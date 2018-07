KOERS KORT 30/07. Noor de sterkste in Ronde van Wallonië, volgwagen rijdt vluchter aan - “Geen mechanische doping in Tour” De wielerredactie

30 juli 2018

Bram Tankink wint natourcriterium Boxmeer

Bram Tankink (LottoNL-Jumbo) heeft in eigen land het natourcriterium van Boxmeer gewonnen. Een dag na de Ronde van Frankrijk bleef de 39-jarige Nederlander, die na dit seizoen stopt, twee landgenoten voor. Tom Dumoulin werd net als in de Tour tweede. Bauke Mollema eigende zich de derde podiumplaats toe.

Noor pakt derde etappe in Ronde van Wallonië

De 23-jarige Noor Odd Christian Eiking (Wanty-Groupe Gobert) heeft de derde etappe in de 45ste Ronde van Wallonië (cat. 2.BC) gewonnen. Na 169,2 kilometer van Chimay naar La Roche-En-Ardenne had hij een kleine voorsprong op het peloton. Quinten Hermans werd tweede, de Fransman Lorrenzo Manzin derde.

Tim Wellens (Lotto-Soudal), achtste in de rituitslag, behield de gele leiderstrui. De 27-jarige Limburger heeft vier seconden voor op Pieter Serry. De Fransman Quentin Pacher is op zes seconden derde.

De eerste ontsnapping van de dag kwam op naam van Edward Planckaert, Alex Kirsch en Lionel Taminiaux. Die laatste moest al snel de rol lossen. De twee anderen gingen samen door, tot Kirsch op 70 kilometer van de finish ongelukkig werd aangereden door de volgwagen van Sport Vlaanderen-Baloise, het team van Planckaert. De Luxemburger van WB-Aqua Protect-Veranclassic kwam er met oppervlakkige wonden vanaf en kan morgen weer starten.

Got hit by the @TeamSVB car and crashed out of the breakaway! @UCI_cycling https://t.co/xWosKxcrQC Alex Kirsch(@ alexkirsch92) link

Nadat ook Planckaert weer was gegrepen, gingen Ryan Gibbons, Przemyslaw Niemiec, Dorian Godon, Daan Soete, Dries De Bondt, Rémi Cavagna en Gordon De Winter hun kans. Op 26 kilometer van de meet, kort na het ingaan van de plaatselijke ronde, waren ook zij eraan voor de moeite. Er volgden nog tal van pogingen, maar alleen Eiking wist het juiste moment te kiezen. De jonge Noor versnelde op vier kilometer van de aankomst en hield zes seconden over op een uitgedund peloton. Hij boekte zo zijn tweede profzege. In mei vorig jaar won hij de Boucles de L'Aulne (1.1).

De vierde etappe breng de renners over 161,4 kilometer van Malmedy naar Herstal.

Très belle victoire de Odd Christian Eiking @TeamWantyGobert à La Roche dans la 3e étape du #TRW2018 pic.twitter.com/vVmLPsdcpJ TourdeWallonie(@ TourdeWallonie) link

Tim Wellens zal zijn gele trui in de Ronde van Wallonië met hand en tand verdedigen. "Die trui bevalt me wel en ik zal hem niet zomaar opgeven", verklaarde de 27-jarige Limburger.

"Ondanks de hitte voelden de benen goed aan - al heb ik het toch liever wat frisser - en mijn team heeft de wedstrijd uitstekend gecontroleerd. In de finale heb ik zelf de aanvallen van de renners van Quick.Step kunnen beantwoorden. In de sprint kwam ik daarna te kort, maar ik ben tevreden."

In de stand heeft Wellens nog altijd vier seconden voor op Pieter Serry (Quick.Step Floors). "Natuurlijk had ik graag wat meer voorsprong gehad, maar in deze ronde is het niet makkelijk om tijd te nemen en dus ook niet om tijd terug te pakken. Een status quo is in mijn voordeel."

"In het begin van het seizoen was ik vaak ziek, maar nu ben ik weer in topvorm", verklaarde de Noorse ritwinnaar Odd Christian Eiking (Wanty-Groupe Gobert). "Misschien net iets te laat, want het was wel een hele teleurstelling dat in niet mee mocht naar de Ronde van Frankrijk."

Greg Van Avermaet maakt klavertje vier in Herentals compleet

Na de slotetappe in Parijs reed ook de organisatie van het Boretti na-Tourcriterium een koninklijke spurt. Ze duwden Greg Van Avermaet over de streep richting een startplaats op hun criterium. Met de wereldkampioen, de Olympische kampioen, de Belgische en de Nederlandse kampioen op de weg heeft het Herentalse criterium een uniek klavertje vier aan de start.

“We moeten in de eerste plaats Greg Van Avermaet en zijn management zelf bedanken”, beklemtoont voorzitter Charles Van de Wouwer. “Zij toonden zich echte vrienden van ons criterium door zich toch bereid te tonen om te komen. Greg is dit jaar voor de vierde keer op rij bij ons en staat al twee keer als winnaar op onze erelijst. Greg toont op die manier zijn sympathie voor onze organisatie. Dat hij een klasserenner is, weten we al langer. Maar ook op deze manier toont hij zijn klasse buiten de koers. Als organisator weet je zoiets echt wel te waarderen.”

Volgens de organisatie mocht Greg Van Avermaet eigenlijk gewoon niet ontbreken op deze editie. “Hij was uiteindelijk de Belg die meerdere dagen in het geel reed en met de ploegentijdrit ook de enige Belgische etappewinnaar”, stelt Bart Timperman vast. “Als na-Tourcriterium moet je toch proberen de beste Belg een ereronde te geven. Wel, hij krijgt er van ons 50. Graag ook een pluim voor ons financiële cel met Bert Verrezen en onze rennerscel met Erwin Vervecken, Peter Van Echelpoel en Philippe Mariën. Dat ze dit nog voor elkaar kregen is echt straffe kost.”

“We doen toppers zoals Colbrelli, Oss, Naesen en de andere toppers oneer aan, maar het klavertje vier dat met de eerste vier rugnummers zal rijden, is echt van een niveau waarmee Herentals zijn naam als dé wielerstad van Keizer Rik sterker dan ooit op de kaart zet. Er zit echt wel heel schoon volk in de cabrio’s op donderdag 2 augustus.”

Van Avermaet en Colbrelli kruisen de degens in Sint-Niklaas

Het Natourcriterium van Sint-Niklaas brengt woensdag 1 augustus dertig renners aan de start. Ook daar is Greg Van Avermaet van de partij, hij is samen met de Italiaan Sonny Colbrelli de blikvanger. Ook Belgisch kampioen Yves Lampaert, Oliver Naesen, Jasper De Buyst, Edward Theuns, Tim Declercq en Dimitri Claeys komen op de Grote Markt aan de start.

Om 19u00 wordt het startschot van het criterium gegeven, om 21u15 wordt de winnaar gehuldigd. Olympisch kampioen Greg Van Avermaet, goed voor acht dagen gele trui in de Tour en vorig jaar winnaar in Sint-Niklaas, start als topfavoriet. Alle renners worden eerst aan het publiek voorgesteld met een cabrioparade.

UCI: "Geen mechanische doping in Tour"

De internationale wielrenunie UCI heeft bij controles op zogenoemde mechanische doping in de Tour de France geen frauderende renners aangetroffen. Dagelijks werden bij de start van de etappe de fietsen gescand met magneetgolven om te ontdekken of er geheime motortjes waren aangebracht. Na elke rit werden vijf tot tien fietsen, inclusief die van de ritwinnaar en de geletruidrager, getest met mobiele röntgenapparatuur.

Tijdens de ritten vonden nog controles plaats met behulp van warmetecamera's. Alle tests leverden een negatief resultaat op. Daarnaast heeft de UCI geëxperimenteerd met het aanbrengen van een 'tracker' op een aantal fietsen, die in de toekomst verborgen motortjes op elk moment in koers kan opsporen. "We werken aan nieuwe technologieën en danken de ploegen die hieraan hebben meegewerkt", aldus UCI-voorzitter David Lappartient. "Het doel is de verdenking weg te halen en de geloofwaardigheid van onze sport in stand te houden."

Craddock haalt 195.000 dollar op

De lijdensweg voor Lawson Craddock zit erop. De Amerikaan van EF-Drapac kwam in de eerste rit van de Tour ten val en liep daarbij een breuk in het schouderblad op. Craddock zette evenwel door en beloofde per uitgereden rit honderd dollar te doneren voor de heropbouw van een velodroom in Houston. De wielerbaan in Texas kreeg het zwaar te verduren door orkaan Harvey, maar wordt dankzij de inspanningen van Craddock weldra weer opgeblonken. De Amerikaan reed de Tour uit en inspireerde ook anderen om geld te doneren. In totaal leverde de Tour omgerekend zo'n 170.000 euro op voor de heropbouw van de wielerpiste.

Grappende Cavendish neemt presentatrice in het ootje

De Prudential RideLondon Classique was geen onverdeeld succes voor de hervattende Mark Cavendish. De Brit die in de tweede Alpenrit van de Tour buiten tijd aankwam, finishte als twaalfde in eigen land. Echt rouwig was 'Cav' er enkele minuten na de aankomst niet om. De sprinter van Dimension Data vond zelfs even tijd om BBC-presentatrice Jill Douglas de schrik van haar leven te bezorgen.

Hi there 👋 @MarkCavendish! 😂 pic.twitter.com/wFNyixf32b BBC Sport(@ BBCSport) link

Katusha legt twee renners langer vast

Katusha-Alpecin heeft een verlengd verblijf van Viacheslav Kuznetsov aangekondigd. De Rus die in 2016 knap derde werd in Gent-Wevelgem heeft een nieuwe contact ondertekend voor volgend seizoen en blijft dus aan boord tot eind 2019. Ook de Zuid-Afrikaan Willie Smit blijft langer. Het team van ploegmanager Azevedo gaf hem na een behoorlijk eerste jaar bij Katusha ook een contract tot en met 2019. Verder haalt de ploeg in augustus ook Dmitry Strakhov binnen als stagiair. Hij blijft bij de ploeg tot het eind van dit seizoen.

Turks kampioen aan het feest in China

Turks kampioen Onur Balkan heeft de negende rit in de Tour of Qinghai Lake op zijn naam geschreven. De renner van Torku Şekerspor vloerde in een sprint Luca Pacioni (Wilier-Triestina-Selle Italia) en Brenton Jones (Delko-Marseille Provence-KTM). Het is voor de 22-jarige Balkan zijn eerste profzege die niet is behaald op een nationaal kampioenschap. Hernan Aguirre blijft aan de leiding in de Chinese rittenkoers die nog tot en met zaterdag duurt.