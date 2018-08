KOERS KORT (30/08). Roompot en team Nick Nuyens fusioneren - Bouhanni krijgt vreemde straf in Vuelta voor vermeende scheldpartij tegen ploegleiding DMM

30 augustus 2018

12u12 5 Wielrennen De kogel is door de kerk. De Nederlandse wielerploeg Team Roompot-Nederlandse Loterij gaat samen met het team Veranda’s Willems-Crelan van het Belgische Sniper Cycling. De nieuwe formatie gaat komend jaar verder onder de naam Roompot-Crelan Cycling Team, dat maakten de teams zopas op Twitter bekend.

"Een gedeelde visie om een sterk ambitieus Belgisch-Nederlands project uit te bouwen ligt aan de basis van de samenwerking, met een Belgisch-Nederlandse omkadering en zowel Belgische als Nederlandse renners en stafleden”, klinkt het in een persbericht. Wout Van Aert wordt tot eind 2019 het uithangbord van het team. De dagelijkse leiding en het management komen in handen van Michael Zijlaard, Nick Nuyens en Chris Compagnie. De ploegleiding in handen van Erik Breukink, Michael Boogerd en Jean Paul van Poppel. De selectie zal uit Nederlandse en Belgische renners bestaan en dit geldt ook voor het personeel.



Eerder deze week raakte bekend dat fusiegesprekken met Aqua Blue waren afgeblazen voor Sniper Cycling, het team rond manager Nick Nuyens. Die werden gevoerd omdat sponsor Veranda's Willems, de huidige hoofdsponsor van de ploeg van Nick Nuyens en Chris Compagnie, er op het einde van 2018 mee ophoudt. Meteen daarna gingen Nuyens en Compagnie rond de tafel zitten met Michael Zijlaard, manager van de Nederlandse Roompot-ploeg. Ook daar houdt één van de grote sponsors, de Nederlandse Loterij, ermee op.

De gesprekken tussen Sniper Cycling en Roompot begonnen drie dagen geleden."We kunnen een mooi verhaal schrijven, voor alle partijen. Het is goed voor beide ploegen en het is goed voor de renners, in de eerste plaats voor Wout van Aert", vertelde Compagnie gisteren in onze krant. Concreet gaat de constructie van de Roompot-Crelan-ploeg voor de weg, voor het veldrijden blijft alles bij het oude en blijft het team rond Wout van Aert gewoon Crelan-Charles heten. De wereldkampioen veldrijden trekt na één jaar wel naar het Nederlandse Jumbo.



De bedoeling is om op korte termijn het nieuwe wegseizoen 2019 goed voorbereid aan te vatten met een competitieve selectie. "Op middellange termijn is deelname aan een grote ronde een concrete doelstelling. Jonge renners begeleiden in de ontwikkeling van hun carrière is dat eveneens,” aldus de nieuwe ploeg. Begin januari zal het team worden voorgesteld aan pers en publiek tijdens de Zesdaagse van Rotterdam.

Katusha-Alpecin versterkt zich met Portugees Guerreiro

Katusha-Alpecin heeft de komst van Ruben Guerreiro aangekondigd. De 24-jarige Portugees maakt op 1 januari 2019 de overstap van Trek-Segafredo en tekende een overeenkomst voor één seizoen bij het Russisch-Duitse WorldTour-team.

Guerreiro reed de voorbije twee seizoenen voor Trek. Voordien verdedigde hij de kleuren van Axeon Hagens (2015-2016), het Amerikaanse jongerenteam van Axel Merckx. Guerreiro kroonde zich vorig seizoen tot Portugees kampioen op de weg. Afgelopen zondag werd hij nog vijfde in de Breatagne Classic Ouest-France, die werd gewonnen door Oliver Naesen.

"Katusha is altijd één van mijn favoriete teams geweest", legde Guerreiro uit op de website van de roodhemden. "Joaquin 'Purito' Rodriguez was een idool. Verder is er altijd een Portugese connectie binnen het team geweest. Dat vergemakkelijkt de zaken voor mij, al heb ik de voorbije vier jaar voor Amerikaanse teams gereden en is mijn Engels dus vloeiend. Ik wil mij volgend seizoen tonen in de Ardennenklassiekers. Door gezondheidsproblemen kon ik nog niet ten volle laten zien wat ik in mijn mars heb. Maar volgend jaar wil ik dat veranderen. Ik wil zowel een goede teammaat zijn, als proberen te winnen."

Another great new name for #TeamKatushaAlpecin. Welcome Ruben Guerreiro @rguerreiro94 : https://t.co/Kp16Vf62Fj #racetowin 📸 @gettysport pic.twitter.com/UiPcFtP3XB Team KATUSHA ALPECIN(@ katushacycling) link

Jolien D'hoore sprint naar derde plaats, dagzege voor Amalie Dideriksen

Amalie Dideriksen (Boels-Dolmans Cycling Team) heeft de tweede etappe in de Boels Ladies Tour op haar naam geschreven. De Deense toonde zich na 129 kilometer in Gennep de snelste in de massasprint en haalde het voor de Nederlandse Lorena Wiebes en Jolien D'hoore (Mitchelton-Scott). Annemiek van Vleuten behoudt de leiderstrui. Met Lotte Kopecky (zevende) eindigde nog een tweede landgenote in de top tien.

Na de heuveletappe van woensdag, stond donderdag een vlakke rit op het programma, voer voor sprinters in principe, al belette dat niet dat 13 rensters na zo'n 25 kilometer kozen voor een vroege vlucht. Dat was niet naar de zin van Sunweb, dat niemand mee vooraan had, en de ontsnapping weer teniet deed.

Na enkele schermutselingen zou uiteindelijk op 60 km van het einde een nieuwe kopgroep gevormd worden van 13: Gracie Elvin, Chantal Blaak, Lucinda Brand, Hannah Barnes, Lisa Klein, Lily Williams, Sarah Penton, Lauren Kitchen, Nathalie van Gogh, Riejanne Markus, Barbara Guarischi, Ilaria Sanguineti en Marta Tagliaferro. Zij reden een bonus van 1 minuut bij elkaar.

Hoewel het goed draaide vooraan, waren de vluchters vogels voor de kat, al moest het peloton wel stevig aan de bak en werden ze pas gegrepen net voor de vod van de slotkilometer, waarna in de chaos nog moest gesprint worden. Die nervositeit zorgde nog voor een valpartij in het slot waarbij onder meer Chloe Hosking en Floortje Mackaij tegen de grond gingen. In de sprint was het Dideriksen die het haalde.

Van Vleuten werd nog negende en behoudt de leiderstrui met 29 seconden voorsprong op Eugenia Bujak.

Armindo Fonseca stopt om gezondheidsredenen

De Franse wielrenner Armindo Fonseca (Fortuneo-Samsic) heeft via zijn Twitteraccount laten weten dat hij om gezondheidsredenen de fiets aan de haak hangt. De 29-jarige Fonseca lijdt immers aan de ziekte van Bechterew.

"Bij deze laat ik jullie weten dat ik er na acht profseizoenen mee ophou", stuurde Fonseca de wereld in. "Ik heb fantastische momenten meegemaakt, maar ook moeilijke. Ik geef jullie ook meteen de verklaring mee van mijn beslissing: ik lijd aan de ziekte van Bechterew. Die ziekte heeft er mij echter niet van weerhouden om drie keer de Ronde van Frankrijk uit te rijden."

Bij de ziekte van Bechterew kunnen ontsteking van gewrichten in de wervelkolom en het bekken leiden tot pijn en stijfheid. Mensen met deze aandoening zijn 's ochtends opvallend stijf in de rug. Om de ziekte zo goed mogelijk te verhelpen moet men de rug zo recht mogelijk houden.

Fonseca stapte in 2011 in het profwielrennen nadat hij een contract tekende bij Bretagne-Schuller. Sinds 2016 reed hij voor Fortuneo-Samsic. Fonseca nam tussen 2014 en 2016 drie keer deel aan de Ronde van Frankrijk en won in 2014 zowel de Boucles de la Mayenne als de Ronde van de Vendée.

Bouhanni krijgt mysterieuze straf, Cofidis ontkent onenigheid met renner

Nacer Bouhanni beëindigde de vijfde etappe in de Ronde van Spanje (WorldTour) gisteren als allerlaatste met een achterstand van iets meer dan acht minuten op de voorlaatste, onze landgenoot Dries Devenyns (Quick-Step). Bovenop zijn grote achterstand kreeg hij van de Vuelta-organisatie ook nog een tijdstraf van twintig seconden, tien punten aftrek in het puntenklassement en een boete. De Spaanse krant AS beweert dat de straf er kwam na onenigheid tussen Bouhanni en zijn sportief directeur Jean Luc Jonrond, maar dat wordt tegengesproken door de ploeg.

AS bracht naar buiten dat Bouhanni een hevige ruzie had gehad met Jonrond, waarbij hij tot twee keer toe tegen zijn ploegwagen zou hebben afgeduwd. Cofidis reageerde als door een wesp gestoken op de berichtgeving."We ontkennen formeel de berichtgeving in de pers omtrent een ruzie tussen onze kopman Nacer Bouhanni en en sportdirecteur Jean Luc Jonrond tijdens de vijfde etappe van de Vuelta. Nacer heeft van de organisatie een straf gekregen na een niet-reglementaire bevoorrading." Cofidis ontkent verder ook alle geruchten omtrent een moeilijke relatie tussen Bouhanni en de teamleiding. "Nacer heeft ons volledige vertrouwen en wij rekenen op hem", besloot de mededeling.

Bouhanni en Jonrond reageerden ook persoonlijk op Twitter. "Waarom proberen jullie mij altijd voor te stellen als een moeilijke jongen, terwijl ik dat niet ben?", vroeg Bouhanni zich af. "Er is niet geschopt tegen mijn wagen", bevestigde Jonrond. "Dat is een fabeltje. Nacer heeft gevochten tegen de tijdslimiet en verdient deze onjuiste opmerkingen niet."

Bauke Mollema blijft twee jaar langer bij Trek-Segafredo

Trek-Segafredo heeft het contract van de Nederlander Bauke Mollema met twee seizoenen verlengd. De 31-jarige Mollema, die momenteel actief is in de Vuelta, blijft zo tot eind 2020 aan boord bij het Amerikaanse WorldTour-team.

"Bauke is één van de leiders van ons team", legde algemeen manager Luca Guercilena de verlenging van de Nederlander uit. "Hij is heel sterk, zowel fysiek als mentaal. Dat bewees hij dit jaar nog maar eens in de Tour. Bauke viel er zwaar, en zag zo zijn klassementsambities in rook opgaan. Maar hij veranderde het geweer van schouder en ging op zoek naar een ritzege. We zagen hem gisteren opnieuw aanvallend koersen in de Vuelta. Met naast hem Richie Porte zullen we in 2019 twee heel sterke klimmers hebben."

Mollema rijdt sinds 2015 voor Trek. Voordien verdedigde hij de kleuren van Rabobank (2008-2012) en diens opvolger Belkin (2013-2014). Op zijn palmares staan etappes in de Tour (2017) en de Vuelta (2013) en de Clasica San Sebastian (2016). Begin deze maand werd Mollema in Baskenland tweede, na winnaar Julian Alaphilippe.

Einde seizoen voor Luke Rowe met breuk in handwortelbeentje

Luke Rowe zal de rest van het seizoen niet meer kunnen koersen door een breuk in een handwordtelbeentje. Dat liet zijn team, Sky, weten op haar website. Rowe was voorzien voor de Canadeze klassiekers, de GP Québec (7 september) en GP Montréal (9 september).

De 28-jarige Welshman liep tijdens de wegrit van het EK in Glasgow een scafoïdebreuk op in zijn rechterpols. Rowe beëindigde de race nog als vijftiende en reed nadien ook nog de Ronde van Duitsland uit. De pijn werd echter zwaarder en dus ging hij op bezoek bij een specialist in Cardiff. Zijn onbeschikbaarheid bedraagt zes tot acht weken.

"Ik liep de breuk op tijdens de laatste ronde van het EK", legde Rowe uit. "Het was niemands fout. Ik liep ook een snijwonde op in mijn hand en dat was zuur, maar ik reed gewoon verder. Na het EK heb ik een verkenning in Roubaix gedaan en vervolgens de Ronde van Duitsland gereden. De laatste dagen werd de pijn echter erger. Ik tapete de pols vast, maar elke keer we door een put in de weg reden leed ik heel veel pijn. De races in Canada waren mijn laatste van het seizoen. Het is jammer dat die nu wegvallen. Mijn pols gaat in het gips, dat is de beste manier om hem volledig te laten genezen."