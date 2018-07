KOERS KORT 3/7. Lefevere over salbutamolcase: "Schaamtelijk" - Froome: "Beschuldigd worden van dopinggebruik was mijn ergste nachtmerrie" De wielerredactie

03 juli 2018

21u55 8

Froome: "Dopingverdenkingen waren mijn ergste nachtmerrie"

In een uitgebreid gesprek met de Britse krant The Times is Chris Froome teruggekomen op de negen moeilijke maanden die hij achter de rug heeft. Tijdens de Vuelta van vorig jaar werd een te hoge salbutamolwaarde aangetroffen in het lichaam van Froome, wiens naam werd gezuiverd door de Internationale Wielerunie UCI.

"Dopingverdenkingen waren mijn ergste nachtmerrie. Dat zijn ze voor elke wielrenner", aldus Froome. "Het was het telefoontje waarvan ik nooit gedacht had dat ik het zou krijgen. Ik zei tegen mijn trainer dat ik echt niet geloofde wat ik gehoord had. Ik probeer altijd alles goed te doen, en dan is daar plots die nachtmerrie. Ik stapte meteen van mijn hometrainer om zoveel mogelijk op te zoeken over salbutamol."

"Ik heb de dag van de bewuste controle nog heel wat keren opnieuw beleefd. Maar er was echt geen enkele manier waarop ik iets fout heb kunnen doen. Ik heb een heel strikt voedingsregime en let op de kleinste details. Ik heb ook al mijn hele leven astma en weet perfect hoe ik ermee moet omgaan en wat mag en wat niet. Het kon gewoon niet dat ik de limieten had overschreden."

Froome blikte ook even vooruit naar de toekomst. "Ik wil nog zeker vijf jaar wielrenner blijven en nog een paar keer de Tour winnen. Grote rondes winnen: daarvoor sta ik 's morgens op."

Geen sporen van drugs, medicijnen of alcohol gevonden in lichaam Goolaerts

De eerste toxicologische onderzoeken hebben geen sporen van drugs, medicijnen of alcohol aangetoond in het lichaam van de overleden wielrenner Michael Goolaerts. Dat schrijft de Franse krant L'Equipe. "Er werden geen speciale zaken aangetroffen", stelt Rémi Schwartz, de procureur van Cambrai.

"Dat versterkt het vermoeden van een plotse dood door een hartstilstand. Er werden alvast geen sporen van drugs, medicijnen of alcohol aangetroffen. " Er worden momenteel nog uitgebreidere toxicologische onderzoeken uitgevoerd.

Michael Goolaerts stierf eerder dit jaar tijdens Parijs-Roubaix. De 23-jarige renner van Willems Verandas-Crelan kreeg een hartstilstand, werd overgebracht naar het ziekenhuis in Rijsel, maar daar overleed hij.

Team Sky maakt Tour-selectie als laatste bekend

Met de officiële selectie van Team Sky zijn alle ploegen voor de Ronde van Frankrijk bekend. Het Britse team komt één dag na Froomes vrijspraak in zijn salbutamolaffaire naar buiten met de acht namen. "De laatste twaalf maanden zijn de lastigste, maar ook meest ongelooflijke van mijn carrière geweest", vertelt Froome in een persbericht van Team Sky. "Ik ben de Tour nog nooit gestart na het rijden van de Giro. Dit gegeven heeft tot een heel andere benadering van mijn seizoen geleid. Gelukkig leerde ik veel uit de combinatie Tour-Vuelta van vorig jaar."

"Ik wil geschiedenis schrijven met een vijfde Tourzege en een vierde opeenvolgende overwinning in een grote wielerronde. Ik weet dat het een enorme uitdaging is, maar ik ben volledig klaar. Bovendien kan ik mezelf geen beter team wensen om me doorheen de volgende drie weken bij te staan."

Naast kopman Froome vaardigt Sky nog zeven meer dan te duchten renners af. Opvallende aanwezige is Egan Arley Bernal. Het 21-jarige Colombiaanse supertalent rijdt zijn eerste grote wielerronde.

De acht namen: Chris Froome (G-Br), Egan Arley Bernal (Col), Jonathan Castroviejo (Spa), Michal Kwiatkowski (Pol), Gianni Moscon (Ita) Wout Poels (Ned), Luke Rowe (G-Br), Geraint Thomas (G-Br)

We're excited to announce our lineup for #TDF2018, with the big race kicking off on Saturday:@chrisfroome @Eganbernal @jcastroviejo @kwiato @GianniMoscon @WoutPoels @LukeRowe1990 @GeraintThomas86



📰 > https://t.co/naEeowLyyU pic.twitter.com/unQhbuOCVc Team Sky(@ TeamSky) link

Mitchelton-Scott rijdt met andere sponsor rond in Tour

De Australische wielerformatie Mitchelton-Scott zal tijdens de Tour met een andere sponsor op de borst rondrijden. Niet hoofdsponsor Mitchelton, wél LetsGo en Scott komen centraal op het shirt. Mitchelton prijkt bijgevolg op andere, minder zichtbare plaatsen.

LetsGo Motorhomes investeerde al even in de ploeg, maar krijgt nu voor het eerst een prominente plek. Ook Lotto-Soudal (New Lotto-Soudal), Team Sky (Sky Ocean Rescue) en Lotto NL-Jumbo rijden met een aangepast tenue rond.

NEWS: Our @GiordanaCycling jerseys will have a slightly different twist this month with LetsGo Motorhomes elevated to the chest and back for #TDF2018. More: https://t.co/sbAAUWmCOV pic.twitter.com/bWePZPXHr5 Mitchelton-SCOTT(@ MitcheltonSCOTT) link

Lefevere: "Ik hou mijn hart vast voor de Tour"

"Intriest", vindt Patrick Lefevere het hele gedoe rond de salbutamolzaak van Chris Froome. Vooral UCI en ASO krijgen felle tegenwind. "We zijn de enige sport ter wereld die zichzelf constant in de voet schiet. Ik ben soms beschaamd om te zeggen dat ik deel uitmaak van de koers. Echt, ik meen het. Shame on them. In eerste instantie wie de zaak georkestreerd heeft gelekt, wat de normale proceduregang in de weg stond. En twee: voor hoe ze er al die tijd mee zijn omgegaan. In plaats van de gemoederen dan een beetje te bedaren, jutten ze de boel nog extra op. Waar halen ze het in godsnaam in hun hoofd? Bardet, Guimard, Hinault die een paar domme uitspraken doet, ASO zelf... Kijk, ik heb het me in mensentaal laten uitleggen door onze teamdokter, Yvan Vanmol. Verstandige mens, toch? De 'clou' is dat zo'n puffertje een renner die géén last heeft van astma totaal niet vooruit helpt. Lees: niet prestatiebevorderend werkt. Simpel is het allemaal niet. Ook niet voor mij, geef ik toe. Maar als ík er al moeite mee heb, wat moet dat dan zijn voor de man in de straat? Geloof me: die begrijpt dit niet."

Dat hij dan ook zijn hart vasthoudt, zegt Lefevere. Hij vreest voor negatieve reacties, straks in de Tour. "In de Giro was alles nog rustig. Ook daar zijn de tifosi fanatiek, maar het respect voor de sportman, de atleet, is er groter. Hier kan het anders zijn. Je hebt er maar een paar nodig die gedronken hebben."

Tourbaas stuurde brief uit naar Froome, Sky en UCI

"We hebben lang gewacht op een beslissing van de UCI", zegt ASO-baas Christian Prudhomme. "Die kwam er niet. Drie weken geleden hebben we een brief gestuurd naar Chris Froome, naar Sky en naar de UCI, dat we ons artikel 29 zouden toepassen (startverbod voor imagoschade, red). We hebben daar niet over gecommuniceerd, omdat we geen olie op het vuur wilden gooien. En maandag hebben we dan het antwoord gekregen waar we nu al zes maanden op wachten. Dat is laat en dat is heel jammer." Zaak gesloten. Maar een reglementswijziging dringt zich op, vindt Prudhomme. "Bij een zogenaamde abnormale controle moet een atleet voorlopig worden geschorst. UCI-voorzitter David Lappartient dringt daarop aan. Alleen zo kunnen we situaties als deze vermijden."

Van der Poel naar het EK wielrennen op de weg

Kersvers Nederlands wegkampioen Mathieu van der Poel rijdt op zondag 12 augustus het EK op de weg in Glasgow. Hij voert er een selectie aan met voorts ook Hofland, De Kort, Langeveld, Weening, Riesebeek en Lammertink. Jos van Emden is geselecteerd voor de EK-tijdrit op woensdag 8 augustus

FDJ maakt stagiairs bekend

De Franse beloften Clément Davy, Alexys Brunel en Jimmy Raibaud rijden vanaf 1 augustus als stagiair bij Groupama-FDJ. Brunel is regerend Frans kampioen tijdrijden bij de U23

Vrede tussen Cancellara en Gaimon

Fabian Cancellara en Phil Gaimon hebben de strijdbijl begraven. De Amerikaan, die in zijn biografie Cancellara beschuldigde van mechanische fraude, ging in op de uitdaging van de Zwitser om samen te verschijnen op zijn wielerevenement 'Chasing Cancellara'.