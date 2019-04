KOERS KORT (3/4). Drucker loopt hersenschudding en breuk in halswervel op - Van Dijk wint opnieuw Dwars door Vlaanderen voor vrouwen Wielerredactie

03 april 2019

19u59

Bron: Eigen berichtgeving/ANP/Belga 0

Drucker loopt hersenschudding en breuk in halswervel op

Jempy Drucker is niet ongeschonden uit Dwars door Vlaanderen gekomen. De 32-jarige Luxemburger liep bij een val een hersenschudding en breuk in de zesde halswervel op. Dat heeft zijn team Bora-Hansgrohe laten weten.

Bora-Hansgrohe meldt voorts dat de breuk stabiel lijkt. Het team hoopt een operatie te vermijden, maar de renner zal “meerdere weken” uit zijn. De Nederlander Mathieu van der Poel ging in Dwars door Vlaanderen met de zege aan de haal.

MEDICAL UPDATE: After a crash at @DwarsdrVlaander, @jempy_drucker sustained a concussion & fractured his 6th neck vertebra. The fracture looks stable and we hope no operation is needed, but he will be out for many weeks.



Get well soon Jempy! We know you'll come back stronger! pic.twitter.com/nljDdi4ms7 BORA – hansgrohe(@ BORAhansgrohe) link

Stacchiotti pakt de zege in openingsrit Sicilië

Riccardo Stacchiotti (Giotti Victoria-Palomar) heeft vandaag de openingsrit in de Ronde van Sicilië (Ita/2.1) gewonnen. De Italiaan toonde zijn snelle benen na 165 km van Catania naar Milazzo in een massasprint waarin hij het haalde van zijn landgenoten Manuel Belletti (Androni Giocattoli-Sidermec) en Luca Pacioni (Neri Sottoli-Selle Italia-KTM). Hij is meteen ook de eerste leider, met een voorsprong van vier seconden op Belletti. Er eindigden geen Belgen in de top tien.

De vroege vlucht kwam op naam van zes renners: aanvankelijk trokken enkel William Munoz (Coldeportes), Krister Hagen (Riwal Readynez) en Dario Puccioni (Sangemini-Trevigiani) op avontuur, wat later kregen ze nog het gezelschap van Daniel Crista (Giotti Victoria-Palomar), Isaac Canton (Kometa) en Davide Baldaccini (Colpack). Jacopo Mosca (D’Amico UM Tools) probeerde nog de sprong naar voren te maken, maar tevergeefs. Ook een poging van Luca Wackermann (Bardiani-CSF) strandde.

Maximaal verzamelden de vluchters vijf minuten bonus, in het peloton was het UAE Team Emirates dat samen met Delko Marseille Provence, Israel Cycling Academy en Androni Giocattolli de voorsprong binnen de perken hield.

Op 16 km van het einde volgde een hergroepering in deze etappe, die op papier er eentje voor de sprinters moest zijn. Androni probeerde nog in het slot het peloton in stukken te breken, maar zonder succes en de sprint was onvermijdelijk. Molano lanceerde de sprint van ver, op 300 meter, en effende zo het pad voor de andere sprinters. Stacchiotti nam het wiel van Belletti en sprintte zo naar de zege, goed voor zijn derde profzege in zijn carrière. Eerder won de 27-jarige Italiaan twee ritten in de Ronde van Portugal in 2018.

Morgen wordt de tweede etappe gereden, een rit over liefst 236 kilometer van Capo d’Orlando naar Palermo. De Ronde van Sicilië eindigt zaterdag.

Complimenti a Riccardo #Stacchiotti, vincitore a #Milazzo della prima tappa de #IlGirodiSicilia! pic.twitter.com/3TpYZhYXJv ACCPI Assocorridori(@ ACCPI1946) link

Van Dijk wint opnieuw Dwars door Vlaanderen voor vrouwen

Ellen van Dijk heeft voor het tweede jaar op rij de vrouwenversie van Dwars door Vlaanderen gewonnen. De 32-jarige renster van Trek-Segafredo ontsnapte op een kleine 20 kilometer voor de streep uit een sterke kopgroep van elf rensters en rondde haar solo in Waregem af. De Italiaanse Marta Bastianelli, de leidster in de WorldTour voor vrouwen, sprintte naar de tweede plaats. Lucinda Brand finishte als derde. Voor Van Dijk was het de eerste zege van het seizoen, de eerste ook voor haar nieuwe ploeg.

Simon Geschke (CCC) heeft naast sleutelbeen ook vier ribben gebroken

Simon Geschke heeft bij zijn val in de slotetappe van de Ronde van Catalonië naast zijn sleutelbeen ook vier ribben gebroken. Bijkomend onderzoek bracht de breuken aan het licht, zo bevestigde de Duitse renner in een tweet. De 33-jarige Geschke, een belangrijke helper van Greg Van Avermaet bij CCC, was zondag betrokken bij een valpartij op veertig kilometer van de aankomst. Maandag ging hij al onder het mes aan zijn schouder. In principe zou Geschke vijf dagen na de operatie de trainingen hervatten. Zijn comeback in het peloton zou na vijf weken volgen. Het is voorlopig afwachten of hij door de ribbreuken langer buiten strijd zal zijn.

Barguil breekt bekken

Warren Barguil (Arkéa-Samsic) heeft dan toch averij opgelopen na zijn valpartij in de Ronde van Catalonië. De 27-jarige Fransman liep een breuk op in de bekken. Het gaat om een niet-verplaatste fractuur aan het bovenste deel van het iliacale bot. Barguil moet twee weken rusten, nadien volgt een nieuw onderzoek. “Ik ben een beetje geschrokken, omdat de pijn draaglijk was”, vertelt de renner op Instagram. “Ik zit in een ongelukkige periode, maar tegelijkertijd zijn er ergere dingen in het leven. Ik dank mijn vrouw, mijn familie en mijn supporters. Nu moet ik geduld hebben.” Barguil kende al z’n dosis pech, want hij viel ook een week eerder in Parijs-Nice.

Lefevere: “Van der Poel of Van Aert? Dan neem ik Mathieu”

Opgemerkte gast gisteren aan tafel bij ‘Vive le Vélo’. Niemand minder dan Deceuninck-Quick.Step-manager Patrick Lefevere schoof aan om zijn zeg te doen over het wielervoorjaar. Daar kwamen de prestaties van veldrijders Mathieu van der Poel en Wout van Aert uiteraard aan te pas. Op de vraag wie van de twee Lefevere het liefst in de ploeg zou willen, antwoordde hij het volgende: “Dat is een vuile vraag. Ik kies dan toch voor Mathieu, omdat ik denk dat hij méér winnaar is dan Wout, meer een killer. Ik heb zijn vader ook bij mij in de ploeg gehad. Toen Mathieu amper 10 was, zei Adrie al: “Je hebt het laatste nog niet gezien van die kleine.”

Wout van Aert kwam vorig jaar even vrij na zijn contractbreuk met het Veranda’s Willems-Crelan van Nick Nuyens. Lefevere liet bij ‘Vive le Vélo’ op Eén weten dat hij toen met Wout van Aert gesproken heeft. “Maar ik wilde geen miserie met dat contract. Ik heb hem gezegd dat we kunnen praten als hij vrij is.”