KOERS KORT (3/7). Declercq verlengt bij Deceuninck–Quick.Step - Ethias nieuwe titelpartner voor veldritcircuit op VTM

Michael Matthews, Chad Haga en Cees Bol verlengen bij Sunweb

Sunweb heeft de contractverlengingen aangekondigd van de Australiër Michael Matthews, de Amerikaan Chad Haga en de Nederlander Cees Bol. Ze tekenen bij tot 2021. Het nieuws komt er op de dag dat bekend werd dat Tom Dumoulin Sunweb naar alle waarschijnlijkheid verlaat voor Jumbo-Visma.

Matthews (28) rijdt sinds 2017 voor Sunweb en won dit seizoen twee ritten in de Ronde van Catalonië. Haga (30) verraste door in de slottijdrit van de Giro in Verona Victor Campenaerts voor de blijven voor de winst. Bol (23) won dit jaar etappes in de Ronde van Noorwegen en de Ronde van Californië en was recent ook de beste in Nokere Koerse.

Zowel Matthews, Haga als Bol rijden vanaf zaterdag de Tour de France. Ze moeten het daarin doen zonder hun geblesseerde kopman Tom Dumoulin. Die trekt na het seizoen volgens verschillende Nederlandse media naar Jumbo-Visma.

Declercq verlengt bij Deceuninck–Quick.Step

Tim Declercq en Deceuninck–Quick.Step zetten hun samenwerking voort. De West-Vlaming plaatste immers zijn krabbel onder een nieuwe verbintenis tot eind 2021 bij de ploeg van manager Patrick Lefevere. “Drie jaar geleden, toen ik arriveerde bij deze ploeg, kwam mijn droom uit”, aldus Declercq op de website van Deceuninck–Quick.Step. “Patrick en ik vonden heel snel een nieuw akkoord en ik ben dus blij dat ik kan melden dat ik een lid van de ‘Wolfpack’ blijf. Ik voel me hier thuis en ben extreem trots dat ik deel mag uitmaken van deze groep. Hopelijk volgen er de komende twee seizoenen nog heel wat successen.” Declercq maakt geen deel uit van de Tour-selectie van Deceuninck–Quick.Step.

Ethias nieuwe titelpartner voor veldritcircuit op VTM

Ethias, één van de grootste verzekeraars van het land, duikt vanaf komend seizoen het veld in als titelpartner van Ethias Cross, de verzameling veldritwedstrijden met live uitzending op VTM (voorheen Brico Cross, red.). Vanaf september rijden Wout van Aert, Mathieu van der Poel en hun collega’s hun rondjes in onder meer Kruibeke, Essen of Hulst dus in een Ethias-setting.

De volledige kalender van Ethias Cross wordt later bekendgemaakt, maar de eerste manche is wel al bekend. Op 8 september is de Ethias Cross in Eeklo de openingswedstrijd van het internationale veldritseizoen. Vlak voor hun vertrek naar de wereldbekerwedstrijd in Amerika zullen de topveldrijders daar al eens hun benen testen rond het Verbauwenbad in Eeklo. De wedstrijd zal live worden uitgezonden op VTM.