastig, redelijk technisch. Gezond had ik zeker weer kunnen meedoen voor top vijf, denk ik. Maar mijn gezondheid ging nu eenmaal voor. Ik heb zondag bijna de hele dag geslapen. Mijn lichaam was duidelijk een beetje ontregeld.”

“Ik heb een cross overgeslagen: daardoor ben ik iets frisser, en dat heeft me misschien niet slecht gedaan. Anderzijds ben ik ook wat crossritme kwijt. Het is dus toch een beetje afwachten wat dat zondag geeft”, besluit Vanthourenhout, vorig jaar goed voor WK-zilver na Wout van Aert.

McLay sprint naar zege in Herald Sun Tour

De Brit Daniel McLay (EF Education First) heeft de eerste etappe gewonnen in de Herald Sun Tour (Aus/2.1). Na 97,9 kilometer met start en aankomst in Phillip Island haalde hij het in een sprint van de Noor Kristoffer Halvorsen (Sky) en de Nederlander Wouter Wippert (EvoPro Racing). Er nemen geen Belgen deel aan deze vijfdaagse wielerronde. De tweede etappe brengt het peloton donderdag van Wonthaggi naar Churchill.